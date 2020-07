Maarten Verwey (Κομισιόν): Οι επενδύσεις θα πάνε μαζί με μεταρρυθμίσεις

Της Δήμητρας Καδδά

Η Ελλάδα αναμένεται να πάρει ένα πολύ μεγάλο ποσό, ανέφερε ο Maarten Verwey, γενικός διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υποθέσεων της Κομισιόν. "Το βασικό μήνυμα που θέλω να περάσω στις ελληνικές αρχές είναι πως οι μεταρρυθμίσεις και οι επενδύσεις πρέπει να έρθουν μαζί και συνεκτικά, για να διασφαλίσουν ότι το νέο σχέδιο θα παράσχει πολλές ευκαιρίες στην Ελλάδα, ευκαιρίες οι οποίες δεν πρέπει να χαθούν", είπε.

Εξήγησε πως γι' αυτό και έχει πολύ μεγάλη σημασία η εφαρμογή του προγράμματος, μιλώντας στο συνέδριο που διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) (European Semester e-Conference on Greece: Stimulating a recovery through investments, digital transformation and green economy).

Είπε πως χρειάζεται ένα καλό πλάνο και μία καλή εφαρμοστική διαδικασία, αλλά και διάλογος με την Κομισιόν για να διασφαλιστεί ότι θα κερδίσει τα μέγιστα από αυτό το πρόγραμμα. Εξήγησε πως η Ελλάδα είναι ένα από τα κράτη που θα κερδίσουν τα πιο πολλά.

Αλλά, για να μπορέσει να απορροφήσει αυτά τα ποσά των επενδύσεων η Ελλάδα, είναι αναγκαίο να συνδυαστούν με αλλαγή των όρων με τους οποίους λειτουργεί η ελληνική οικονομία, ανέφερε, φέροντας ως παράδειγμα την ανάγκη να επενδύσει η χώρα περισσότερο στο ανθρώπινο κεφάλαιο.

Εξήγησε πως πρέπει να γίνουν αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας διαφόρων τομέων του κράτους. Επίσης η Ελλάδα πρέπει να αυξήσει την ενεργειακή της απόδοση και οι επενδύσεις σε αυτό το πεδίο είναι αναγκαίες, αλλά αυτές οι επενδύσεις θα είναι πιο αποτελεσματικές αν συνδυαστούν με μεταρρυθμίσεις. Στην ίδια κατεύθυνση, μίλησε για αλλαγή του ρυθμιστικού πλαισίου υλοποίησης των επενδύσεων.

Αναφέρθηκε και στο μεγάλο επενδυτικό κενό και εξήγησε πως το νέο σχέδιο θα αυξήσει πάρα πολύ τις επενδύσεις.

Κριτήρια και στόχοι

Για το αν θα υπάρχουν αιρεσιμότητες στο νέο σχέδιο, ανέφερε ότι αυτό περιλαμβάνει επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις. Το πακέτο αυτό θα πρέπει να πληροί κάποια κριτήρια και στόχους. Με αυτά τα κριτήρια θα κρίνεται η ποιότητά του και αυτά θα ελέγχονται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για το κατά πόσο αντιμετωπίζει τις προκλήσεις που αναγράφονται στις συστάσεις του ευρωπαϊκού εξαμήνου. Αλλά και για το κατά πόσο ανταποκρίνονται στους στόχους της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης.

Οι πληρωμές από το νέο πακέτο θα συνδέονται - εξήγησε - με ορόσημα τα οποία συμφωνούνται ανάμεσα στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη, αλλά αυτά συνδέονται με τις επενδύσεις και τις μεταρρυθμίσεις. "Πηγαίνουν χέρι-χέρι", ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το εργαλείο αυτό θα είναι ενοποιημένο μέσα στο Ευρωπαϊκό εξάμηνο, είπε. Αυτό σημαίνει ότι δεδομένου του μεγάλου μεγέθους που έχει είναι πολύ πιθανό -έστω και προσωρινά- να πρέπει να προσαρμοστεί η διαδικασία του ευρωπαϊκού εξαμήνου ούτως ώστε το νέο αυτό σχήμα να έχει κεντρικό ρόλο. Και αυτό ώστε να μην επιβαρυνθούν γραφειοκρατικά τα κράτη μέλη αλλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Για το αν θα υπάρχουν δημοσιονομικοί κανόνες και το 2021 επισήμανε ότι η υγειονομική κρίση ήταν ένα σοκ και είναι πλήρως αιτιολογημένη η χρήση της ρήτρας γενικής διαφυγής φέτος. Δεν έχει προσδιοριστεί μέχρι πότε θα διαρκέσει.

Είπε όμως πως η Ελλάδα θα πρέπει να έχει το βλέμμα της και στη μεσοπρόθεσμη βιωσιμότητα των δημοσιονομικών της μεγεθών. Αυτό σημαίνει, εξήγησε, ότι βραχυπρόθεσμα βεβαίως είναι εντελώς αναγκαίο να λαμβάνει μέτρα και να στηρίξει τις επιχειρήσεις αλλά όταν οι συνθήκες βελτιωθούν θα πρέπει να είναι έτοιμη να προσαρμοστεί.