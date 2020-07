Φραγκογιάννης: Μεγάλη η δυναμική στις οικονομικές σχέσεις Ελλάδας με Ιορδανία και Κατάρ

Τη μεγάλη δυναμική που πρέπει να αξιοποιηθεί για τη διαφοροποίηση του διμερούς εμπορίου και την αύξηση του όγκου του, με την Ιορδανία και το Κατάρ ανέδειξε ο υφυπουργός Εξωτερικών για την Οικονομική Διπλωματία και Εξωστρέφεια Κώστας Φραγκογιάννης, σήμερα, στο τέταρτο webinar της σειράς "Doing Business with the Arab World" που διοργάνωσε το Αραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο με αντικείμενο τις αγορές της Ιορδανίας και του Κατάρ.

Στο webinar έγινε παρουσίαση των δύο αραβικών χωρών, με τις εξαιρετικές επιχειρηματικές και επενδυτικές ευκαιρίες για τις ελληνικές επιχειρήσεις σε όλους τους τομείς και τη συμμετοχή εκπροσώπων ιορδανικών και καταρινών οργανισμών παρουσιάζοντας πληροφορίες σχετικές με το εμπόριο, τις προοπτικές για ανάληψη έργων και τη μεταφορά ελληνικής τεχνογνωσίας προς τις χώρες αυτές.

Ο Κ. Φραγκογιάννης εξήγησε ότι η αξία των συναλλαγών μας στο εμπόριο με την Ιορδανία είναι πολύ χαμηλή -μόλις 52 εκατομμύρια ευρώ το 2019-, όπως επίσης και με το Κατάρ, παρά την αύξηση του 2019, που ανέβασε την αξία στα 128 εκατομμύρια ευρώ, ενώ τόνισε τη σημασία της υπάρχουσας δυναμικής.

Στο σημείο αυτό ο υφυπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στις μεταρρυθμίσεις και τα κίνητρα που εισήγαγε η ελληνική κυβέρνηση προκειμένου να εξασφαλίσει ένα ευνοϊκό περιβάλλον για επενδύσεις. Τόνισε επίσης ότι σύμφωνα με έρευνα της ΕΥ με θέμα την ελκυστικότητα της Ελλάδας ως επενδυτικού προορισμού που δημοσιεύθηκε σήμερα, το 62% των δυνητικών επενδυτών θεωρεί ότι η χώρα μας έχει σήμερα μια σαφή πολιτική προσέλκυσης επενδύσεων και πως η πρόθεση να επενδύσει στην Ελλάδα στο άμεσο μέλλον είναι η υψηλότερη στην Ευρώπη (28%). Σε αυτό το πλαίσιο, όπως επισήμανε, υπάρχει μεγάλη δυνατότητα επενδυτικής συνεργασίας με αμφότερες τις χώρες, ιδίως στους τομείς των υποδομών, των έργων ανανεώσιμης ενέργειας, κ.λπ.

Τέλος ο κ. Φραγκογιάννης συνεχάρη το Ελληνοαραβικό Εμπορικό Επιμελητήριο για αυτήν την εξαιρετική πρωτοβουλία και για την πολύτιμη συμβολή του, τα τελευταία 40 χρόνια, στις προσπάθειες προώθησης των οικονομικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Αραβικού Κόσμου.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