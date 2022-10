Economist Intelligence: Άλμα 16 θέσεων για την Ελλάδα στο επιχειρηματικό περιβάλλον

Πρωταθλήτρια αναδεικνύεται η Ελλάδα όσον αφορά τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος σε κατάταξη του Economist Intelligence Unit για τα τελευταία τρία χρόνια.

Ειδικότερα, για την περίοδο από το δ' τρίμηνο του 2019 μέχρι το δ' τρίμηνο του 2022, η Ελλάδα σκαρφαλώνει 16 θέσεις στη σχετική κατάταξη, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη πρόοδο μεταξύ των 82 χωρών που εξετάζονται στη σχετική λίστα.

Αυτή η σημαντική βελτίωση, σημειώνεται στην έκθεση του Economist Intelligence Unit, αντανακλά την άσχημη αφετηρία, δεδομένης της ιδιαίτερα καθυστερημένης ανάκαμψης από την κρίση του χρέους που ξέσπασε το 2009, αλλά και τον αντίκτυπο από τη φιλική προς την επιχειρηματικότητα κυβέρνηση που έχει υλοποιήσει μεταρρυθμίσεις, έχει μειώσει φόρους και έχει αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη στη χώρα.

Στην κατάταξη του Economist Intelligence Unit, η Σιγκαπούρη παραμένει το καλύτερο μέρος στον κόσμο για την επιχειρηματικότητα, ενώ ακολουθούν Καναδάς και ΗΠΑ στη δεύτερη και τρίτη θέση.

Τη μεγαλύτερη βελτίωση τα τελευταία τρία χρόνια, μαζί με την Ελλάδα, εμφανίζουν το Κατάρ (βελτιώθηκε κατά 11 θέσεις), οι Ηνωμένες Πολιτείες (10 θέσεις) και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (10 θέσεις), ενώ στον αντίποδα, τη μεγαλύτερη επιδείνωση εμφανίζει η Χιλή (13 θέσεις), το Περού (11 θέσεις), η Ρωσία (10), η Ουκρανία (9) όπως και η Τουρκία (9).

Συνολικά, το Economist Intelligence Unit μετρά την ελκυστικότητα του επιχειρηματικού περιβάλλοντος σε 82 χώρες σε τριμηνιαία βάση, χρησιμοποιώντας ένα τυποποιημένο αναλυτικό πλαίσιο με 91 δείκτες. Για το δ' τρίμηνο του 2022, η δυτική Ευρώπη και Βόρεια Αμερική παραμένουν τα καλύτερα μέρη στο κόσμο για να κάνει κανείς δουλειές, με την Ασία να ακολουθεί τρίτη, λίγο μπροστά από την ανατολική Ευρώπη, ενώ η Μέση Ανατολή και Αφρική οριακά ξεπερνούν τη Λατινική Αμερική.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της έρευνας ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρει σε ανάρτηση του στο Twitter: "Είναι πολύ ενθαρρυντικό να βλέπουμε ότι αναγνωρίζονται οι προσπάθειες μας για τη μεταρρύθμιση της οικονομίας. Πιστεύουμε στο να μετατρέψουμε την Ελλάδα σε μια φιλική για τις επιχειρήσεις χώρα, προσελκύοντας και νέες επενδύσεις από το εξωτερικό. Αν και πρέπει να γίνουν περισσότερα, η Ελλάδα είναι στο σωστό δρόμο."

Στη μεγάλη πρόοδο που έχει σημειώσει η Ελλάδα για να βελτιώσει το επιχειρηματικό περιβάλλον, εν μέσω μάλιστα της κρίσης του κορονοϊού και του πολέμου στην Ουκρανία, αναφέρθηκε και ο επικεφαλής του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, Αλέξης Πατέλης με αναρτήσεις του στο Twitter.

