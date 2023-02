ESM: Εκταμιεύονται 603 εκατ. ευρώ προς την Ελλάδα

Την μεταβίβαση στην Ελλάδα ποσού 603 εκατ. ευρώ από τις αγορές ελληνικών ομολόγων (SMP/ANFA) ανακοίνωσε ο ESM, επιβεβαιώνοντας παράλληλα το μόνιμο μηδενισμό, για πρώτη φορά, του επιπρόσθετου επιτοκιακού περιθωρίου από το 2023 και μετά όπως είχε αποφασιστεί στο Eurogroup της 5ης Δεκεμβρίου.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) ανακοίνωσε ότι μειώνει στο μηδέν το step-up margin (προσαύξηση επιτοκίου) σε δάνεια προς την Ελλάδα την περίοδο μεταξύ 17 Ιουνίου 2022 και 31 Δεκεμβρίου 2022, στα πλαίσια των μέτρων ελάφρυνσης του χρέους που συμφωνήθηκαν για τη χώρα το 2018.

Όπως επισημαίνει σε ανακοίνωσή του η ESM, η αξία αυτής της όγδοης μείωσης ανέρχεται στα 122,5 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, το ΔΣ αποφάσισε επίσης να μειώσει το step-up margin στο μηδέν από την 1η Ιανουαρίου 2023 και μετά.

Ο ESM αναφέρει επίσης ότι στο πλαίσιο των μέτρων ανακούφισης του ελληνικού χρέους, θα μεταβιβάσει στην Ελλάδα 603 εκατ. ευρώ, δηλαδή το ισοδύναμο των εσόδων που προήλθαν από τις αγορές ελληνικών ομολόγων (SMP/ANFA).

