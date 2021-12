Μπαράζ ομολογιακών εκδόσεων από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες

Του Λεωνίδα Στεργίου

Το μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος άντλησης ρευστότητας από τις αγορές για το 2022 αναμένεται στις αρχές του νέου έτους, λόγω αβεβαιότητας από την πανδημία και τον πληθωρισμό. Ωστόσο, η άντληση κεφαλαίων θα γίνεται τμηματικά, καθώς, στις αρχές του έτους θα υπάρξει ζήτηση για κεφάλαια διεθνώς, γεγονός που μπορεί να αυξήσει το κόστος. Από την άλλη πλευρά, η αναμενόμενη αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας σε επενδυτική βαθμίδα το 2023 εκτιμάται ότι θα μειώσει κατά ένα μέρος το κόστος χρήματος.

1 δισ. το χρόνο ανά τράπεζα

Γενικά, κατά μέσο όρο αναμένεται η άντληση κεφαλαίων ύψους περίπου 1 δισ. ευρώ ανά τράπεζα το έτος μέχρι και το 2025 προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες για MREL δηλαδή την ελάχιστη απαίτηση ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (Minimum Requirement of Own Funds and Eligible Liabilities). Μέχρι τα τέλη 2025 πρέπει να έχουν αντλήσει συνολικά 16 δισ.

Η Eurobank έχει ήδη ανακοινώσει τον προγραμματισμό για δύο εκδόσεις των 500 εκατ. ευρώ η μία το πρώτο και το δεύτερο εξάμηνο του 2022, όπως έπραξε και το 2021, ενώ στις αρχές του 2023 εκτιμάται από τους αναλυτές ότι πιθανότητα θα προχωρήσει σε αναχρηματοδότηση του T2 ομολόγου τους.

Σε ό,τι αφορά την Alpha Bank, στην πρόσφατη παρουσίαση των αποτελεσμάτων εννεαμήνου, η διοίκηση της Τράπεζας ανέφερε ότι υπάρχει περιθώριο για άντληση 800 εκατ. ευρώ μέσω ΑΤ1 κεφαλαίων. Εκτιμάται ότι το μεγαλύτερο μέρος θα πραγματοποιηθεί στις αρχές του 2022.

Η Εθνική Τράπεζα δεν έχει ανακοινώσει τον προγραμματισμό της, ωστόσο στις παρουσιάσεις έχει αναφέρει ότι υπάρχει περιθώριο άντλησης κεφαλαίων ΑΤ1 ή Τ2 το 2022, με κεφαλαιακό όφελος 200 μονάδων βάσης που αντιστοιχούν γύρω στα 700 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με όσα έχουν αναφερθεί από τις τέσσερις συστημικές κατά τις παρουσιάσεις σε αναλυτές, προτιμούν να προχωρήσουν σε αυτές τις εκδόσεις που προσμετρώνται και στα MREL παρά σε κατεξοχήν τίτλους για τα MREL καθώς, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή κρίνεται πιο συμφέρον. Από την άλλη, αναλυτές που έχουν παρακολουθήσει τις παρουσιάσεις των τεσσάρων συστημικών εκτιμούν ότι η Τράπεζα Πειραιώς ίσως προχωρήσει μόνο σε εκδόσεις για τα MREL.

Κεφάλαια MREL

Oι τέσσερις συστημικές τράπεζες, έχουν υποχρέωση να δημιουργήσουν κεφάλαια "ασφαλείας” 26 δισ. ευρώ μέχρι τα τέλη του 2025, κάτι που θα γίνεται τμηματικά. Πρόκειται για τα λεγόμενα κεφάλαια MREL, τα οποία δεν ανήκουν στα εποπτικά, ενώ έχει δοθεί χρόνος για την κάλυψή τους μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2026. Η απαίτηση αυτή αποφασίστηκε το 2015 ώστε οι τράπεζες στην Ευρωζώνη να έχουν τα κεφάλαια που μπορούν εν δυνάμει να χρησιμοποιηθούν για την απορρόφηση ζημιών και για την ανακεφαλαιοποίησή τους σε περίπτωση εξυγίανσης.

Οι ανάγκες

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, το συνολικό ύψος των στοιχείων MREL για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες ανέρχεται σε 26,312 δισ. ευρώ, ενώ μέχρι 01.01.2026 θα πρέπει αυξήσουν τα στοιχεία MREL κατά 16,118 δισ. ευρώ. Εντός του 2021, οι ελληνικές τράπεζες προχώρησαν σε εκδόσεις τίτλων και αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου που προσμετρώνται στα στοιχεία MREL, συνολικού ύψους 5,3 δισ. ευρώ (εκ των οποίων 2,2 δισ. ήταν αυξήσεις κεφαλαίου), έναντι 1,5 δισ. ευρώ το 2020. Οι ελληνικές συστημικές τράπεζες εξέδωσαν από το 2018 τίτλους συνολικού ύψους 5,85 δισ. ευρώ. Το 2021, οι εκδόσεις τίτλων ήταν σημαντικά αυξημένες σε σχέση με προηγούμενα έτη, γεγονός που οφείλεται κυρίως στην ανάγκη κάλυψης των στόχων MREL και στη σταθεροποίηση των συνθηκών στις αγορές κεφαλαίου. Το κόστος για την έκδοση των εν λόγω τίτλων εμφανίζεται σημαντικά μειωμένο για τους τίτλους που εκδόθηκαν το 2020 και το α ́ τρίμηνο του 2021 σε σχέση με τις εκδόσεις του 2018 και 2019. Το 2021 το κόστος έκδοσης παρουσιάζει μία σταθεροποίηση