Προϋπολογισμός 2021: Ανάκαμψη έως 7,5% το 2021 και έλλειμμα 1% - Τι αναφέρει το δυσμενές σενάριο

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 13:13

Της Δήμητρας Καδδά

Προϋπολογισμός ανάκαμψης κατά 7,5% το 2021 με περιορισμό του πρωτογενούς ελλείμματος στο 1% του ΑΕΠ, αν εξελιχθεί ομαλά η υγειονομική κρίση και έρθουν τα κονδύλια από την ΕΕ, κατατέθηκε σήμερα στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής με τη μορφή προσχεδίου.

Το προσχέδιο του προϋπολογισμού προβλέπει και δυσμενές σενάριο βραδύτερης κατά 3% ανόδου του ΑΕΠ (στο 4,5%) αν η πανδημία δείξει τα "δόντια" της, με το πρωτογενές έλλειμμα να διαμορφώνεται στο 3% του ΑΕΠ. Επίσης, περιλαμβάνει πρόβλεψη για άνοδο των εξοπλιστικών δαπανών στα 2,5 δισ. ευρώ αλλά και αναλυτική λίστα με τα μέτρα στήριξης.

"Ανάλογα με την πορεία της υγειονομικής κρίσης είναι πιθανόν να αναληφθούν πρόσθετες δημοσιονομικές παρεμβάσεις μέχρι το τέλος του έτους, οι οποίες θα παρουσιαστούν στην Εισηγητική Έκθεση του Προϋπολογισμού του 2021" αναφέρει το ΥΠΟΙΚ στο κείμενο του Προσχεδίου.

Καταθέτοντας το κείμενο του Προσχεδίου, ο Υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας και ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών κ. Θόδωρος Σκυλακάκης δήλωσαν πως τούτο λαμβάνει χώρα "σε μια περίοδο κατά την οποία η παγκόσμια οικονομία και οι κοινωνίες συνεχίζουν να δοκιμάζονται από τη σοβαρότερη υγειονομική κρίση της τελευταίας εκατονταετίας και τη – συνεπακόλουθη – χειρότερη ετήσια παγκόσμια ύφεση από το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου".

Οι δυο υπουργοί κάνουν λόγο για "παράδοξες και εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες και υπό το καθεστώς σοβαρής αβεβαιότητας, που συνεπάγεται η ευμετάβλητη πιθανολόγηση του χρόνου λήξης της πανδημίας και επιστροφής της παγκόσμιας οικονομίας σε τροχιά κανονικότητας, σημαντικής ανάταξης και διατηρήσιμης ανάπτυξης".

Επίσης, αναφέρονται στη ρήτρα διαφυγής αλλά και στους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και του React EU. "Οι πόροι αυτοί ενισχύουν την ανάκαμψη της χώρας προσθέτοντας δύο ποσοστιαίες μονάδες στην ανάπτυξη το 2021, ανεβάζοντάς την από το 5,5% (σενάριο βάσης), στο 7,5% (τελική πρόβλεψη Προσχεδίου). Στο δυσμενές σενάριο για την εξέλιξη της πανδημίας, είτε εντός του 2020, είτε στο δεύτερο τρίμηνο του 2021, η ανάπτυξη στο επόμενο έτος θα περιοριστεί, ως ποσοστό του ΑΕΠ, στο 4,5% με 5%" αναφέρουν.

Επίσης επισημαίνεται πως "η δυναμική ανάκαμψη η οποία προβλέπεται για το 2021 διευκολύνεται επίσης από τα μέτρα μείωσης του φορολογικού και ασφαλιστικού βάρους και ενθάρρυνσης της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, που περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό του 2021. Μέτρα που αφορούν – μεταξύ άλλων – στη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά τρεις μονάδες από την 1.1.2021, στην κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης για τα εισοδήματα που προέρχονται από ιδιωτική οικονομική δραστηριότητα και στη δυνατότητα προσλήψεων χωρίς ασφαλιστικές εισφορές για έξι μήνες και υπό ελάχιστες γραφειοκρατικές προϋποθέσεις, που ήδη ξεκίνησε από την 1η Οκτωβρίου του 2020. Η ανάκαμψη διευκολύνεται επίσης από τα εκτεταμένα αλλά συνετά μέτρα στήριξης του 2020, που έχουν δημοσιονομικές επιπτώσεις και το 2021".

