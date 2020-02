Συνάντηση Δένδια-Λαβρόφ στο Μόναχο - Τι συζητήθηκε

Συνάντηση στο περιθώριο της Διάσκεψης του Μονάχου είχαν οι υπουργοί Εξωτερικών της Ελλάδας και της Ρωσίας, Νίκος Δένδιας και Σεργκέι Λαβρόφ αντίστοιχα.

Σύμφωνα με ανάρτηση του ελληνικού ΥΠΕΞ στο Twitter, οι επικεφαλής των διπλωματιών των δύο χωρών συζήτησαν ζητήματα που άπτονται των διμερών σχέσεων Ελλάδας - Ρωσίας, της περιφερειακής ασφάλειας και σταθερότητας.

FM @NikosDendias w/ #Russia FM S. #Lavrov on #MSC2020 sidelines- 🇬🇷🇷🇺relations, regional security & stability in focus /Συνάντηση ΥΠΕΞ Ν. Δένδια με ΥΠΕΞ Ρωσίας S.Lavrov σε περιθώριο Διάσκεψης Μονάχου –διμερείς σχέσεις, περιφ. ασφάλεια & σταθερότητα στο επίκεντρο pic.twitter.com/lGuAf7NuYi

Ο κ. Δένδιας είχε επίσης συναντήσεις με τον ομόλογο του της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας Νίκολα Ντιμιτρόφ, καθώς και με τον Αμερικανό γερουσιαστή Μπομπ Μενέντεζ.

Ο υπουργός Εξωτερικών είχε επίσης σύντομο διάλογο, στο ίδιο πλαίσιο, και με τον ομόλογό του των ΗΠΑ, Μάικ Πομπέο.

FM @NikosDendias w/ @SecPompeo on the sidelines of #MSC2020 / Ο ΥΠΕΞ Ν. Δένδιας με τον ΥΠΕΞ ΗΠΑ M. Pompeo σε περιθώριο Διάσκεψης Μονάχου pic.twitter.com/XM2OPmSlhg