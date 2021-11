Την Τετάρτη 1 Δεκεμβρίου 2021 το Επενδυτικό συνέδριο ΣΕΒ "Reinventing Greece through Investments in Innovation"

Με το βασικό μήνυμα ότι "η Ελλάδα επιστρέφει μέσα από την Καινοτομία", ο ΣΕΒ και οι Innovative Greeks, διοργανώνουν Επενδυτικό Συνέδριο, με τίτλο: "Reinventing Greece through Investments in Innovation" ("Επανεφεύρεση της Ελλάδας μέσω Επενδύσεων στην Καινοτομία"), διαδικτυακά την Τετάρτη, 1/12/2021, στις 14:30. Στη συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε σήμερα (29.11.2021) από τον ΣΕΒ, παρουσιάστηκαν οι δράσεις του Συνδέσμου για την καινοτομία, οι στόχοι του επενδυτικού συνέδριου ΣΕΒ, καθώς και η μελέτη "Destination Greece: Attracting Digital & Innovation Investment" που εκπόνησε η Accenture για λογαριασμό του ΣΕΒ, με στόχο την προσέλκυση ξένων επενδύσεων στην καινοτομία και την υψηλή τεχνολογία. Στη συνέντευξη τοποθετήθηκαν ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΣΕΒ κ. Δημήτρης Παπαλεξόπουλος, ο Συμπρόεδρος της Επιτροπής Καινοτομίας του ΣΕΒ κ. Μάρκος Βερέμης, η Διευθύντρια του Τομέα Καινοτομίας κ. Μάγκη Αθανασιάδη, καθώς και ο Επικεφαλής της Αccenture Greece κ. Κυριάκος Σαμπατακάκης.

"Η τεχνολογία και η καινοτομία βρίσκονται στον πυρήνα της οικονομικής ανάπτυξης σήμερα και στο μέλλον"

Μιλώντας στην έναρξη ο κ. Παπαλεξόπουλος αναφέρθηκε στην συγκυρία, τονίζοντας ότι καλούμαστε να ισορροπήσουμε σε ένα περιβάλλον αβέβαιο, και εξαιρετικά ανταγωνιστικό. Ακόμη δεν εχουμε βγει στο ξέφωτο, τόνισε, αλλά η προοπτική μπορεί να είναι αισιόδοξη, αφού η τεχνολογία και η καινοτομία μας βοηθούν να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις της πανδημίας. "Η ευημερία μας εξαρτάται από την αναβάθμιση της συλλογικής μας ικανότητας να καινοτομούμε" τόνισε ο κ. Παπαλεξόπουλος και σημείωσε ότι "η τεχνολογία και η καινοτομία βρίσκονται στον πυρήνα της οικονομικής ανάπτυξης σήμερα και στο μέλλον". O κ. Παπαλεξόπουλος σημείωσε ότι ο ΣΕΒ εργάζεται συστηματικά, ώστε με στοχευμένες δράσεις και πρωτοβουλίες, να αναβαθμιστεί το οικοσύστημα καινοτομίας, να έρθουν κοντά οι μεγάλες επιχειρήσεις με τις νεοφυείς εταιρίες και να διασυνδεθούν με τα πανεπιστήμια και την επιστημονική έρευνα, ώστε να ενισχυθούν οι τεχνολογικές ικανότητες και επιδόσεις.

Αναφερόμενος στην Ελλάδα, επισήμανε ότι μπορούμε να βλέπουμε το ποτήρι μισογεμάτο, αφού έχουν γίνει σημαντικά βήματα, τα τελευταία χρόνια. Όπως τόνισε υπάρχουν πολλοί λόγοι για να είναι η Ελλάδα αισιόδοξη ως προς την καινοτομία: Το οικοσύστημα, από σχεδόν ανύπαρκτο πριν λίγα χρόνια, σήμερα μεγαλώνει, δημιουργεί παραδείγματα προς μίμηση και προσδοκούμε να τριπλασιαστεί σε μια πενταετία. Οι επενδύσεις των πολυεθνικών εταιριών καινοτομίας και τεχνολογίας στην Ελλάδα επιταχύνονται, ενώ αξιοποιείται σταδιακά και το μεγάλο δίκτυο των Ελλήνων της Διασπορά που μεταφέρουν επενδύσεις, συμβουλές και τεχνογνωσία στην Ελλάδα. Παράλληλα, υπάρχει σαφής πρόοδος ως προς την αξιοποίηση της ερευνητικών αποτελεσμάτων των ΑΕΙ και ερευνητικών κέντρων. Εντοπίζεται επίσης, μια δυναμική για τη δημιουργία συστάδων επιχειρήσεων (clusters) ιδιαίτερα σε κλάδους, όπως η βιοτεχνολογία και το φάρμακο. Είναι σημαντικό να εκμεταλλευτούμε τον συγχρονισμό προκλήσεων όπως η πράσινη μετάβαση, η ψηφιοποίηση και οι αλλαγές στην εφοδιαστική αλυσίδα αλλά και την ευρεία συναντίληψη που διαμορφώνεται στο χώρο των επενδύσεων, της κυβέρνησης και των επιχειρήσεων για τις άμεσες προκλήσεις και την καινοτομία. Κυρίως όμως, είναι θετική η μεταστροφή της αντίληψης της κοινωνίας για την επιχειρηματικότητα, και πως αποτελεί μέρος της λύσης σε διάφορα ζητήματα. Από την άλλη, επισήμανε ότι το ποτήρι είναι και μισοάδειο, διότι παραμένουμε πίσω από τις προηγμένες χώρες και τους ανταγωνιστές μας. Είναι εξαιρετικά κρίσιμο να αντιληφθούμε πως πρέπει να επιταχύνουμε, γιατί επιταχύνουν και οι υπόλοιπες χώρες, στα θέματα χρηματοδότησης, επάρκειας ανθρώπινου δυναμικού, και πρόσθεσε ότι στον σκληρό παγκόσμιο ανταγωνισμό για επενδύσεις στην καινοτομία και υψηλή τεχνολογία, μπορούμε και πρέπει να σταθούμε με αξιώσεις.