Πίνακας 1.2 Βασικά μεγέθη της Ελληνικής Οικονομίας (% ετήσιες μεταβολές, σταθερές τιμές) 2019 2020** 2021** ΑΕΠ 1,9 -8,2 7,5 Ιδιωτική κατανάλωση 0,8 -6,0 5,8 Δημόσια κατανάλωση 2,1 1,7 -1,8 Ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου 4,7 -10,9 30,4 Εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών 4,8 -24,8 22,2 Εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών 2,5 -15,1 18,0 Αποπληθωριστής ΑΕΠ -0,4 -0,8 1,0 Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή 0,5 -0,6 0,6 Απασχόληση* 2,0 -4,7 5,2 Ποσοστό ανεργίας* 15,9 17,3 15,4 Ποσοστό ανεργίας (Έρευνα Εργατικού Δυναμικού) 17,3 18,6 16,5

Πηγή: Ετήσιοι Εθνικοί Λογαριασμοί (Ελληνική Στατιστική Αρχή), εκτιμήσεις/προβλέψεις Υπουργείου Οικονομικών.

* Σε εθνικολογιστική βάση

** Εκτιμήσεις/προβλέψεις



Γίνεται ειδική αναφορά στο γεγονός ότι η αβεβαιότητα στις προβλέψεις τόσο των μακροοικονομικών εξελίξεων, όσο και κατά συνέπεια των δημοσιονομικών αποτελεσμάτων είναι εξαιρετικά υψηλή. "Μία περαιτέρω επιδείνωση των επιδημιολογικών δεδομένων σε σχέση με αυτά που συμπεριλαμβάνονται στο βασικό μακροοικονομικό σενάριο θα μπορούσε να οδηγήσει σε σημαντικά δυσμενέστερο μακροοικονομικό και δημοσιονομικό αποτέλεσμα. Με βάση την πρόσφατη εμπειρία των μηνών Μαρτίου-Σεπτεμβρίου 2020, μία παράταση του επιδημιολογικού φαινομένου μέτριας έντασης (όπως παρατηρείται κατά τους τρέχοντες μήνες), κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2021, με δυσμενέστερες επιπτώσεις στον τουρισμό κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, θα οδηγήσει σε μείωση του ρυθμού ανάπτυξης κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες (από το 7,5% στο 4,5%) και επιδείνωση του πρωτογενούς αποτελέσματος, λαμβάνοντας υπόψη αντίστοιχες δημοσιονομικές παρεμβάσεις που εφαρμόστηκαν το προηγούμενο διάστημα, κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες (από το -1% όπως προβλέπεται κατωτέρω), στο -3%. Επίσης σοβαρή επιδείνωση των επιδημιολογικών δεδομένων τους εναπομένοντες μήνες του 2020 θα προκαλέσει επιδείνωση του μακροοικονομικού και δημοσιονομικού αποτελέσματος για το 2020 και (λιγότερο) το 2021".

Πίνακας 2.2 Πρωτογενές αποτέλεσμα Γενικής Κυβέρνησης σύμφωνα με τους όρους της Ενισχυμένης Εποπτείας (σε εκατ. ευρώ) 2019 2020 2021 ΔΥΕ Απριλίου 2020 Προϋπ/σμός Εκτίμηση Πρόβλεψη Ι. Πρωτογενές αποτέλεσμα Γενικής Κυβέρνησης κατά ESA 8.251 7.488 -9.723 -2.083 ΙΙ. Προσαρμογές ενισχυμένης εποπτείας -1.694 -418 -920 222 Μεταφορά εσόδων από ANFA και SMP και επιστροφή τόκων EFSF -1.683 -251 -999 -163 Επιστροφές εσόδων 101 0 0 0 Έσοδα αποκρατικοποιήσεων -4 -332 -326 -30 Δαπάνες μεταναστευτικών ροών μη αντικριζόμενες 126 165 405 414 Στήριξη χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων -233 0 ΙΙΙ. Πρωτογενές αποτέλεσμα Γενικής Κυβέρνησης σύμφωνα με τη μεθοδολογία της ενισχυμένης εποπτείας (Ι + ΙΙ) 6.557 7.070 -10.643 -1.862 % ΑΕΠ 3,50% 3,58% -6,23% -1,01% IV. Στόχος ενισχυμένης εποπτείας 6.561 6.906 - - % ΑΕΠ 3,50% 3,50% - - V. Δημοσιονομικό Πλεόνασμα (+) ή Κενό (-) σύμφωνα με τη μεθοδολογία της ενισχυμένης εποπτείας (III-IV) -4 164 - - % ΑΕΠ 0,00% 0,08% - - ΑΕΠ 187.456 197.315 170.721 185.215

