Τζεντιλόνι: Ταχύτερη των εκτιμήσεων η ελληνική ανάκαμψη, πλησιάζει τα προ κρίσης επίπεδα το ΑΕΠ

Στην ταχύτερη του αναμενομένου ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας από την κρίση του κορονοϊού και στον κομβικό ρόλο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης για την επόμενη ημέρα αναφέρθηκε ο Επίτροπος Οικονομίας, Πάολο Τζεντιλόνι μιλώντας σε διαδικτυακό συνέδριο που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) με τίτλο "Greece and the EU Recovery and Resilience Facility: How can ‘Greece 2.0’ transform the Coronavirus crisis into an opportunity?"

Όπως επισήμανε το πραγματικό ΑΕΠ της Ελλάδας ανακάμπτει με ισχυρό ρυθμό, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις, και έχει φτάσει σχεδόν στα επίπεδα πριν την κρίση, ενώ η ανεργία συνεχίζει να υποχωρεί αν και παραμένει ακόμα σε υψηλά επίπεδα

Ανέφερε ακόμη ότι η Ελλάδα ήταν από τις πρώτες χώρες που υπέβαλαν σχέδιο για την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και ήδη έχουν εγκριθεί οι εκταμιεύσεις. "Αυτό δείχνει την ποιότητα του ελληνικού σχεδίου και την άψογη συνεργασία με τις υπηρεσίες της Κομισιόν. Το ελληνικό σχέδιο θα δώσει νέα ώθηση στην οικονομία και θα αυξήσει τις αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας", τόνισε.

Σχολιάζοντας εξάλλου την τελευταία έκθεση Ενισχυμένης Εποπτείας της Κομισιόν, ο Ευρωπαίος Επίτροπος ανέφερε ότι το συμπέρασμα είναι ότι η Ελλάδα έχει κάνει όλα τα αναγκαία βήματα για να εκπληρώσει τις δεσμεύσεις της και αυτό αφορά και το πλαίσιο των ιδιωτικοποιήσεων με την επένδυση στο Ελληνικό. Αυτά είναι πολύ καλά νέα για την έξοδο της χώρας από την ενισχυμένη εποπτεία, σημείωσε.

"Η Ελλάδα πέρασε πολλά την τελευταία δεκαετία. Γνώρισε δύο περιόδους ύφεσης ιστορικών διαστάσεων και ακολούθησε η πανδημία. Οι σκέψεις μου πάνε στους νέους που αναγκάστηκαν να περιοριστούν στο σπίτι. Εχουμε καθηκον να τους δείξουμε ότι αυτή τη φορά τα πράγματα θα είναι διαφορετικα και είμαι σίγουρος ότι η Ευρωπη εχει μαθει από τα λάθη του παρελθόντος", σημείωσε.

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος αναφέρθηκε και στους ισχυρούς ρυθμούς ανάκαμψης της Ευρώπης συνολικά, αν και υπογράμμισε ότι "είναι ακόμα νωρίς να κηρύξουμε νίκη". "Δεν θέλουμε να επαναλάβουμε τα λάθη της χρηματοοικονομικής κρίσης όταν η πρώιμη απόσυρση των μέτρων στήριξης οδήγησε σε νέους κλυδωνισμούς", τόνισε.

Σημείωσε εξάλλου ότι υπάρχουν ακόμα σημαντικές αβεβαιότητες όπως η μετάλλαξη Δέλτα, η αύξηση των τιμών ενέργειας και του πληθωρισμού και οι σοβαρές διαταραχές στις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες.

Δημήτρης Στόλης

