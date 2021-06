Πράσινο ομόλογο και νέα άντληση 300 εκατ. ευρώ από Τρ. Πειραιώς

Του Λεωνίδα Στεργίου

Ύστερα από την επιτυχή άντληση κεφαλαίων ΑΤ1 ύψους 600 εκατ. ευρώ, η Τράπεζα Πειραιώς εστιάζει στην ενίσχυση των κεφαλαίων MREL, με τα κριτήρια της υπεύθυνης τραπεζικής και βιώσιμης ανάπτυξης στις χρηματοδοτήσεις και επενδύσεις (ESG) βοηθούν περαιτέρω στην επίτευξη των στόχων της. Η Πειραιώς πρόκειται να επανέλθει στην αγορά φέτος για περαιτέρω 300 εκατ., ενώ στο πρόγραμμά της εντάσσεται έκδοση πράσινου ομολόγου. Αυτό ανέφερε η επικεφαλής σχεδιασμού, IR και ESG του ομίλου Πειραιώς, κυρία Χρυσάνθη Μπερμπάτη στο Capital One, υπογραμμίζοντας την αλλαγή σελίδας για την Τράπεζα και του ελληνικού τραπεζικού συστήματος με την πρόσβαση στις διεθνείς αγορές.

Σύμφωνα με την κυρία Μπερμπάτη, η άντληση κεφαλαίων ΑΤ1 έστειλε ένα θετικό σήμα στην αγορά ότι οι επενδυτές επιστρέφουν στην Ελλάδα και ότι έχει αποκατασταθεί η πρόσβαση των ελληνικών τραπεζών στις διεθνείς αγορές.

Σε ό,τι αφορά στα επόμενα βήματα, η Τράπεζα Πειραιώς εστιάζει τώρα στην ενίσχυση των κεφαλαίων MREL, δηλαδή στην Ελάχιστη Απαίτηση Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (Minimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities). Πρόκειται για έναν μαραθώνιο στο οποίο συμμετέχουν και οι τέσσερις συστημικές τράπεζες καθώς θα πρέπει να καλύψουν το κενό στα κεφάλαια αυτά μέχρι το 2025. Σημειώνεται ότι τα κεφάλαια αυτά δεν εμπίπτουν στις εποπτικές υποχρεώσεις. Σύμφωνα με στοιχεία του Ενιαίου Μηχανισμού Εκκαθάρισης (SRB), οι ελληνικές τράπεζες θα πρέπει να αντλήσουν συνολικά περίπου 13 δισ. ευρώ τα επόμενα τέσσερα χρόνια για κεφάλαια MREL.

Η Τράπεζα Πειραιώς έχει προσελκύσει το διεθνές επενδυτικό ενδιαφέρον ήδη από τον περασμένο Μάρτιο, όταν προχώρησε σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 1,38 δισ. ευρώ, η οποία υπερκαλύφθηκε. Ακολούθησε η άντληση πρόσθετων κεφαλαίων tier 1 (AT1) 600 εκατ. ευρώ, η οποία επίσης υπερκαλύφθηκε με κουπόνι 8,75%. Είχαν προηγηθεί δύο τιτλοποιήσεις κόκκινων δανείων μέσω του προγράμματος Ηρακλή, ενώ θα προχωρήσει σε περαιτέρω μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, με νέες τιτλοποιήσεις. Έτσι, το ποσοστό κόκκινων δανείων από 45% θα μειωθεί φέτος στο 13% και κάτω του 10% το 2021.

Στο πλαίσιο της πράσινης μετάβασης και των επενδύσεων μέσω του Ταμείου Ανάπτυξης, η Τράπεζα Πειραιώς πρόκειται να εκδώσει πράσινο ομόλογο. Τα κριτήρια βιώσιμης ανάπτυξης (ESG- environment, social, government) αποτελούν δομική στρατηγική για την Πειραιώς και είναι τα κριτήρια αυτά με τα οποία θα χρηματοδοτηθούν επενδυτικά έργα του Ταμείου Ανάκαμψης. Προς την ίδια κατεύθυνση κινείται η Eurobank, σύμφωνα με το GlobalCapitalin, ενώ προς αυτή την κατεύθυνση έχει ήδη προχωρήσει η Εθνική Τράπεζα από τον περασμένο Οκτώβριο. Η Alpha Bank πρόκειται να εκδόσει, επίσης, ομόλογο μέσα στο 2021, ενώ η Eurobank αναμένεται να αντλήσει επιπλέον 500 εκατ. ευρώ το καλοκαίρι, ύστερα από αντίστοιχη κίνηση τον περασμένο Απρίλιο.