Διατηρείται το ειδικό αποθεματικό

Στον προϋπολογισμό του 2021 επισημαίνεται από το ΥΠΟΙΚ πως "διατηρείται, για λόγους ασφάλειας, το ειδικό αποθεματικό που δημιουργήθηκε το 2020 για τον Covid-19, ώστε να υπάρχει δυνατότητα αντιμετώπισης αναγκών που μπορεί να δημιουργηθούν τόσο από τις υγειονομικές όσο και από τις οικονομικές πτυχές της πανδημίας τους πρώτους μήνες του 2021. Οι ανάγκες αυτές και οι συνέπειες της ύφεσης του 2020 οδηγούν σε πρόβλεψη πρωτογενούς ελλείμματος ύψους 1% για το 2021, ποσοστό που συνδυάζει τη συνέχιση της επεκτατικής δημοσιονομικής πολιτικής με την αναγκαία όμως σύνεση που απαιτεί η διασφάλιση της μακροχρόνιας ισορροπίας της ελληνικής οικονομίας. Το ποσοστό αυτό θα επιδεινωθεί και θα κινηθεί στην περιοχή του 3% στην περίπτωση του δυσμενούς μακροοικονομικού σεναρίου".

"Ο προϋπολογισμός του 2021, εκ της φύσεώς του αλλά και λόγω των υποχρεώσεων όλων των χωρών στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, δεν μπορεί να περιλαμβάνει μόνιμα δημοσιονομικά μέτρα. Η αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων, για τον ταχύτατο ηλεκτρονικό εκσυγχρονισμό των κρατικών δομών και οι παράλληλες μεταρρυθμίσεις που προγραμματίζουν τα Υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την αποτελεσματική καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της αδήλωτης εργασίας, σε συνδυασμό με τη συνολική πολιτική της κυβέρνησης για την ενθάρρυνση νέων επενδύσεων, που ενισχύεται σημαντικά και από το Ταμείο Ανάκαμψης, αναμένεται ότι θα δημιουργήσουν μόνιμο δημοσιονομικό χώρο από το 2022 και εντεύθεν. Η δυναμική ανάκαμψη θα επιτρέψει, μετά τη λήξη της πανδημίας, να πετύχει η Ελλάδα μια σημαντική δημοσιονομική βελτίωση το 2021, και να εισέλθει στη συνέχεια, με τη βοήθεια των μεταρρυθμίσεων που υλοποιούνται, σε τροχιά εξάλειψης του επενδυτικού κενού, περιορισμού της ανεργίας και μείωσης του φορολογικού και ασφαλιστικού βάρους και εισόδου σε έναν ενάρετο μακροχρόνιο κύκλο υψηλής, διατηρήσιμης, έξυπνης και πράσινης οικονομικής ανάπτυξης και αυξανόμενης κοινωνικής ευημερίας" αναφέρει το ΥΠΟΙΚ.

Σε ειδικό κεφάλαιο αναλύονται οι πληρωμές για την Εθνική Άμυνα (εξοπλιστικά προγράμματα) οι οποίες αναμένεται να ανέλθουν στα 2,5 δισ. ευρώ το 2021, αυξημένες κατά 2 δισ. ευρώ σε σχέση με το 2020.

Οι δαπάνες για τις μεταναστευτικές ροές προβλέπεται να ανέλθουν σε 564 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 414 εκατ. ευρώ καλύπτονται από τον τακτικό προϋπολογισμό.

