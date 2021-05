Με λίστες αναμονής πρεμιέρα σήμερα για την εστίαση

Της Αλεξάνδρας Γκίτση

Με λίστες αναμονής κάνει πρεμιέρα σήμερα ο κλάδος της εστίασης που ανοίγει μετά από έξι μήνες που παρέμεινε κλειστός. Αυτό υποστηρίζουν επιχειρηματίες του κλάδου που μίλησαν στο Capital.gr και έχουν τη δυνατότητα να επαναλειτουργήσουν από σήμερα. Διότι με βάση την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που δημοσιεύθηκε πριν από λίγα εικοσιτετράωρα, από σήμερα 3 Μαΐου μόνο οι επιχειρήσεις που διαθέτουν άδεια υγειονομικού ενδιαφέροντος και παρέχουν υπηρεσίες εστίασης υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) αποκλειστικά σε ανοικτό υπαίθριο χώρο,

β) φιλοξενία μόνο καθήμενων πελατών,

γ) μη αναπαραγωγή μουσικής

Αυτά από μόνα τους τα κριτήρια αποκλείουν αρκετά μεγάλη μερίδα επιχειρηματιών να ανοίξουν τα καταστήματα τους. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΓΣΕΒΕΕ κ. Γιώργο Καββαθά το 20% των καταστημάτων εστίασης στη χώρα δεν έχει εξωτερικό χώρο.

Ακόμη όμως και σε αυτούς που δίνεται η δυνατότητα υπό τους συγκεκριμένους περιοριστικούς όρους να επαναλειτουργήσουν δεν προτίθενται να βάλουν το κλειδί στην πόρτα.

Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι από σήμερα θα επανέλθουν στη νέα κανονικότητα 1 στις 2 επιχειρήσεις του κλάδου, δηλαδή περί τα 40.000 καταστήματα τα οποία θα μπορούν να είναι ανοικτά έως τις 22:45. Με τον πρόεδρο της ΓΣΕΒΕΕ κ. Γιώργο Καββαθά να λέει πως πολλές επιχειρήσεις δεν θα ανοίξουν διότι 5 στις 10 εξ αύρων έχουν μηδενικά ταμειακά διαθέσιμα. "Το πιο μικρό κατάστημα έχει ανελαστικές δαπάνες της τάξεως των 2-3.000 ευρώ. Γι’ αυτό και τη Δευτέρα δεν ξεκινάμε με τους καλύτερους οιωνούς" αναφέρει ο κ. Καββαθάς.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ είναι υποχρεωτική η τοποθέτηση απολυμαντικού προϊόντος ανά τραπέζι, η χρήση μάσκας από το προσωπικό και τους πελάτες ενώ επιτρέπονται μέχρι έξι άτομα ανά τραπέζι.

Τα τραπεζοκαθίσματα θα πρέπει να έχουν αποστάσεις μεταξύ τους. Συγκεκριμένα 0,90 μέτρα εάν δεν παρεμβάλλεται καρέκλα μεταξύ των τραπεζιών, 1,20 μέτρα εάν παρεμβάλλεται στην πλευρά του ενός εκ των 2 τραπεζιών καρέκλα και 1,80 μέτρα εάν παρεμβάλλονται στις πλευρές και των 2 τραπεζιών καρέκλες. Η χρήση του μπαρ επιτρέπεται στον εξωτερικό χώρο με τοποθέτηση σκαμπό, (2 σκαμπό μαζί και απόσταση 1,5μ για κάθε επόμενη δυάδα).

Σε ό,τι αφορά τις υπηρεσίες παροχής προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away), διανομής προϊόντων (delivery) και καθ' οδόν εξυπηρέτησης (drive-through) επιτρέπονται και μετά το πέρας της λοιπής λειτουργίας, χωρίς πάντως την παραμονή πελατών στον εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο ευθύνης των επιχειρήσεων αυτών. Ενώ τα καταστήματα εντός στοών, εμπορικών κέντρων, υπεραστικών σταθμών και αεροδρομίων επιτρέπεται να λειτουργούν μόνο με τις υπηρεσίες παροχής προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) και διανομής προϊόντων (delivery).

Επίσης είναι υποχρεωτική η διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) για τους εργαζόμενους και τους αυτοαπασχολούμενους. Όμως υπάρχει πρόβλημα όπως είπε μιλώντας στην ΕΡΤ ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ Γιώργος Καββαθάς. "Δεν υπάρχουν τα ΑΜΚΑ τους στο πληροφοριακό σύστημα παρ’ όλο που είναι εργαζόμενοι που ήταν σε αναστολή εργασίας και επανέρχονται στις δουλειές τους από τη Δευτέρα του Πάσχα".

Ο κ. Καββαθάς επεσήμανε επίσης ότι οι φαρμακευτικοί σύλλογοι δεν κάνουν διάθεση self tests σαββατοκύριακο και αργίες και αυτό επιτείνει το πρόβλημα.

Τα περιοριστικά μέτρα ισχύουν και για τη λειτουργία των εστιατορίων, αναψυκτηρίων και καφέ των ξενοδοχείων, που βρίσκονται σε εξωτερικό χώρο.