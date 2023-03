Σχέδια επιστροφής των τραπεζών στα Βαλκάνια

Της Βάσως Αγγελέτου

Το βλέμμα στα Βαλκάνια και την Κύπρο στρέφουν οι ελληνικές τράπεζες μετά περισσότερα από δέκα χρόνια συρρίκνωσης και αποεπένδυσης από το εξωτερικό κατ’ απαίτηση των δανειστών λόγω των ανακεφαλαιοποιήσεών τους τα χρόνια των μνημονίων.

Με "όπλα" τη δραστική μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων κάτω από το 10% το 2022, σε συνδυασμό με την ισχυρή κερδοφορία και την κεφαλαιακή τους ενίσχυση, τα εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα αφήνουν οριστικά πίσω τους την εποχή της αποχώρησης από τα Βαλκάνια, την Αίγυπτο και την Τουρκία κ.α. και καταστρώνουν νέα σχέδια ανάπτυξης.

Eurobank

Ήδη τα τελευταία χρόνια, η Eurobank "χτίζει" συστημικά και με ιδιαίτερη προσοχή την παρουσία της στην Κύπρο και τη Βουλγαρία, ενώ διατηρεί τη θυγατρική της στο Λουξεμβούργο που δραστηριοποιείται στον τομέα του private banking. Το 2016 εξαγόρασε της δραστηριότητες της Alpha Bank στη Βουλγαρία και το 2019 προχώρησε στην απορρόφηση της θυγατρικής της Τράπεζας Πειραιώς επίσης στη Βουλγαρία.

Πριν λίγους μήνες, τον Δεκέμβριο του 2022, προχώρησε σε μια ακόμη εξαγορά, της BNP Paribas Personal Finance Bulgaria που δραστηριοποιείται στην καταναλωτική πίστη. Η εξαγορά πραγματοποιήθηκε μέσω της θυγατρικής του ομίλου Eurobank στη Βουλγαρία Postbank, η οποία κατέχει την τρίτη μεγαλύτερη θέση στην αγορά.

Όπως ανέφερε σε ενημέρωση των αναλυτών την περαμένη Πέμπτη ο CEO Φωκίων Καραβίας, η απόκτηση της βουλγαρικής BNP θεωρείται πολύ σημαντικό βήμα για την παρουσία της τράπεζας στη γειτονική χώρα, όπου η Eurobank είναι διεθνής τράπεζα. Με τη συναλλαγή αυτή εξαφάλισε σημαντική διείσδυση στην αγορά τόσο του retail όσο και του corporate. "Με τις εξαγορές αυτές προσβλέπουμε σε σημαντικές συνέργειες", τόνισε ο κ. Καραβίας.

Αποκάλυψε, μάλιστα, ότι η διοίκηση διερευνά περαιτέρω ευκαιρίες ενίσχυσης της παρουσίας της Eurobank στη Βουλγαρία και την Κύπρο όπου οι αγορές βρίσκονται σε φάση συγκέντρωσης (consolidation). Θυμίζεται ότι προσφάτως ενίσχυση τη συμμετοχή της στην Ελληνική Τράπεζα κατά 16,%, αυξάνοντας το συνολικό της μερίδιο κατά 29,3%.

Η διαφοροποίηση των πηγών κερδοφορίας μέσω της στοχευμένης παρουσίας στο εξωτερικό συνιστά βασική παράμετρο της αναπτυξιακής στρατηγικής της τράπεζας. Σύμφωνα με τα ετήσια αποτελέσματα του 2022, οι διεθνείς δραστηριότητες συνείσφεραν με καθαρά κέρδη 224 εκατ. ευρώ (+51,2%) στα ομιλικά αποτελέσματα. Μάλιστα, το 25% περίπου της οργανικής αύξησης των εξυπηρετούμενων δανείων προέρχεται από τις δραστηριότητες στο εξωτερικό.

Alpha Bank

Παρουσία στη Ρουμανία και την Κύπρο έχει η Alpha Bank εξασφαλίζοντας σημαντικές εισροές. Ειδικά στη Ρουμανία, η Alpha Bank Romania λειτουργεί 133 καταστήματα και απασχολεί 1.960 εργαζομένους, ενώ στην Κύπρο η Alpha Bank Cyprus διαθέτει 17 καταστήματα και 505 εργαζομένους. Το εννεάμηνο του 2022 οι δραστηριότητες του Ομίλου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη διατήρησαν συνέχισαν την ανοδική τους πορεία καταγράφοντας κέρδη προ φόρων 37,1 εκατ. ευρώ.

Εθνική Τράπεζα

Μετά τη σαρωτική αποεπένδυση από την Κύπρο, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Σερβία, την Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία πριν το 2018, η Εθνική Τράπεζα εξετάζει ευκαιρίες επανεισόδου στις βαλκανικές αγορές. Αυτό αναφέρουν στο Capital.gr πηγές με γνώση των διαδικασιών, καθιστώντας πάντως σαφές ότι ακόμη δεν έχει ληφθεί απόφαση για συγκεκριμένη επενδυτική κίνηση.

Τράπεζα Πειραιώς

Μέσω της ψηφιακής τραπεζικής καταρτίζει τα σχέδια της εξωστρέφειά της προς τις ξένες αγορές η Πειραιώς. Όπως έχει εξαγγείλει η διοίκηση, η digital bank με την επωνυμία "Snappi" που συστήθηκε από κοινού με τη fintech Natech σχεδιάζει να προσφέρει καινοτόμες υπηρεσίες και προϊόντα όχι μόνο στην εγχώρια αγορά αλλά και στο εξωτερικό.

Προς το παρόν, πάντως, η Snappi βρίσκεται στη διαδικασία αδειοδότησης από την Τράπεζα της Ελλάδος η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί τους αμέσως επόμενους μήνες. Η νέα τράπεζα θα προσφέρει, τουλάχιστον στο ξεκίνημά της, υπηρεσίες Buy Now Pay Later (BNPL) καθώς και "banking as a service" σε μεγάλες εταιρείες παροχής υπηρεσιών και άλλες.