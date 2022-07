Πώς το Δημόσιο μπαίνει στην ασφάλιση πιστώσεων για εξαγωγές με όρους ιδιωτικού τομέα

Του Γιώργου Λαμπίρη

Ενεργό ρόλο στον τομέα της ασφάλισης πιστώσεων για μικρομεσαίες εξαγωγικές επιχειρήσεις που δεν έχουν πρόσβαση σε κάλυψη από την ασφαλιστική αγορά, αναλαμβάνει με όρους ιδιωτικού δικαίου η Ελληνική Εταιρεία Εξαγωγικών Πιστώσεων (Export Credit Greece), η οποία αποτελεί έναν ανεξάρτητο από το Δημόσιο και αυτοχρηματοδοτούμενο φορέα, ο οποίος σύμφωνα με τον επικεφαλής του, Γρηγόρη Σταματόπουλο. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ανώνυμης εταιρείας που αποτελεί μετεξέλιξη του πρώην Οργανισμού Εξαγωγικών Πιστώσεων, είναι να ασκεί κατά κύριο λόγο εμπορική δραστηριότητα – αλλά και συμβουλευτική - με την πώληση συμβολαίων προς ιδιωτικές επιχειρήσεις. Πλέον όμως ο ρόλος του φορέα διευρύνεται σημαντικά, με στόχο να αποκτήσει ευελιξία, έχοντας την δυνατότητα ίδρυσης θυγατρικών εταιρειών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό αλλά και διευρύνοντας τις παρεχόμενες υπηρεσίες. To ενδιαφέρον του εγχειρήματος εντοπίζεται στην πρόθεση της Εταιρείας να προχωρήσει σε αναζήτηση πελατών από πόρτα σε πόρτα (door-to-door), μέσω συμβούλων που θα διαθέτει ανά περιφέρεια της χώρας. Σημειώνεται ότι η Export Credit Greece στηρίζεται από την πολιτική ηγεσία και τον υφυπουργό Εξωτερικών για την Οικονομική Διπλωματία, Κώστα Φραγκογιάννη αλλά και από τον Enterprise Greece.

Τα πρώτα προϊόντα θα είναι διαθέσιμα έως το τέλος του 2022 προς πώληση μέσω σχετικών συμβολαίων προς τις εξαγωγικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Mεγάλο στοίχημα για τον νέο φορέα είναι να χτίσει ένα κλίμα εμπιστοσύνης προς τους εν δυνάμει πελάτες του. Θυμίζουμε ότι στον τομέα δραστηριοποιούνται διεθνούς βεληνεκούς παίκτες προερχόμενοι από τον ιδιωτικό τομέα όπως η Euler Hermes, η Atradius και αρκετοί ακόμη.

Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Εταιρείας, Γρηγόρη Σταματόπουλο, θα υπάρξει συνεργασία με τις τράπεζες για την παροχή χρηματοδότησης, ενώ σε ό,τι αφορά τα αποθεματικά που διαθέτει ο φορέας για τη στήριξη των δραστηριοτήτων του προέρχονται από την παρουσία του στην αγορά τα προηγούμενα 50 χρόνια καθώς και από εγγυοδοσία του κράτους. Πρόβλεψη είναι μεταξύ άλλων για να μειώνεται το ρίσκο, να υφίσταται αντασφαλιστική κάλυψη από την ιδιωτική αγορά, για λόγους κάλυψης στον αντασφαλιστικό τομέα. Σε ό,τι αφορά το εξωτερικό ο χαρακτήρας της αντασφάλισης διαφοροποιείται, ωστόσο πραγματοποιείται και σε αυτή την περίπτωση με κριτήρια ιδιωτικής αγοράς. Επίσης δύναται να αντασφαλίζει άλλους φορείς εξαγωγικών πιστώσεων, όπως συμβαίνει στην περίπτωση της Πολωνίας για την υλοποίηση έργου με ελληνική συμμετοχή.

Τα κυριότερα διαθέσιμα προϊόντα

Στα βασικά προϊόντα που διαθέτει είναι η ασφάλιση πιστώσεων στον εξαγωγέα (supplier’s Crecit Policy), η ασφάλιση πιστώσεων στον αγοραστή (Buyer’s Crecit Policy), letters of Credit Confirmation, η ασφάλιση Πολιτικών Κινδύνων (Politican Risk Insurance). Τα συγκεκριμένα προϊόντα προσφέρονται από όλους τους οργανισμούς εξαγωγικών πιστώσεων διεθνώς. Επίσης θα παρέχονται εγγυητικά ομόλογα (Surety Bonds), Οικονομική Ενίσχυση Κεφαλαίου Κίνησης (Working Capital Finance Guarantees), Οικονομική Εγγύηση Επιχειρήσεων (Financial Guarantees on Investments). Στα παρεχόμενα εργαλεία – λύσεις προς τις επιχειρήσεις είναι η βραχυπρόθεσμη ασφάλιση πιστώσεων (Short Term Credit Policy), μελλοντικά υπηρεσίες factoring και υπηρεσίες forfaiting.

Για τη σύστασή του εξετάστηκαν επιμέρους μοντέλα, όπου προκρίθηκε το μοντέλο του ομόλογου οργανισμού ασφάλισης πιστώσεων της Ιταλίας (SACE). Έτσι, εντός της πανδημίας υλοποιήθηκε το επιχειρηματικό μοντέλο που οδήγησε στον σχεδιασμό της Ελληνικής Εταιρείας Εξαγωγικών Πιστώσεων και σε συνεργασία με τη Deloitte αναπτύχθηκε το πλάνο μετάβασης στο νέο αυτό επιχειρηματικό μοντέλο.

Η ανώνυμη εταιρεία έχει σκοπό να καλύψει προϊόντα που θα δώσουν την δυνατότητα εξαγωγών που θα διασφαλίζονται από ένα πλέγμα παρεχόμενων υπηρεσιών. Θα θυμίσουμε ότι ως θεσμός, το 1968 ιδρύθηκε το Κεφάλαιο Ασφάλισης Πιστώσεων, ακολούθησε 20 χρόνια αργότερα ο Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων και χρειάστηκαν 34 χρόνια για την σύσταση σήμερα της Ελληνικής Εταιρείας Εξαγωγικών Πιστώσεων, η οποία φέρει τον διεθνή τίτλο Export Credit Greece.