Αέρας Χόλυγουντ στην Ελλάδα - Ποιες διεθνείς παραγωγές χρηματοδοτήθηκαν

Της Ματίνας Χαρκοφτάκη



Πόλος έλξης για σημαντικές κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές παγκόσμιας εμβέλειας έχει καταστεί το τελευταίο διάστημα η Ελλάδα, η οποία κυριολεκτικά έχει μετατραπεί σε ένα μεγάλο στούντιο.



Διεθνείς εταιρείες παραγωγής έχουν επιλέξει τη χώρα μας για να πραγματοποιήσουν γυρίσματα, φέρνοντας αέρα Χόλυγουντ ενώ λαμπερά ονόματα της παγκόσμιας βιομηχανίας του κινηματογράφου έχουν κληθεί να ξετυλίξουν το υποκριτικό τους ταλέντο επί ελληνικού εδάφους.



Η αυξημένη κινητικότητα που καταγράφεται στο συγκεκριμένο πεδίο δεν συνδέεται μόνο με τις αναμφισβήτητα ωραίες εικόνες που προσφέρουν αφειδώς οι φυσικές ομορφιές του τόπου μας καθώς και με τη βελτίωση των απαραίτητων υποδομών που απαιτούν τα μεγάλα ξένα στούντιο.

Σε σημαντικό βαθμό, οφείλεται στο καινούργιο και πιο φιλικό σε σύγκριση με το παρελθόν νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο παρέχει, μεταξύ άλλων, και χρηματοδοτικά κίνητρα με στόχο τόσο την προσέλκυση ξένων οπτικοακουστικών παραγωγών όσο και την υποστήριξη των εγχώριων projects.

Έκπτωση μέχρι και 40%

Σε αυτή την κατεύθυνση, τα κίνητρα που προσφέρει από το 2018 η χώρα μας τόσο στις ξένες όσο και τις εγχώριες ελληνικές παραγωγές περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων έκπτωση έως και 40% επί των επιλέξιμων ελληνικών δαπανών στα έργα με προϋπολογισμό άνω των 100.000 ευρώ και έκπτωση φόρου 30%.



Σύμφωνα με τα στοιχεία που εξασφάλισε το Capital.gr από το ΕΚΟΜΕ, το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας, το οποίο αποτελεί τον αρμόδιο φορέα διαχείρισης των αιτήσεων υπαγωγής στο πρόγραμμα χρηματοδότησης, από τον Απρίλιο του 2018 (χρονιά που ξεκίνησε να λειτουργεί το πρόγραμμα) μέχρι και τα τέλη Δεκεμβρίου 2022, συνολικά 309 επενδυτικά σχέδια έχουν λάβει το ποσό της επιχορήγησης και έχουν υπαχθεί ή προβλέπεται η υπαγωγή τους στις προβλέψεις του cash rebate.



Από τα 309 έργα, τα 176 αφορούν σε εγχώριες παραγωγές και τα 133 σε διεθνείς ενώ σε γενικές γραμμές έχουν τη δυνατότητα να επωφεληθούν από το κίνητρο της επιχορήγησης ταινίες μυθοπλασίας μικρού και μεγάλου μήκους, τηλεοπτικές σειρές, ντοκιμαντέρ, animation και ψηφιακά παιχνίδια.

Οι διεθνείς και εγχώριες παραγωγές

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά το 2022, καταβλήθηκε συνολικά το ποσό των 33.885.500 ευρώ σε 61 οπτικοακουστικά έργα εκ των οποίων τα 29 είναι εγχώριες και τα 32 αποτελούν ξένες παραγωγές ή συμπαραγωγές.



Ενδεικτικά, μερικές από τις διεθνείς και ελληνικές παραγωγές, οι οποίες επωφελήθηκαν από την κρατική οικονομική ενίσχυση και επέλεξαν να πραγματοποιήσουν μέρος ή το σύνολο των γυρισμάτων τους στην χώρα μας το 2021 και το 2022 είναι:



- Τriangle of Sadness, συμπαραγωγή Ελλάδας, Γαλλίας, Γερμανίας, Σουηδίας /Σκηνοθεσία: Ruben Östlund, Cast: Harris Dickinson, Charlbi Dean, Dolly De Leon - Χρυσός Φοίνικας στο Φεστιβάλ Καννών 2022



- Crimes of the Future, συμπαραγωγή Ελλάδας, Καναδά/ Σκηνοθεσία-Σενάριο: David Cronenberg, Cast: Viggo Mortensen, Lea Seydoux, Welket Bungue. Παγκόσμια πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Καννών 2022



-Glass Onion: A Knives Out Mystery, παραγωγή Netflix/ Σκηνοθεσία: Rian Johnson, Cast: Daniel Craig, Kate Hudson, Dave Bautista, Edward Norton, Janelle Monáe. Προβάλλεται στο Netflix αυτή την περίοδο



-DODO, συμπαραγωγή Γαλλίας, Βελγίου/ Σκηνοθεσία Πάνος Κούτρας, Cast: Σμαράγδα Καρύδη, Ακης Σακελλαρίου. Προβολή στο Φεστιβάλ Καννών 2022



-The Enforcer, παραγωγή Millenium Media (HΠΑ) σε συνεργασία με τα Nu Boyana Film Studios Hellenic/ Σκηνοθεσία: Richard Hughes, Cast: Antonio Banderas, Kate Bosworth, Cara Delevigne







-Brutalia, συμπαραγωγή Βελγίου, Ελλάδας/ Σκηνοθεσία Μανώλης Μαυρής, Cast: Έλσα Λεκάκου, Κόρα Καρβούνη, Χαρά Μάτα Γιαννάτου. Βραβείο Canal+ Φεστιβάλ Καννών & Χρυσός Διόνυσος στο Φεστιβάλ Δράμας



-Γάμος αλά Ελληνικά 3, παραγωγή GW3 Productions LLC (ΗΠΑ) Τομ Χανκς-Ρίτα Ουίλσον/Σκηνοθεσία Nia Vardalos, Cast: Nia Vardalos, John Corbett





-The Bricklayer, παραγωγή Millennium Media σε συνεργασία με τα Nu Boyana Film Studios Hellenic/ Σκηνοθεσία: Renny Harlin, Cast: Aaron Eckhart, Nina Dobrev, Clifton Collins Jr.