"Ο ΣΕΒ είναι το σπίτι των πιο δυναμικών νεοφυών εταιριών τεχνολογίας της χώρας μας"

Στις δράσεις και πρωτοβουλίες του ΣΕΒ για την αναβάθμιση της Καινοτομίας αναφέρθηκαν στη δική τους τοποθέτηση ο κ. Μάρκος Βερέμης και η κα. Μάγκη Αθανασιάδη. Ειδικότερα, επισήμαναν ότι οι εταιρίες καινοτομίας και τεχνολογίας έχουν βρει το σπίτι τους στον ΣΕΒ, που σήμερα εκπροσωπεί 60 από τις πλέον δυναμικές νεοφυείς εταιρείες τεχνολογίας στη χώρα μας, αναφέρθηκαν στην Επιτροπή Καινοτομίας του ΣΕΒ, η οποία έχει θέσει 5 βασικούς στόχους, όπως:

Την ενίσχυση της καινοτομικής ικανότητας των Ελληνικών επιχειρήσεων, ώστε να είναι ανταγωνιστικές και να εξάγουν σε όλο τον κόσμο. Την περεταίρω ανάπτυξη του οικοσυστήματος νεοφυών επιχειρήσεων τεχνολογίας, ώστε μέσα στην επόμενη πενταετία να ξεπεράσει σε κεφαλαιοποίηση τα 10 δισ. Τον μετασχηματισμό της αξιόλογης έρευνας που παράγεται από τα Ελληνικά Πανεπιστήμια σε καινοτόμα προϊόντα, πατέντες και περισσότερες spinoffs. Την προσέλκυση περισσότερων ξένων επενδύσεων στην καινοτομία και την υψηλή τεχνολογία που λειτουργούν ως επιταχυντές για την ανάπτυξη του οικοσυστήματος καινοτομίας, και τέλος Προϋπόθεση για όλα τα παραπάνω, τη διασφάλιση καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού.

Για να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί της Επιτροπής Καινοτομίας, σχεδιάστηκαν και υλοποιούνται σημαντικές πρωτοβουλίες όπως:

Το Innovation Ready που καλλιεργεί και διευκολύνει την ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ βιομηχανίας και επιχειρήσεων με τις startups και την ερευνητική κοινότητα.

Οι Innovative Greeks , μια πρωτοβουλία που υλοποιεί ο ΣΕΒ σε συνεργασία με την Endeavor με στόχο να κινητοποιήσει και να συσπειρώσει τους "εφευρετικούς Έλληνες ανά τον κόσμο" προκειμένου να βοηθήσουν με τις γνώσεις και τις επαφές τους στην ανάπτυξη του Ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας.

Το SEV scaleup community . O ΣΕΒ έχει γίνει το σπίτι για τις εταιρείες τεχνολογίας και τα start ups. Ιδρύσαμε την κοινότητα SEV Scaleup με μέλη ελληνικές startups και scaleups προκειμένου να συμβάλλουμε στην ταχύτερη ανάπτυξή τους.

Συνεργασίες με Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα και από κοινού σχεδιασμό δράσεων που βοηθούν στην παραγωγική αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων.

Το workintech, μια ψηφιακή πλατφόρμα που αναπτύξαμε σε συνεργασία με την Endeavor προκειμένου να φέρνουμε σε επαφή ελληνικές startups με ταλέντο από όλο τον κόσμο, και τέλος

Την πρωτοβουλία "Reinventing Greece through Investments in Innovation" για τη διαμόρφωση των κατάλληλων προϋποθέσεων που θα επιτρέψουν σε τεχνολογικούς κολοσσούς από όλο τον κόσμο να επενδύσουν στην Ελλάδα. Για το σκοπό αυτό η Επιτροπή Καινοτομίας του ΣΕΒ ανέθεσε στην Accenture την υλοποίηση της μελέτης "Destination Greece: Attracting Digital & Innovation Investment".

