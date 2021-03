Χάρης Θεοχάρης: Ο Τουρισμός θα ανοίξει έως τις 14 Μαΐου - με σύνθημα "All you want is Greece"

Της Βίκυς Κουρλιμπίνη

Το μήνυμα πως ο ελληνικός Τουρισμός θα ανοίξει στις 14 Μαΐου έστειλε ο υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στο πλαίσιο της τουριστικής έκθεσης του Βερολίνου ITB. Παράλληλα έδωσε το πλαίσιο της λειτουργίας αλλά και το πώς θα έρχονται οι τουρίστες στην Ελλάδα.

Με σύνθημα "All you want is Greece" ο υπουργός Τουρισμού προσκάλεσε το διεθνές κοινό να επισκεφτεί την Ελλάδα εφέτος για τις διακοπές του. "Φέτος και για πάντα, "το μόνο που θέλετε είναι η Ελλάδα". Για να ξανα έλθει το χαμόγελο στα χείλη σας, με την ελπίδα ότι θα ξαναπάρετε πίσω τη ζωής, το μόνο που θέλετε είναι η Ελλάδα", ανάφερε χαρακτηριστικά ο κ. Θεοχάρης.

Όπως είπε ο υπουργός Τουρισμού:

- Οι τουρίστες θα είναι ευπρόσδεκτοι εάν πριν ταξιδέψουν είναι εμβολιασμένοι ή έχουν αντισώματα ή αρνητικό τεστ

- Όλοι οι τουρίστες θα υποβληθούν σε τυχαίους δειγματοληπτικούς ελέγχους όπως πέρσι. Μια σημαντική διαφορά είναι η χρήση rapid tests. Αυτό σημαίνει ότι η καραντίνα θα τεθεί σε εφαρμογή αμέσως.

- Όλες οι ανάγκες υγείας, νοσηλεία κ.λπ. - που σχετίζεται με το Covid - θα παρέχονται από το Ελληνικό Δημόσιο χωρίς κόστος στους τουρίστες.

- Όλοι οι κανόνες που ισχύουν για τους πολίτες μας θα ισχύουν για τους τουρίστες - καμία διαφοροποίηση, καμία εξαίρεση. Η έννοια της μάσκας είναι για παράδειγμα υποχρεωτική σε δημόσιους χώρους. Αυτό ισχύει για όλους.

"Θα ενισχύσουμε τις δομές του συστήματος υγείας μας σε όλους τους προορισμούς, όπως κάναμε πέρυσι, παρέχοντας διαβεβαίωση για τη σωστή φροντίδα στους πολίτες και στους επισκέπτες.

Δίνουμε προτεραιότητα στον εμβολιασμό των ατόμων που εξυπηρετούν τους τουρίστες, των ατόμων που εργάζονται στον τουριστικό κλάδο φούρνου στον γενικό πληθυσμό μόλις εμβολιαστούν οι πιο ευάλωτοι.

Τέλος, ενημερώνουμε τα πρωτόκολλα υγείας του περασμένου έτους.

Έχοντας υπόψη αυτά τα πρωτόκολλα, φιλοδοξούμε να ανοίξουμε έως τις 14 Μαΐου. Μέχρι τότε, θα καταργήσουμε σταδιακά τους περιορισμούς καθώς το επιτρέπουν οι υγειονομικοί παράγοντες" είπε.

"Σκοπεύουμε να εφαρμόσουμε τους κανόνες μας στις αρχές Απριλίου με την ΕΕ και άλλες χώρες με υψηλό εμβολιασμό όπως το Ισραήλ. Όσον αφορά το 2021, στην Ελλάδα είμαστε κάτι περισσότερο από αισιόδοξοι" συμπλήρωσε.

"Η πανδημία μπορεί να μας κάνει να ξεχωρίζουμε, αλλά ο Τουρισμός μας ενώνει όλους, όπως και ο Πολιτισμός. Σήμερα, μου δίνει μεγάλη χαρά να σας μιλήσω από το Μουσείο της Ακρόπολης, ένα από τα μεγαλύτερα μουσεία στον κόσμο με μοναδικά εκθέματα που, αν όλα πάνε σύμφωνα με το σχέδιο, μπορείτε να τα δείτε όλοι από κοντά το καλοκαίρι", πρόσθεσε ο υπουργός.

"Από το 2020, η Ελλάδα έχει ήδη αποδείξει στην πράξη ότι μπορεί να εγγυηθεί σε όλους τους επισκέπτες της διακοπές με ασφάλεια. Καταφέραμε να ανοίξουμε τον ελληνικό Τουρισμό με ασφάλεια:

- Δημιουργήσαμε πρωτόκολλα για κάθε δραστηριότητα.

- Εκπαιδεύσαμε εκατοντάδες χιλιάδες υπαλλήλους στα νέα πρωτόκολλα.

- Συνεργαστήκαμε με τον ιδιωτικό τομέα, όπου τα πρωτόκολλα εφαρμόστηκαν με υποδειγματικό τρόπο, χωρίς συμβιβασμούς.

- Ενισχύσαμε κάθε νησί, κάθε προορισμό.

- Δημιουργήσαμε το σύστημα "EVA", το πιο καινοτόμο σύστημα διανομής δοκιμών ελέγχου,

- Υποδεχτήκαμε και προσφέραμε φιλοξενία σε περισσότερους από 1,5 εκατομμύρια Γερμανούς, περισσότερους από 6 εκατομμύρια τουρίστες συνολικά πέρυσι".