Πίνακας 2.6 Εθνική Άμυνα και Μεταναστευτικό (σε εκατ. ευρώ) 2020 2021 Εξοπλιστικά προγράμματα Πληρωμές 515* 2.519 Φυσικές παραλαβές 460 1.472 Δαπάνες μεταναστευτικών ροών Τακτικός Προϋπολογισμός 405 414 Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 200 150

* Δεν συμπεριλαμβάνεται πιθανή χορήγηση προκαταβολών για εξοπλιστικά προγράμματα, για τα οποία προβλέφθηκαν πιστώσεις στον Συμπληρωματικό Προϋπολογισμό.

Επίσης, η ελληνική οικονομία αναμένεται να ωφεληθεί με 32 δισ. ευρώ έως το 2026, εκ των οποίων 19,3 δισ. ευρώ αφορούν επιχορηγήσεις και 12,7 δισ. ευρώ δάνεια με ευνοϊκό επιτόκιο και όρους, όπως επισημαίνεται. Από τα 19,3 δισ. ευρώ τα 16,2 δισ. ευρώ αφορούν το Recovery and Resilience Facility, ποσό 2,3 δισ. ευρώ το REACT-EU, ποσό 0,4 δισ. ευρώ το Just Transition Fund και ποσό 0,4 δισ. ευρώ το European Agricultural Fund for Rural Development.

Πίνακας 2.7 Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας & REACT-EU (σε εκατ. ευρώ) 2020 2021 Recovery and Resilience Facility

Επιχορηγήσεις 0 2.635* Δάνεια 0 1.272 REACT-EU Επιχορηγήσεις 0 1.600** Σύνολο 5.507

* Το ποσό των 2.635 έχει περιληφθεί ως έσοδο στις μεταβιβάσεις κεντρικής κυβέρνησης

Οι στόχοι του 2021

Για το έτος 2021, το πρωτογενές αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης σε όρους Ενισχυμένης Εποπτείας, προβλέπεται να διαμορφωθεί σε έλλειμμα ύψους 1.862 εκατ. ευρώ ή 1,01% του ΑΕΠ. Αντίστοιχα, σε δημοσιονομική βάση το πρωτογενές αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης προβλέπεται να διαμορφωθεί σε έλλειμμα ύψους 2.083 εκατ. ευρώ ή 1,1% του ΑΕΠ.

Τα καθαρά έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού, σε δημοσιονομική βάση, προβλέπεται να διαμορφωθούν στα 53.705 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 3.558 εκατ. ευρώ ή 7,1% έναντι των εκτιμήσεων του 2020.

Οι συνολικές δαπάνες του Κρατικού Προϋπολογισμού για το έτος 2021 προβλέπεται ότι θα διαμορφωθούν (σε δημοσιονομική βάση) σε 63.884 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 4.645 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη εκτίμηση για το 2020. Οι δαπάνες παροχών σε εργαζόμενους προβλέπεται ότι θα ανέλθουν στα 13.424 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 14 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη εκτίμηση για το 2020 λόγω νέων προσλήψεων εκπαιδευτικών.

Οι δαπάνες για τις μεταβιβάσεις σε φορείς εντός και εκτός Γενικής Κυβέρνησης προβλέπεται ότι θα διαμορφωθούν στα 30.085 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 6.510 εκατ. ευρώ έναντι της εκτίμησης για το 2020, λόγω της ανάγκης εφαρμογής λιγότερων μέτρων ανάσχεσης της πανδημίας, κάνοντας τη βασική θεώρηση ότι οι αρνητικές επιπτώσεις θα έχουν μετριαστεί.

Τα νέα μέτρα κατά του Covid-19, τα οποία θα έχουν τη σημαντικότερη επίπτωση το 2021 στις μεταβιβάσεις είναι τα εξής:

* η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα

* το κόστος επιδότησης πρώτης κατοικίας για δανειολήπτες που επλήγησαν από τον κορονοϊό (πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ) και,

* η κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών από τον κρατικό προϋπολογισμό και η επιδότηση 200 ευρώ σε περίπτωση πρόσληψης μακροχρόνια ανέργου, για περίοδο 6 μηνών, στο πλαίσιο του προγράμματος για τη δημιουργία 100.000 νέων θέσεων εργασίας.

