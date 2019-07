Εύσημα του αντιπροέδρου των ΗΠΑ στον Κ. Μητσοτάκη για την αναγνώριση Γκουαϊδό

"Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επέδειξε τολμηρή ηγεσία χτες ανακοινώνοντας ότι η Ελλάδα αναγνωρίζει τον Χουάν Γκουαϊδό ως τον νόμιμο πρόεδρο της Βενεζουέλας. Θα συνεχίσουμε να στεκόμαστε στο πλάι του λαού της Βενεζουέλας στη μάχη του για την ελευθερία", έγραψε ο αντιπρόεδρος των Μάικλ Πενς στο Twitter, σχολιάζοντας την απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης για την Βενεζουέλα.

Prime Minister Mitsotakis demonstrated bold leadership yesterday announcing Greece recognizes @jguaido as Venezuela’s legitimate President. We will continue to stand with the Venezuelan people in their fight for #LIBERTAD!