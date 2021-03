Το τελικό χρονοδιάγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης - Το ποσό της προκαταβολής

Του Τάσου Δασόπουλου

Λίγο μετά τα μέσα του καλοκαιριού, θα πρέπει να αναμένεται τελικά να έρθουν τα πρώτα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης, καθώς παρά την καλή προετοιμασία της Ελλάδας οι διαδικασίες από την ΕΕ παραμένουν αργές.

Ως προκαταβολή, η Ελλάδα θα λάβει το ποσό των 3,7 δισ. ευρώ. Από αυτά τα 2,1 δισ. ευρώ θα είναι η προκαταβολή του 13% από τις καθαρές επιδοτήσεις των 16,4 δισ. ευρώ που έχει εξασφαλίσει η Ελλάδα από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Recovery & Resilience Fund) και άλλα 1,6 δισ. ευρώ από το πρόγραμμα React EU, που αποτελεί συμπλήρωμα του Ταμείου και θα καλύψει ανάγκες που έχει δημιουργήσει ο κορονοϊός.

Στην παρούσα φάση, το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας βρίσκεται στα τελευταία στάδια της προετοιμασίας του. Στις περίπου 1.000 σελίδες του κειμένου, θα περιλαμβάνονται τελικά περίπου 170 έργα και μεταρρυθμίσεις. Η προσπάθεια για τη μείωση του αρχικού προϋπολογισμού των έργων από τα 28 δισ. ευρώ του προσχεδίου, στα 16,4 δισ. ευρώ που τελικά δικαιούμαστε, βρίσκεται επίσης προς το τέλος της. Από τον αρχικό συνολικό προϋπολογισμό των 28 δισ. ευρώ αφαιρέθηκε κατ’ αρχήν ο ΦΠΑ (οπότε ο προϋπολογισμός μειώθηκε αυτόματα) και στη συνέχεια αφαιρέθηκε και ένας αριθμός έργων, τα οποία κρίθηκαν μη συμβατά με τις χρηματοδοτήσεις του ταμείου.

Ο έλεγχος περιβαλλοντικών επιπτώσεων έχει ολοκληρωθεί και τώρα τρέχει ο έλεγχος κόστους των έργων από την Grant Thornton, που ενεργεί ως σύμβουλος του δημοσίου. Η συζήτηση για τη διάθεση των δανείων ύψους 12,7 δισ. ευρώ τα οποία θα αξιοποιηθούν για την κινητοποίηση των ιδιωτικών επενδύσεων, έχει μόνο έναν τελευταίο γύρο διαβούλευσης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν ενσωματωθεί στο τελικό κείμενο.

Το χρονοδιάγραμμα

Το τελικό κείμενο αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί και να σταλεί στις Βρυξέλλες έως τις αρχές Απριλίου. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει αυτό που προβλέπει ο κανονισμός, δηλαδή η δίμηνη τελική διαβούλευση μέχρι και την οριστικοποίησή του.

Επόμενο βήμα θα είναι η δημοσιοποίηση της τελικής αξιολόγησης του ελληνικού προγράμματος από την Επιτροπή, η οποία εκτός από τις παρατηρήσεις θα δώσει και βαθμό για την αρτιότητά του. Η κλίμακα θα είναι από το Α, που θα δίνεται στα τεχνικά άρτια προγράμματα, μέχρι και C, που θα ισοδυναμεί με τη "βάση" σε ό,τι αφορά την προετοιμασία του προγράμματος. Εκτός από το …χαριτωμένο του θέματος, ο βαθμός θα είναι κριτήριο για την έγκριση κάθε προγράμματος και από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Η διαδικασία αυτή, και η τελική έγκριση του ελληνικού προγράμματος, παρ’ όλο που θα είναι ένα από τα πρώτα που θα κατατεθούν, δεν αναμένεται να έρθει πριν από το τέλος του Ιουνίου.

Με αυτό το δεδομένο, η προκαταβολή δεν αναμένεται να έρθει νωρίτερα από τον Ιούλιο. Μάλιστα, αρμόδιο στέλεχος του υπουργείου Οικονομικών το οποίο σχετίζεται με την διαδικασία τόνιζε με νόημα: "Ελπίζουμε να πάρουμε την προκαταβολή πριν η Επιτροπή κλείσει το καλοκαίρι για διακοπές”.

Το θετικό της όλης υπόθεσης είναι ότι η Επιτροπή θα ακολουθήσει το σύστημα "first in - first out", που στην πράξη σημαίνει ότι δε θα περιμένει να εγκρίνει όλα τα εθνικά προγράμματα ανάκαμψης πριν εκταμιεύσει την προκαταβολή. Αντίθετα, θα εκταμιεύσει τις προκαταβολές με βάση το χρόνο έγκρισης του προγράμματος κάθε χώρας. Συνεπώς όσοι υποβάλλουν, διαβουλευτούν και εγκρίνουν πρώτοι τα προγράμματά τους θα πάρουν πρώτοι και την προκαταβολή τους.