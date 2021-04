Εγκλωβισμένοι Έλληνες ναυτικοί σε πλοίο στην Κίνα λόγω διαμάχης εφοπλιστών

Της Δανάης Μαραγκουδάκη

Μια διαμάχη στην εφοπλιστική οικογένεια Λαιμού μεταξύ της Panthalassa Maritime Corp. και της Diamlemos Shipping Co όπως και εκκρεμότητες προς τις τράπεζες έχουν οδηγήσει στον εγκλωβισμό εννέα Ελλήνων ναυτικών σε πλοίο που είναι αγκυροβολημένο στα ανοιχτά του Χονγκ Κονγκ. Tο πλοίο έφτασε στην Κίνα τον Ιούλιο του 2020 προκειμένου να ξεφορτώσει κάρβουνο προερχόμενο από την Ινδονησία και από τότε διαρκεί η ιδιότυπη ομηρία των εργαζομένων. Κάποιοι από τους ναυτικούς βρίσκονται 15-16 μήνες στο πλοίο "Αngelic Power", ενώ απαγορεύεται να βγουν στη στεριά. Ταυτόχρονα, δεν μπορούν να επαναπατριστούν και τα διαβατήριά τους παρακρατούνται από τον ατζέντη του πλοίου. Οι ναυτεργάτες δεν μπορούν να ταξιδέψουν λόγω των περιορισμών που έχει επιβάλει η Κίνα στις μετακινήσεις με αφορμή την πανδημία του κορονοϊού.

Κάποιοι από τους ναυτικούς βρίσκονται 15 μήνες στο πλοίο και απαγορεύεται να βγουν στη στεριά.

ΠΕΝΕΝ: Εξαιρετικά επείγον περιστατικό

Σύμφωνα με όσα ανέφερε στο "Κ" ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΝΕΝ), Αντώνης Νταλακογιώργος, παρόμοιο πρόβλημα είχε υπάρξει ξανά πριν από μερικούς μήνες με άλλο πλοίο, το "Αngelic Glory". Και στις δύο περιπτώσεις οι εταιρείες φέρεται να βρίσκονταν σε διαμάχη που αφορούσε τη διαχείριση του πλοίου ως προς εκκρεμότητες που έχουν απέναντι στις τράπεζες που χρηματοδοτούν τα πλοία. Την προηγούμενη φορά, οι ναυτικοί επέστρεψαν τον Δεκέμβριο, είχαν μείνει δηλαδή περίπου 16 μήνες αποκλεισμένοι. Μάλιστα, η σχετική ανακοίνωση της ΠΕΝΕΝ για το περιστατικό στο πλοίο "Αngelic Glory" κατηγορούσε τη ναυτιλιακή εταιρεία "η οποία δεν έχει φροντίσει ούτε για την ομαλή τροφοδοσία του πλοίου ούτε για την εξόφληση των μισθών Ιούλη - Αυγούστου". Τελικά, όπως ανέφερε η ΠΕΝΕΝ, το πλοίο μπήκε στο αγκυροβόλιο του Χονγκ Κονγκ και το πλήρωμα τέθηκε σε 14ήμερη καραντίνα έως τις 28/9. Ταυτόχρονα δόθηκαν διαβεβαιώσεις για την αποστολή τροφοδοσίας και η τράπεζα που χρηματοδοτεί την εταιρεία έβαλε εκπρόσωπό της προκειμένου να διαχειριστεί τις οικονομικές απαιτήσεις του πληρώματος και μερίμνησε για την παλιννόστηση των ναυτεργατών.

"Εμάς δεν μας αφορούν οι αλληλοκατηγορίες", σημείωσε ο πρόεδρος της ΠΕΝΕΝ, τονίζοντας πως το σοβαρότερο πρόβλημα είναι πως "υπάρχουν άνθρωποι που ακολουθούν φαρμακευτική αγωγή, έχουν τελειώσει τα φάρμακά τους και οι Αρχές δεν τους παρέχουν αυτά που χρειάζονται για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα υγείας τους". "Αυτό είναι εξαιρετικά επείγον", τόνισε και επεσήμανε πως "είναι βαρύτατες οι ευθύνες της εταιρείας".

"Επίσης, το θέμα του απεγκλωβισμού είναι σημαντικό γιατί είναι πολύ μεγάλο το χρονικό διάστημα που αυτοί οι άνθρωποι είναι απομονωμένοι", σημείωσε και πρόσθεσε: "Σήμερα έχουμε γύρω στους 200.000 ναυτεργάτες εγκλωβισμένους που δεν τους επιτρέπεται ο επαναπατρισμός λόγω πανδημίας.

Οι κινήσεις του υπουργείου Ναυτιλίας μέχρι στιγμής περιλαμβάνουν την αποστολή εγγράφων στην ιδιοκτήτρια ναυτιλιακή εταιρεία αλλά και στο υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο είναι κυρίως υπεύθυνο για τις συνεννοήσεις με τις κινεζικές Αρχές. Σύμφωνα με τον κ. Νταλακογιώργο, το ΥΠΕΞ έχει προωθήσει έγγραφα στην ελληνική πρεσβεία στη Σανγκάη, ωστόσο, όπως αποδεικνύεται αυτό δεν είναι αρκετό ώστε να επιστρέψουν στην Ελλάδα οι ναυτικοί.

Σε ποιον ανήκει το πλοίο;

Σε επικοινωνία του "Κ" με την ναυτιλιακή του Διαμαντή Λαιμού Diamlemos Shipping, μάς ενημέρωσαν πως η εταιρεία δεν έχει στην ιδιοκτησία της το πλοίο "Αngelic Power".

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με την ιστοσελίδα Equasis, που παρέχει δεδομένα σχετικά με την ιδιοκτησία και διαχείριση πλοίων, από την 21/01/2020, αναφέρεται ότι το "Αngelic Power" που βρίσκεται στο Χονγκ Κονγκ ανήκει στην Panthalassa Maritime Corp. συμφερόντων Μάρκου Λαιμού.

Επίσης, σύμφωνα με επιστολή του πλοιάρχου του "Αngelic Glory" τον Σεπτέμβριο του 2020, το πλήρωμα έλαβε από την ναυτιλιακή εταιρεία Diamlemos Shipping Co ένα email "όπου μας ενημέρωναν ότι τα πλοία ANGELIC POWER και ANGELIC GLORY από τους μήνες Μάρτη - Απρίλη 2019 άλλαξαν διαχείριση και είναι πλέον υπό την διαχείριση της εταιρείας: Panthalassa Maritime Corporation of the Marshall Islands".

Η εταιρεία Panthalassa Maritime Corporation -όπως αρκετές ακόμα ναυτιλιακές- έχει έδρα στα νησιά Μάρσαλ και σύμφωνα με το International Registries, συστάθηκε στις 3 Απριλίου 2017. Επίσης έχει γραφείο στην Αθήνα και σύμφωνα με το Linkedin, διευθυντής της εταιρείας από τον Μάρτιο του 2017 είναι ο Markos John Lemos.

Παρά τις προσπάθειες του "Κ" για επικοινωνία με την Panthalassa Maritime αυτό δεν κατέστη εφικτό.

* Αναδημοσίευση από την εφημερίδα "Κεφάλαιο"