Οι μεγάλες επενδύσεις στα ξενοδοχεία που πιάνουν λιμάνι στην Κρήτη

Tης Βίκυς Κουρλιμπίνη

Πόλο έλξης για ξενοδοχειακές επενδύσεις πολλών εκατομμυρίων ευρώ αποτελεί τους τελευταίους μήνες η Κρήτη, προορισμός με μεγάλη τουριστική ζήτηση και ανέκαθεν πρώτη στη λίστα των οργανωμένων τουριστικών πακέτων. Μετά από δύο δύσκολα χρόνια για τον τουρισμό λόγω της πανδημίας, το νησί συγκεντρώνει και πάλι μεγάλα επενδυτικά κεφάλαια και την προσοχή κορυφαίων ομίλων της φιλοξενίας.

Η τοποθέτηση της Accor

Ήδη έχει ξεκινήσει τη λειτουργία του το Niko Seaside Resort MGallery στον Άγιο Νικόλαο και στο τέλος του Ιουνίου έχουν προγραμματιστεί τα επίσημα εγκαίνια της πολυτελούς μονάδας που φέρει το πολυτελές σήμα της MGallery Collection του γαλλικού ξενοδοχειακού ομίλου Accor, που ανέλαβε τη διαχείριση. Πρόκειται για το πρώην ξενοδοχείο Coral του ομίλου Μαμιδάκη, στην παραλιακή γραμμή του κόλπου του Μιραμπέλλου, που το 2019 πέρασε στον αμερικανικό κολοσσό ανάπτυξης ακινήτων Hines.

Είναι η δεύτερη φορά που ο γαλλικός κολοσσός εμπιστεύεται το σήμα MGallery Collection σε ελληνικό ξενοδοχείο, μετά την τοποθέτηση Athens Capital Hotel-MGallery Collection του ομίλου ΛΑΜΨΑ στο Σύνταγμα.

Το Niko Seaside Resort MGallery αποτελείται από 141 δωμάτια και σουίτες με private plunge pools. Το καλοκαίρι του 2020 ανακοινώθηκε πως η ευρωπαϊκή πλατφόρμα επενδύσεων σε real estate Henderson Park και η Hines είχαν αποκτήσει ένα χαρτοφυλάκιο πέντε ξενοδοχείων στην Κρήτη.

Η αγορά περιελάμβανε δύο ξεχωριστές συναλλαγές. Η νέα αγορά αποτελούνταν από 1.094 δωμάτια, 67.000 τμ. Τα Hermes and Coral, δύο παρακείμενα ξενοδοχεία με 218 και 170 δωμάτια αντιστοίχως, που βρίσκονται σε κεντρική τοποθεσία στον Άγιο Νικόλαο.

Τα Santa Marina και Apollonia, με 208 και 336 ξενοδοχεία αντιστοίχως, σε προνομιακές παραθαλάσσιες τοποθεσίες στο Ηράκλειο, μόλις 5 χλμ. από το βασικό αεροδρόμιο του νησιού και κοντά στην Κνωσό.

Η είσοδος της InterContinental

Το δίδυμο των Hines-Henderson Park κάνει ένα ακόμη μεγάλο βήμα σε συνεργασία με την IHG Hotels & Resorts για το InterContinental Resort Crete, στη θέση του παλιού ξενοδοχείου "Ερμής".

Οι εργασίες ανακαίνισης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και το νέο ξενοδοχείο θα ανοίξει τις πύλες του το 2023 με δυναμικότητα 205 δωματίων. Όλα τα δωμάτια θα διαθέτουν ιδιωτική βεράντα (και τα μισά από αυτά ιδιωτικό τζακούζι), με θέα τον κόλπο του Μιράμπελου. Βρίσκεται σε προνομιακή τοποθεσία, ακριβώς πάνω στην παραλιακή του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας εύκολη και άμεση πρόσβαση στους επισκέπτες του.

Henderson Park και Hines αγόρασαν επίσης το 2020 τα τρία ξενοδοχεία του ομίλου Cyan Group, Santa Marina και Apollonia, με 208 και 336 δωμάτια αντίστοιχα στο Ηράκλειο, και το Sitia Beach 162 δωματίων που βρίσκεται στη Σητεία. Η πιο πρόσφατη εξαγορά της Hines στην Κρήτη, έγινε το 2021 και αφορά στο ξενοδοχειακό συγκρότημα Out of the Blue, που άνηκε στην οικογένεια Καψή, στην Αγία Πελαγία στο Ηράκλειο.

