Τα μηνύματα από το 15ο Αnnual Greek Roadshow του Χρηματιστηρίου

Του Νίκου Χρυσικόπουλου

Ένα πρώτο σημαντικό δείγμα γραφής της προσαρμογής των ελληνικών εισηγμένων στα νέα οικονομικά δεδομένα που έχει διαμορφώσει ο SARS–CoV-2 (COVID-19) έχουν την ευκαιρία να διαπιστώσουν οι ξένοι διαχειριστές κεφαλαίου και αναλυτές που συμμετέχουν στο 15ο Αnnual Greek Roadshow του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Χθες ολοκληρώθηκε η δεύτερη, τυπικά, ημέρα του επενδυτικού συνεδρίου στο οποίο διαδικτυακά συμμετέχουν πάνω από 130 επενδυτικά funds. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται μεγάλα ονόματα όπως Fidelity, Picket, Amber Capital, Lazard, Abu Dhabi Investment Authority (ADIA),Putnam, Union Investment και πολλοί άλλο. Οι διοργανωτές εκτιμούν πως οι διαδικτυακές συναντήσεις, είτε ομαδικές, είτε one-to-one, θα ξεπεράσουν τις 700, καθώς το ενδιαφέρον καταγράφεται υψηλό.

Η "μετα-κορονοϊό" εποχή

Με βάση τις πρώτες εκτιμήσεις, ένα από τα κύρια πεδία ερωτήσεων των ξένων διαχειριστών σχετίζονται με τις επιπτώσεις της πανδημικής κρίσης στα μεγέθη και τις δραστηριότητες των εισηγμένων, το πλάνο προσαρμογής που ακολούθησαν αλλά ιδιαίτερα τις προβλέψεις τους για το επόμενο διάστημα. Οι προκλήσεις της "μετα-κρονοϊό" εποχής, ο μετασχηματισμός των επιχειρήσεων και οι ευκαιρίες που δημιουργούν οι νέες συνθήκες που διαμόρφωσε η πανδημία βρέθηκαν ψηλά στην ατζέντα των συζητήσεων.

Συνολικά, η πορεία της οικονομίας και ιδιαίτερα του τουρισμού, λόγω της μεγάλης συμμετοχής στο ελληνικό ΑΕΠ, μετά τη μεγάλη ύφεση του β’ τριμήνου και κατά πόσον είναι εφικτή μια ισχυρή ανάκαμψη της οικονομίας στα επόμενα τρίμηνα και με το τέλος της πανδημίας, έδειξε να απασχολεί τους ξένους αναλυτές. Η επιφυλακτικότητα αυτή συνδέεται και με την προσέγγισή τους στα θέματα των ελληνικών τραπεζών, καθώς παρά τα θετικά σημάδια από τα αποτελέσματα τους στο β’ τρίμηνο 2020, το ζήτημα της πορείας των "κόκκινων" δανείων παραμένει κυρίαρχο.

Όπως αναφέρει στέλεχος μεγάλου ομίλου, τα γεωπολιτικά και συγκεκριμένα οι ελληνοτουρκικές σχέσεις που βρίσκονται σε περίοδο έντασης δεν φαίνεται να απασχολούν τους ξένους θεσμικούς. Αντίθετα, όπως σημειώθηκε, οι ανησυχίες τους αφορούν στις επιπτώσεις από το δεύτερο κύμα της πανδημίας και στο βαθμό ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας μετά το πέρας της κρίσης. Ως αντιστάθμισμα, τα κεφάλαια που θα λάβει η Ελλάδα από το Ταμείο Ανάκαμψης θεωρείται από τους ξένους διαχειριστές ότι θα λειτουργήσει καταλυτικά για τη μετα-covid περίοδο, δημιουργώντας μεγάλες προοπτικές για τις εταιρείες στους κλάδους των υποδομών, ενέργειας-ΑΠΕ, τεχνολογίας κ.α.

Σε αυτό το μήκος κύματος ήταν και η τοποθέτηση του υπουργού Οικονομικών, Χρήστου Σταϊκούρα, κατά το briefing session "Greece through – and beyond – Covid -19" που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του roadshow. Ο κ. Σταϊκούρας τόνισε κατά τη διάρκεια της ομιλίας πως "η Ελλάδα αναμένεται να λάβει έως 72 δισ. ευρώ, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2021-2027. Τα κονδύλια αυτά αποτελούν μια μοναδική ευκαιρία, ώστε η χώρα να δώσει ώθηση στην οικονομική δραστηριότητα μέσω επενδύσεων, αλλά και μεταρρυθμίσεων, οι οποίες θα έχουν μεγάλης διάρκειας, διατηρήσιμη επίδραση στις μακροπρόθεσμες οικονομικές προοπτικές της Ελλάδας. Ευκαιρία την οποία είμαστε έτοιμοι να αξιοποιήσουμε κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο".

