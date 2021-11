ΔΕΗ: Το χρονοδιάγραμμα για την ΑΜΚ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ, κατά τη συνεδρίασή του που πραγματοποιήθηκε στις 29.10.2021, ενέκρινε, κατόπιν της εξουσιοδότησης που του παρασχέθηκε δυνάμει της από 19.10.2021 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, μεταξύ άλλων θεμάτων, την αύξηση του ονομαστικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό που δε θα είναι κατώτερο των €322.400.000 ούτε υψηλότερο των €372.000.000, με καταβολή μετρητών και την έκδοση νέων κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου, άυλων μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης €2,48, των οποίων ο αριθμός δεν θα είναι κατώτερος των 130.000.000 ούτε υψηλότερος των 150.000.000 (οι "Νέες Μετοχές"), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παράγρ. 1, στοιχείο β' του Νόμου 4548/2018 και του καταστατικού της Εταιρείας (η "Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου"), Η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου θα διενεργηθεί χωρίς δικαιώματα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρείας, τα οποία αποκλείστηκαν δυνάμει απόφασης της προαναφερθείσας.

Σε ανακοίνωσή της η εταιρεία αναφέρει ότι "από την 1.11.2021 θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκριθέν κατά την 1.11.2021 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενημερωτικό δελτίο το οποίο συντάχθηκε στην αγγλική γλώσσα και εμπεριέχει μετάφραση του Περιληπτικού Σημειώματος (Summary) στην ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129, τους κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμούς (ΕΕ) 2019/979 και (ΕΕ) 2019/980, τα άρθρα 57-68 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύουν και την Απόφαση 1/892/13.10.2020 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (εφεξής το "Ενημερωτικό Δελτίο"), αναφορικά με (ί) τη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα των Νέων Μετοχών (η "Δημόσια Προσφορά") με τιμή διάθεσης η οποία δε θα είναι κατώτερη από €8,50 ούτε υψηλότερη από €9,00 ανά Νέα Μετοχή, και (ϋ) την εισαγωγή του συνόλου των Νέων Μετοχών στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το "Χ.Α.")".

Περαιτέρω πληροφορίες για την Εταιρεία, τις Νέες Μετοχές και τη Δημόσια Προσφορά (όπως, ενδεικτικά, για τη διαδικασία της συμμετοχής των επενδυτών στη Δημόσια Προσφορά και τους κανόνες και όρους διάθεσης και κατανομής των Νέων Μετοχών) παρατίθενται στο Ενημερωτικό Δελτίο και ιδιαίτερα στην ενότητα 18 υπό τον τίτλο "TERMS AND CONDITIONS OF THE SHARE CAPITAL INCREASE AND THE PUBLIC OFFERING".

Κατωτέρω, παρατίθεται το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, το οποίο έχει ως εξής:

Σημειώνεται ότι το ως άνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Σε κάθε περίπτωση, θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σχετική ανακοίνωση της Εταιρείας.