Ελλάδα: Πόσο ακριβότερο και πόσο φθηνότερο είναι το σούπερ μάρκετ σε σχέση με Ιταλία, Πορτογαλία, Ην. Βασίλειο και Γαλλία

Tου Γιώργου Λαμπίρη

Σε σύγκριση τιμών καλαθιού με ίδιες κατηγορίες προϊόντων σε Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία και Γαλλία προέβη το Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών αγαθών και η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε από τον υπουργό Ανάπτυξης, Άδωνι Γεωργιάδη, τον γενικό γραμματέα Εμπορίου, Σωτήρη Αναγνωστόπουλο και τον γενικό διευθυντή του ΙΕΛΚΑ, Λευτέρη Κιοσέ.

Όπως προκύπτει από τα συγκεκριμένα στοιχεία, η Ελλάδα βρίσκεται σε περίπου επίπεδα τιμών καλαθιού με την Ισπανία και την Πορτογαλία, ενώ είναι φθηνότερη από την Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία. Εάν κανείς λάβει υπόψη του και τον ΦΠΑ, οι ισορροπίες αλλάζουν, δεδομένου ότι ο συγκεκριμένος φόρος στα ελληνικά σούπερ μάρκετ ανέρχεται στο 13%, ενώ στις περισσότερες από τις χώρες του δείγματος στα επίπεδα του 5%-6%.

Οι τιμές περιλαμβάνουν και προσφορές και εκπτώσεις και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και αφορούν σε 41 κατηγορίες προϊόντων, ενώ έγιναν 5.000 τιμοληψίες. Έτσι, εάν ληφθεί υπόψη η διαφορά τιμών συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ η Ισπανία είναι φθηνότερη κατά 1% από την Ελλάδα, η Πορτογαλία κατά 1% ακριβότερη, το Ηνωμένο Βασίλειο κατά 8% ακριβότερο, η Γαλλία κατά 15% ακριβότερη και η Ιταλία κατά 5% ακριβότερη.

Επιπλέον εάν αφαιρέσει κανείς τον ΦΠΑ τότε η Ισπανία είναι ακριβότερη κατά 6%, η Πορτογαλία ακριβότερη κατά 4%, το Ηνωμένο Βασίλειο ακριβότερο κατά 17%, η Γαλλία κατά +23% και η Ιταλία κατά +13%.

Ο κύριος Γεωργιάδης επισήμανε ότι η Ελλάδα παραμένει ανταγωνιστική, βάσει των συγκεκριμένων στοιχείων. Αναφερόμενος στην ενίσχυση των καταναλωτών με την κάρτα αγορών και το εάν υφίσταται ενδεχόμενο αύξησης τιμών από πλευράς των αλυσίδων, ο υπουργός επισήμανε ότι την ίδια στιγμή η διάταξη για τον περιορισμό του περιθωρίου κέρδους παραμένει ενεργή και επομένως δεν θα είναι εύκολο κανείς να το υπερβεί. "Ότι γενικά θα υπάρξουν αυξήσεις τιμών, θα υπάρξουν. Από τη στιγμή που ο πληθωρισμός υφίσταται οι τιμές θα συνεχίσουν να ανεβαίνουν. Σας θυμίζω ότι ανέρχεται στο 10% στην Ευρωζώνη και στο 8% στην Ελλάδα".

Πώς γίνονται οι έλεγχοι – Ο ρόλος του ΦΠΑ στην Ελλάδα

Αναφορικά με την δυνατότητα διενέργειας ελέγχων, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων επισήμανε ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν ελεγκτές για όλες τις αλυσίδες, δεδομένου ότι όλες οι τιμές αναρτώνται σε ηλεκτρονική πλατφόρμα. "Επομένως εάν ένα σούπερ μάρκετ έχει ακριβότερη τιμή από άλλο σούπερ μάρκετ, αυτό εμφανίζεται "κόκκινο” στην οθόνη μας και ο ελεγκτής ξέρει που θα ελέγξει”.

"Η χώρα μας έχει κληρονομήσει αυξημένο ΦΠΑ από την περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως ξέρετε δημοσιονομικά ένας φόρος τέτοιος εύκολα αυξάνεται και πού δύσκολα μειώνεται δημοσιονομικά διότι η επίπτωση στα δημοσιονομικά του κράτους είναι μεγάλη. Το Eurogroup σε αυτή τη φάση ενθαρρύνουν να λαμβάνουν τα κράτη στοχευμένα μέτρα και όχι γενικά. Η κάρτα αγορών, με συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια έρχεται να απαντήσει στον υψηλό ΦΠΑ”, σχολίασε ο κύριος Γεωργιάδης σχετικά με τον υψηλότερο ΦΠΑ έναντι των υπολοίπων χωρών του δείγματος.

Σημειώνεται ότι η τιμοληψία για τις ανάγκες της έρευνας στην Ελλάδα έγινε από τις αλυσίδες Σκλαβενίτη, ΑΒ, My market, Μασούτη, Market In. Αντίστοιχα στο Ηνωμένο Βασίλειο εξετάστηκαν οι Morissons, ASDA, Sainsbury’s, Coop, Ocado, Tesco, στην Ισπανία οι Carrefour, Marcadona, Caprabo, Condis, Dia, Eroski, στην Ιταλία οι CosiComodo, emiDrive, Pim Spesa, Agora, Everli, HeyConad. Επίσης στην Πορτογαλία ελήφθησαν τιμές από τις αλυσίδες continente, Mini Preco, Auchan και στη Γαλλία στις Monoprix plus, Carrefour, Super U, Auchan, Aldi.