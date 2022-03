Το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο παρουσιάζει το e-Logistic Portal

Το e-Logistic Portal, ένα ιδιαίτερα χρηστικό εργαλείο, που θα δίνει πρόσβαση σε μια μεγάλη βάση δεδομένων και πληροφοριών για θέματα της εφοδιαστικής αλυσίδας, παρουσιάζει το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, στο πλαίσιο διαδικτυακής εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί στις 28 Μαρτίου, μεταξύ 3:00 μ.μ. και 4:00 μ.μ..

Σύμφωνα με ανακοίνωση, το νέο ψηφιακό εργαλείο του επιμελητηρίου θα απευθύνεται στα μέλη του φορέα, αλλά και σε κάθε άλλο ενδιαφερόμενο που δραστηριοποιείται στην αγορά των logistics και ειδικότερα στις οδικές, θαλάσσιες και αεροπορικές μεταφορές ή ασκεί εμπορική δραστηριότητα, δίνοντας τη δυνατότητα:

- Ενημέρωσης για θέματα, κατά βάσει θεσμικά, σχετικά με τις μεταφορές.

- Αναζήτησης σε μια οργανωμένη βάση δεδομένων και στοιχείων, τα οποία συνθέτουν το πλαίσιο λειτουργίας της εφοδιαστικής αλυσίδας, στο σκέλος των μεταφορών.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα τοποθετηθούν ο γενικός γραμματέας Μεταφορών του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, Ιωάννης Ξιφαράς, ο γενικός διευθυντής και μέλος Δ.Σ. του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, Δρ. Αθανάσιος Κελέμης και ο πρόεδρος της επιτροπής Μελών Logistics του Επιμελητηρίου, Γιώργος Στάμνος.

Σημειώνεται ότι τα μέλη της επιτροπής που συνεργάστηκαν για την εκπόνηση του e-Logistic Portal, είναι οι: Γιώργος Στάμνος, διευθυντής Ανάπτυξης Οδικών Δικτύων της Goldair Cargo, Bασίλειος Ηλιάδης, Freight Manager Marine & Aviation Solutions της Golden Cargo, Αθανάσιος Καμενίδης, Logistics Manager της Vianox, Γεώργιος Ρουγγέρης, Head of Sales Truck / TopUsed / Van της MAN Hellas Truck & Bus S.A., η Aγγελική Πάλλη, Senior Account Supervisor, Cargo Development, του Athens International Airport S.A., ο Γεώργιος Πρεβεζιάνος, Logistics Manager της ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε. και η Βικτωρία Τσολίδου, MBA, MBB, CQA, Head of Transformation & Business Development Division, του ThPA S.A. - Port of Thessaloniki.