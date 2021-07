Πλήρεις πάροχοι ελλιμενισμού τα ελληνικά λιμάνια - Οι υποχρεώσεις τους

Του Γιώργου Γεωργίου

Νέες επενδύσεις για την ανάπτυξη υποδομών παροχής ισχύος και εναλλακτικών καυσίμων καλούνται να υλοποιήσουν τα λιμάνια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με βάση το προτεινόμενο πακέτο μέτρων "Fit for 55", το οποίο δημοσιεύτηκε την προηγούμενη εβδομάδα και στοχεύει στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

H πρόταση θέτει δύο βασικές υποχρεώσεις για τους φορείς διαχείρισης λιμένων, σε συνάρτηση με το αν κατατάσσονται στο κεντρικό δίκτυο (core network) ή το εκτεταμένο δίκτυο του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (TEN-T).

LNG και παροχή ρεύματος

"Οι απαιτούμενες επενδύσεις στα λιμάνια είναι τεράστιες. Μάλιστα, πρόκειται για επενδύσεις υψηλού ρίσκου με δυσκολίες απόσβεσης, δεδομένου ότι δεν υπάρχει μία μαγική λύση για το πρασίνισμα του ναυτιλιακού κλάδου" σχολίασε η γενική γραμματέας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Λιμένων (ESPO), Isabelle Ryckbost, επισημαίνοντας την αναγκαιότητα χρηματοδότησης του project από ευρωπαϊκούς μηχανισμούς.

Αρχικά, τα λιμάνια του κεντρικού δικτύου θα χρειαστεί να αποκτήσουν επαρκή σημεία ανεφοδιασμού LNG μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2025. Για τους λιμένες εκτεταμένου δικτύου ο εν λόγω όρος θα πρέπει να εκπληρωθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2030.

Παράλληλα, η πρόταση δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία υποδομών παροχής ισχύος από τη στεριά. Όπως αναφέρεται στο κείμενο της Κομισιόν, οι εγκαταστάσεις παροχής ρεύματος (Onshore Power Supply ‒ OPS) περιορίζουν την ποσότητα των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τις ναυτιλιακές μεταφορές.

Η χρήση συστημάτων OPS θα είναι υποχρεωτική από το 2030 και έπειτα για τα πιο ρυπογόνα πλοία (χωρητικότητας τουλάχιστον 5.000 GT) στα λιμάνια. Ειδικότερα, μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2030, λιμάνια με πάνω από 50 (κατά μέσο όρο) ετήσιες προσεγγίσεις από containerships (κατά τα τρία προηγούμενα χρόνια) θα πρέπει να μπορούν να παρέχουν ισχύ από τη στεριά για να καλύπτουν τουλάχιστον το 90% της ενεργειακής ζήτησης των πλοίων όσο είναι δεμένα.

Το ίδιο θα ισχύσει και για τα λιμάνια με περισσότερες από 40 (κατά μέσο όρο) ετήσιες προσεγγίσεις Ro-Ro επιβατηγών και ταχύπλοοων και πάνω από 25 προσεγγίσεις άλλων επιβατηγών πλοίων.

Πώς κινούνται τα ελληνικά λιμάνια

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα της Κομισιόν, στο κεντρικό δίκτυο του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών εντάσσονται ο Πειραιάς, η Θεσσαλονίκη, η Ηγουμενίτσα, η Πάτρα και το Ηράκλειο. Συνεπώς, τα συγκεκριμένα λιμάνια βρίσκονται στην "πρώτη γραμμή" των αλλαγών που προτείνουν οι Βρυξέλλες, με ορίζοντα εφαρμογής το 2025.

Στο πλαίσιο του προγράμματος "Poseidon Med II" διερευνήθηκε η ανάπτυξη των απαραίτητων υποδομών για την αποθήκευση και τη διανομή του LNG σε τέσσερις από τους ανωτέρω λιμένες (δε συμμετείχε η Θεσσαλονίκη) και έχουν γίνει σημαντικά βήματα για την προώθηση των σχετικών διαδικασιών.

Σημειώνεται, επίσης, ότι πρόσφατα εγκρίθηκαν από τις Βρυξέλλες έργα ηλεκτροδότησης και ηλεκτροφόρτισης πλοίων σε Πειραιά και Ηράκλειο.

Συγκεκριμένα, στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας προχωρά το έργο CIPORT (Cold lroning in the Port of Piraeus), το οποίο αφορά την εκπόνηση σειράς μελετών για την ηλεκτροδότηση πλοίων (coldironing) σε τέσσερα σημεία του τμήματος εξυπηρέτησης κρουαζιέρας.

Επίσης, άναψε "πράσινο φως" για το έργο ELECTRIPORT το οποίο αφορά την εκπόνηση σειράς μελετών και σχεδίαση των απαιτούμενων έργων για την από ξηράς παροχή ηλεκτρικής ενέργειας για την φόρτιση των πλοίων (cold ironing) στο κρητικό λιμάνι.

Άλλωστε, και ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννης Πλακιωτάκης προανήγγειλε τις προηγούμενες ημέρες την εκπόνηση μελετών κόστους-οφέλους ώστε βάσει αυτών να σχεδιαστούν συγκεκριμένα κίνητρα για επενδύσεις σε έργα ΑΠΕ στα λιμάνια.