Η Ελλάδα έχει εισέλθει δυναμικά στον διεθνή στίβο προσέλκυσης άμεσων ξένων ψηφιακών επενδύσεων

Παρουσιάζοντας στη συνέχεια τη μελέτη ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Αccenture Greece κ. Κυριάκος Σαμπατακάκης, τόνισε: "Από το 2017, μέσω μιας διευρυμένης σειράς μελετών, σκιαγραφούμε ως Accenture το ψηφιακό όραμα, δυναμική και πρόοδο της χώρας. Έκτοτε, η Ελλάδα έχει αδιαμφισβήτητα σημειώσει τεράστια βήματα προόδου, ενώ οι πρόσφατες εμβληματικές επενδύσεις, υπογραμμίζουν ότι η Ελλάδα έχει εισέλθει δυναμικά στον διεθνή στίβο προσέλκυσης άμεσων ξένων ψηφιακών επενδύσεων. Στο πλαίσιο αυτό, η τελευταία μας μελέτη "Destination Greece: Attracting Digital & Innovation Investment", την οποία εκπονήσαμε για τον ΣΕΒ, έρχεται να απαντήσει στο "γιατί" αλλά κυρίως στο "πώς" η Ελλάδα μπορεί να προσελκύσει και να αξιοποιήσει στρατηγικά αυτές τις επενδύσεις. Με αφετηρία τα κίνητρα και τα κριτήρια επιλογής των ψηφιακών πολυεθνικών επιχειρήσεων, χαρτογραφούμε τους τομείς και τις ενέργειες που θα μας επιτρέψουν ως χώρα να ενισχύσουμε περαιτέρω την ελκυστικότητα της Ελλάδας ως επενδυτικό προορισμό, συμβάλλοντας θετικά στην ανάπτυξη της οικονομίας και της ανταγωνιστικότητάς της. Η Ελλάδα διαθέτει πλέον την απαιτούμενη δυναμική, εχέγγυα και πόρους προκειμένου να υλοποιήσει τις απαραίτητες παρεμβάσεις για να βελτιώσει την συνολική εμπειρία των επενδυτών. Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή -κατέληξε ο κ. Σαμπατακάκης- να εντείνει τις προσπάθειές της προς αυτήν την κατεύθυνση, έχοντας πλέον επίγνωση των δυνατοτήτων που ανοίγει η ψηφιακή οικονομία σε παγκόσμιο επίπεδο."

Σχετικά με την μελέτη "Destination Greece: Attracting Digital & Innovation Investment" έχει σταλεί ξεχωριστά το Special Report ΣΕΒ: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ: "Η Ελλάδα επιστρέφει μέσα από την Καινοτομία".

Ο Πρωθυπουργός και παγκόσμιοι ηγέτες της καινοτομίας και τεχνολογίας στο επενδυτικό συνέδριο

Όπως τονίστηκε, στο επενδυτικό συνέδριο του ΣΕΒ θα συμμετάσχει ο Πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ 27 σημαντικές προσωπικότητες από Ελλάδα και εξωτερικό -επιχειρηματίες, επενδυτές, CEOs, κ.α.- θα συζητήσουν για το πώς το οικοσύστημα στην Ελλάδα θα μπορέσει να συμβάλει περαιτέρω στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας, μέσω ξένων επενδύσεων σε καινοτομία υψηλής προστιθέμενης αξίας. Στο επενδυτικό συνέδριο οι παγκόσμιοι επιχειρηματικοί ηγέτες, επενδυτές και ηγέτες του κλάδου της καινοτομίας και τεχνολογίας θα μοιραστούν τις γνώσεις τους από την εμπειρία των δικών τους διεθνών εταιρικών επενδύσεων, θα εξηγήσουν τους παράγοντες που έκαναν την Ελλάδα ελκυστική και θα συζητήσουν τρόπους περαιτέρω βελτίωσης του επενδυτικού περιβάλλοντος. Τα πάνελ συζήτησης θα επιχειρήσουν να δώσουν απαντήσεις σε βασικές ερωτήσεις, όπως:

Ποιοι είναι οι κοινωνικοί και οικονομικοί παράγοντες που επηρεάζουν τις επενδυτικές αποφάσεις;

Ποιες είναι οι εμπειρίες από επενδυτές στην Ελλάδα;

Τι πρέπει να γίνει για να προωθηθούν οι ξένες επενδύσεις στην καινοτομία και την τεχνολογία στην Ελλάδα;

Ποιοι κλάδοι οδηγούν την επενδυτική απήχηση της Ελλάδας;

Μπορείτε να παρακολουθήσετε το συνεδριο στο σύνδεσμο:

https://www.youtube.com/watch?v=XYMbAyv8LSU

Το επενδυτικό συνέδριο πραγματοποιείται με την ευγενική χορηγία των εταιριών:

MEGA SPONSOR

THOUGHT LEADER PARTNER

SPONSORS

--SUPPORTERS--

--MEDIA SPONSOR--