"Με τα σημερινά ισχύοντα, όλες οι μεγάλες επενδύσεις όπως είχαν σχεδιασθεί πριν την πανδημία του Covid-19, προχωρούν κανονικά, ενώ η καλή επίδοση της Ελλάδας στη διαχείριση της πανδημίας βελτίωσε τη φήμη της ως χώρας σοβαρής και αξιόπιστης με αποτέλεσμα αυτό να έχει θετικές επιπτώσεις και στην προσέλκυση επενδύσεων", υπογράμμισε ο Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης.

Από την πλευρά του ο Προϊστάμενος του Οικονομικού γραφείου του Πρωθυπουργού, Αλέξης Πατέλης, σε συζήτηση με τον Αthens Bureau Chief του Bloomberg, Σωτήρη Νίκα, σημείωσε πως "σχεδόν όλες οι χώρες έχουν τώρα μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία . Το ερώτημα είναι: τι κάνει κανείς με αυτόν τον επιπλέον δημοσιονομικό χώρο; Απλώς τον σπαταλάει κανείς σε επιδόματα; Ή χρησιμοποιείς αυτή την ευκαιρία για να μειώσεις τη φορολογική επιβάρυνση, ειδικά στην μισθωτή εργασία, και να εφαρμόσεις πολιτικές που μπορούν να επιταχύνουν την ανάπτυξη; Εμείς επιλέγουμε το δεύτερο".

Στην τοποθέτησή του ο Διευθύνων Σύμβουλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών, Σωκράτης Λαζαρίδης, ανέφερε πως ο Covid παραμένει ο παράγοντας που καθορίζει τη δυναμική των οικονομιών παγκοσμίως, ωστόσο υπάρχει πλέον αισιοδοξία πως οι επιπτώσεις αυτού θα είναι πιο περιορισμένες από τις αρχικά εκτιμώμενες. Σημείωσε επίσης πως παρά την καταλυτική επίδραση της πανδημίας, το ελληνικό Χρηματιστήριο, ως αντανάκλαση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας επιδεικνύει αντοχές και η αποτίμηση της εγχώριας αγοράς παραμένει ελκυστική. "Ο δείκτης κεφαλαιοποίηση/ΑΕΠ διαμορφώνεται σήμερα σε 25,7% με τον μέσο όρο των τελευταίων 20 ετών να υπερβαίνει το 40%. Ο γενικός δείκτης βρίσκεται 36,5% υψηλότερα από τα χαμηλά που βρέθηκε στα μέσα Μαρτίου, διατηρώντας 7,8% των κερδών του 2019 όταν ο δείκτης MSCI Emerging Market Index είναι σήμερα κατά 7,5% χαμηλότερα σε σχέση με το 2018" σημείωσε, προσθέτοντας πως από την αρχή της χρονιάς έχουν αντληθεί συνολικά από το Χρηματιστήριο περισσότερα από 1 δισ. ευρώ, ποσό αντίστοιχο με αυτό του 2019.

Στο 15ο Αnnual Greek Roadshow του Χρηματιστηρίου Αθηνών από πλευράς εισηγμένων συμμετέχουν οι AΔΜΗΕ Συμμετοχών, Alpha Bank, EXAE, ΕΥΔΑΠ, Τρ. Αττικής, Genergy Holdings, Coca Cola HBC, Ελλάκτωρ, ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, Eurobank, Fourlis, ΓΕΚΤΕΡΝΑ, ΕΛΠΕ, ΟΤΕ, Ικτίνος, Κρι-Κρι, Lamda Development, MOH, Mytilineos, Εθνική Τράπεζα, ΟΠΑΠ, Πετρόπουλος, Τρ. Πειραιώς, ΟΛΠ, Prodea, Profile, ΔΕΗ, Quest Συμμετοχών, Sarantis, ΤΕΝΕΡΓ, Πλαστικά Θράκης, ΤΙΤΑΝ και VIOHALCO. Χρυσοί χορηγοί της διοργάνωσης είναι οι Alpha Finance, Ambrosia Capital, Barclays, Beta Securities, Eurobank Equities, Morgan Stanley, NBG Securities, Optima Bank, Pantelakis Securities, Piraeus Securities.