Εγκρίθηκε το ελληνικό σχέδιο ανάκαμψης από το Ecofin - Κ. Μητσοτάκης: Τώρα ξεκινά η σκληρή δουλειά

Του Τάσου Δασόπουλου

Το ελληνικό σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 των 30,5 δισ. ευρώ ενέκρινε κατά την σημερινή συνεδρίασή του το συμβούλιο των υπουργών Οικονομικών της ΕΕ (ECOFIN) μαζί με τα αντίστοιχα σχέδια άλλων 11 κρατών-μελών.

Το σχέδιο αναμένεται να κινητοποιήσει πόρους ύψους 60 δισ. ευρώ σε 106 μεγάλες επενδύσεις και 68 μεταρρυθμίσεις και βρίσκεται ήδη στη φάση της εφαρμογής, με κάποια από τα έργα και τις μεταρρυθμίσεις να βρίσκονται σε φάση υλοποίησης.

Με tweet του, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε: "Ιστορική στιγμή για την Ελλάδα, καθώς το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έχει εγκριθεί. Τώρα η σκληρή δουλειά ξεκινά καθώς επιταχύνουμε τα σχέδιά μας δημιουργώντας θέσεις εργασίας και ανάπτυξη στον τομέα της ενέργειας, τον ψηφιακό και τον τομέα υποδομών, οδηγώντας σε ένα λαμπρότερο μέλλον για όλους τους πολίτες μας".

Historic moment for Greece, as our National Recovery and Resilience Plan is approved. Now the hard work begins as we accelerate our plans creating jobs and growth in the sustainable, digital and infrastructure space, leading to a brighter future for all our citizens.