Η συνολική δαπάνη των ήδη προσδιορισμένων μέτρων Covid-19, κατά το μέρος που επιβαρύνουν τον Τακτικό Προϋπολογισμό, ανέρχεται σε 1.606 εκατ. ευρώ, έναντι 6.528 εκατ. ευρώ για το 2020 και συνυπολογίζοντας τα περίπου 1.400 εκατ. ευρώ των αναδρομικών των συνταξιούχων που θα καταβληθούν το 2020.

Οι δαπάνες του ΠΔΕ είναι ύψους 6.750 εκατ. ευρώ. Η δέσμη μέτρων του επιδοτούμενου μέρους του Ταμείου Ανάκαμψης είναι ύψους 2.635 εκατ. ευρώ.

Με στόχο την αναχαίτιση της εξάπλωσης του ιού και την οικονομική ενίσχυση των πληττόμενων κλάδων της οικονομίας προωθήθηκαν παρεμβάσεις σε 59 κατηγορίες μέτρων, συνολικής αξίας 24,156 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 21,468 δισ. ευρώ αφορούν το 2020 και 2,688 δισ. ευρώ αναμένεται να επηρεάσουν το δημοσιονομικό αποτέλεσμα του 2021.

Εκτός από τις δημοσιονομικές παρεμβάσεις που αναφέρονται στην αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών της πανδημίας, η δημοσιονομική αποτύπωση των ετών 2020 και 2021 επηρεάζεται από μια σειρά άλλων παρεμβάσεων που αφορούν, είτε αντιμετώπιση έκτακτων υποχρεώσεων του κράτους και ζημίες από φυσικές καταστροφές, είτε νέες αναπτυξιακές παρεμβάσεις. Αυτές περιλαμβάνουν:

* την καταβολή αναδρομικών ποσών σε συνταξιούχους δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ύψους 1,4 δισ. ευρώ το 2020,

* την αντιμετώπιση των ζημιών από φυσικές καταστροφές που αναμένεται να ξεπεράσουν τα 200 εκατ. ευρώ το 2020,

* την εξαίρεση της δαπάνης των εμβολίων που εντάσσονται στο πρόγραμμα εθνικού εμβολιασμού, από το όριο της φαρμακευτικής δαπάνης του ΕΟΠΥΥ, με δημοσιονομικό κόστος 100 εκατ. ευρώ για το 2020 και 170 εκατ. ευρώ για το έτος 2021,

* το πρόγραμμα εξόφλησης ληξιπρόθεσμων οφειλών των ΟΤΑ ύψους περίπου 116 εκατ. ευρώ και η έκτακτη επιχορήγησή τους κατά 95 εκατ. ευρώ το 2020,

* την αυξημένη επιχορήγηση προς τον ΕΟΠΥΥ κατά 330 εκατ. ευρώ το 2020,

* τη θέσπιση του κώδικα διευθέτησης οφειλών και παροχής δεύτερης ευκαιρίας σε δανειολήπτες, με δημοσιονομικό κόστος 100 εκατ. ευρώ για το 2021,

* την υπεραπόσβεση δαπανών έρευνας και ανάπτυξης (R&D), με δημοσιονομικό κόστος 35 εκατ. ευρώ για το 2021,

* την υπερέκπτωση για επενδύσεις σε πράσινη οικονομία, ενέργεια και ψηφιοποίηση (επιβαρύνει το δημοσιονομικό αποτέλεσμα του έτους 2022),

* την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ σε μικρά και απομακρυσμένα νησιά με δημοσιονομικό κόστος 1,5 εκατ. ευρώ για το 2020 και 1,5 εκατ. ευρώ για το 2021.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, το σύνολο των παρεμβάσεων για την ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας και την αντιμετώπιση των πολλαπλών κρίσεων του 2020 (υγειονομική, οικονομική, μεταναστευτική, φυσικών καταστροφών) προσεγγίζει τα 24 δισ. ευρώ, αναφέρει το ΥΠΟΙΚ.