-Greek Salad, τηλεοπτική σειρά για το Amazon Prime/ Σκηνοθεσία: Cedric Klapisch, Cast: Megan Northam, Alliocha Schneider



-Jack Ryan Seasοn 3, συμπαραγωγή της Amazon Studios, Paramount Television Studios και Skydance Television/ Σκηνοθεσία: Carlton Cuse,Graham Roland με πρωταγωνιστή τον John Krasinski



-The Εxpendables 4, παραγωγή: Millenium Media σε συνεργασία με τα Nu Boyana Film Studios Hellenic/ Σκηνοθεσία: Scott Waugh, cast: Jason Statham, Dolph Lundgren, Megan Fox, Andy Garcia



-Έτερος Εγώ (Κάθαρσις) για την Cosmote TV /Σκηνοθεσία: Σωτήρης Τσαφούλιας, Cast: Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, Πέτρος Λαγούτης



-Maestro για το Mega/ Σκηνοθεσία: Χριστόφορος Παπακαλιάτης, cast: Χριστόφορος Παπακαλιάτης, Kλέλια Ανδριολάτου, Μαρία Καβογιάννη -Στο Netflix από τις 18 Δεκεμβρίου 2022





-Milky Way για το Mega/ Σκηνοθεσία: Βασίλης Κεκάτος , Cast: Κορίννα Ντουλλάαρτ, Κωνσταντίνος Γεωργόπουλος, Γιούλικα Σκαφιδά, Θέμις Μπαζάκα.

Έχουν δεσμευτεί επιπλέον 200 εκατ. ευρώ

Με βάση τα παραπάνω, φαίνεται ότι το πρόγραμμα χρηματοδότησης έχει αποδώσει καρπούς καθώς η χώρα μας έχει προσελκύσει μεγάλα στούντιο του Χόλυγουντ και όχι μόνο με τη δυναμική να συνεχίζεται.



Πολλά εγχώρια και διεθνή projects έχουν ήδη υποβάλλει αίτημα για ένταξη στο επενδυτικό κίνητρο cash rebate, ανάμεσά τους ο τρίτος κύκλος της σειράς Tehran (που προβλήθηκε από το Apple TV), η ταινία Dirty Angels που πραγματοποιεί γυρίσματα αυτή την περίοδο στη Θεσσαλονίκη καθώς και η σειρά Milky Way του βραβευμένου στις Κάννες Βασίλη Κεκάτου, η οποία αναμένεται να προβληθεί την επόμενη τηλεοπτική σεζόν.



Να σημειωθεί ότι η αρχική χρηματοδότηση (2018-2022) της επιχορήγησης του προγράμματος ανήλθε στο ποσό των 75 εκατ. ευρώ και εξασφαλίστηκε μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ενώ η μεγάλη απήχηση που είχε το εν λόγω πρόγραμμα οδήγησε το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης να εντάξει τη νέα χρηματοδοτική περίοδο του cash rebate στο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-27 του ΕΠΑΝ (πρώην ΕΠΑνΕΚ), από όπου έχουν δεσμευτεί 200 εκατ. ευρώ.

Τα πολλαπλά οφέλη στην εγχώρια οικονομία

Από τη διαφήμιση του τουριστικού προϊόντος της χώρας μετά την προβολή των συγκεκριμένων έργων μέχρι την ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας, τα οφέλη είναι πολλαπλά. Συγκεκριμένα, η συνολική επένδυση στην Ελλάδα από τις δαπάνες για την υλοποίηση των έργων που έχουν υπαχθεί ή προβλέπεται η υπαγωγή τους στο επενδυτικό πρόγραμμα, ανέρχεται περίπου στα 613 εκατ. ευρώ σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΕΚΟΜΕ.



Σύμφωνα με τα στοιχεία των ανωτέρω αιτήσεων, για το κάθε έργο που πραγματοποιείται στη χώρα χάρη στην ενίσχυση του cash rebate έχουν ήδη δημιουργηθεί πάνω από 70.000 θέσεις απασχόλησης όπως για ηθοποιούς, τεχνικούς, βοηθητικούς και συνεργεία. Παράλληλα, ενδυναμώνονται οι τοπικές κοινωνίες σε τομείς παροχής υπηρεσιών σε τομείς όπως της φιλοξενίας, του catering και της παροχής ασφαλιστικών προϊόντων.



Είναι χαρακτηριστικό ότι γυρίσματα πραγματοποιούνται σε όλη την ελληνική επικράτεια, σε πάνω από 200 τοποθεσίες, αποδεικνύοντας ότι η Ελλάδα είναι εξαιρετικός προορισμός για παραγωγές καθώς διαθέτει ποικιλία τοποθεσιών (Film Locations) και έμπειρους επαγγελματίες, εκτός από τα επενδυτικά κίνητρα.