Τα σχέδια του ομίλου Mitsis

Μεγάλη επένδυση στο νησί της Κρήτης υλοποιεί και ο όμιλος Mitsis Hotels μετά τη συμφωνία με τον όμιλο Aldemar για την απόκτηση των δυο μονάδων στην Κρήτη, του Aldemar Royal Mare 5 αστέρων με 435 δωμάτια και του 4 αστέρων Aldemar Cretan Village με 322 δωμάτια, που βρίσκονται στη Χερσόνησο Κρήτης.

Στον σχεδιασμό του ομίλου είναι η άμεση ανακαίνιση και o εκσυγχρονισμός των ξενοδοχείων αυτών όπου μεταξύ άλλων υπάρχει ένα από τα καλύτερα spa στον κόσμο.

Επένδυση 125 εκατ. από την Ikos

Ο όμιλος Sani/Ikos έχει εξαγοράσει έκταση άνω των 200 χιλιάδων τ.μ. στον κόλπο του Κισσάμου Χανίων, με στόχο τη δημιουργία του πρώτου ξενοδοχειακού συγκροτήματος υπό το εμπορικό σήμα της Ikos Resorts στο νησί. Το νέο Ikos Kissamos θα διαθέτει συνολικά 400 δωμάτια, bungalows και βίλες που θα εκτείνονται σε παραλιακό μέτωπο μήκους 600 μέτρων. Η κατασκευή του θα ξεκινήσει το 2023 και η έναρξη λειτουργίας του αναμένεται τον Μάιο του 2025. Για τη δημιουργία της ενιαίας έκτασης των 200 χιλιάδων τ.μ., ο όμιλος απέκτησε και ενοποίησε περισσότερα από 30 επιμέρους οικόπεδα. Η συνολική επένδυση του ομίλου Sani/Ikos στην Κρήτη, θα ξεπεράσει τα 125 εκατ. ευρώ ενώ θα δημιουργηθούν περισσότερες από 750 νέες θέσεις εργασίας.

Οι μεγάλες τουριστικές επιδόσεις της Κρήτης σε αφίξεις και έσοδα

Η Περιφέρεια Κρήτης αντιπροσωπεύει (στοιχεία 2020) το 16% των μονάδων, το 22% των δωματίων και το 22% των κλινών της χώρας. Συνολικά διαθέτει 1.638 μονάδες με 97.525 δωμάτια και 190.714 κλίνες. Τα ξενοδοχεία 5*, παρόλο που αντιπροσωπεύουν μόλις το 8% των ξενοδοχειακών μονάδων εντούτοις κατέχουν το 25% των δωματίων και το 26% των κλινών.

Είναι χαρακτηριστικό πως η Κρήτη αντιπροσωπεύει το 2020 το 20% των διεθνών αεροπορικών αφίξεων της χώρας. Την περίοδο 2015-2019, τα αεροδρόμια της Περιφέρειας σημείωσαν αύξηση των διεθνών αφίξεων κατά +28% (από 3,5 εκατ. το 2015 σε 4,5 εκατ. το 2019). Επιμέρους, όλα τα αεροδρόμια την περίοδο 2015-2019 σημείωσαν αύξηση διεθνών αφίξεων: Ηρακλείου (+30%, από 2,5 εκατ. το 2015 σε 3,3 εκατ. το 2019), Χανίων (+21%, από 940 χιλ. το 2015 σε 1,1 εκατ. το 2019) και Σητείας (+1.889%, από 611 αφίξεις το 2015 σε 12 χιλ. το 2019).

Επίσης αντιπροσωπεύει το 20% των εισπράξεων που καταγράφηκαν στην Ελλάδα το 2020. Την περίοδο 2016-2019, η Περιφέρεια κατέγραψε αύξηση εισπράξεων κατά +16% (από 3,1 δισ. ευρώ το 2016 σε 3,6 δισ. ευρώ το 2019). Την περίοδο 2016-2019 τέλος, η Περιφέρεια κατέγραψε αύξηση επισκέψεων κατά +17% (από 4,5 εκατ. το 2016 σε 5,3 εκατ. το 2019).