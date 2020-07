Αλ. Πατέλης: Αυτοί είναι οι 4 άξονες του νέου σχεδίου ανάπτυξης της Ελλάδας

Της Δήμητρας Καδδά

Πράσινη ανάπτυξη, ψηφιακή μεταρρύθμιση, επενδύσεις και στήριξη της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής είναι σύμφωνα με τον προϊστάμενο στο οικονομικό γραφείο του πρωθυπουργού Αλέξη Πατέλη, οι 4 από τους βασικούς άξονες του υπό διαμόρφωση σχεδίου ανάκαμψης που επεξεργάζεται η κυβέρνηση.

Ο κ. Πατέλης μιλώντας στο συνέδριο που διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) (European Semester e-Conference on Greece: Stimulating a recovery through investments, digital transformation and green economy) έκανε λόγο για ένα συνεκτικό σχέδιο με κεντρική εποπτεία που θα καταθέσει η κυβέρνηση στα μέσα Οκτωβρίου.

Προανήγγειλε επίσης πως στα μέσα της άλλης εβδομάδας θα κατατεθεί η πρώτη πρόταση της ομάδας των "σοφών".

Ο κ. Πατέλης επεσήμανε πως είναι καθοριστικό να υπάρχει άμεση απόφαση της ΕΕ για το νέο σχήμα, χωρίς υποχωρήσεις στις απαιτήσεις του "Βορρά" για λιγότερες χρηματοδοτήσεις, ή για διετή διάρκεια και μικρή ευελιξία. Είπε επίσης πως οι διαπραγματεύσεις που λαμβάνουν χώρα αναφορικά με το νέο σχέδιο ανάκαμψης απαιτούν ταχύτητα. Διότι αν δεν έρθει εγκαίρως θα δώσει το λάθος σήμα στις αγορές.

Επίσης αναφέρθηκε στην πίεση των κρατών του "Βορρά" να διαρκέσει μόνο δύο χρόνια, χρονική περίοδο την οποία χαρακτήρισε "ασφυκτική", λέγοντας πως τέσσερα χρόνια είναι πιο επαρκής χρόνος. Ανέφερε πως πρέπει το πρόγραμμα να είναι εμπροσθοβαρές, συμπληρώνοντας πως θα πρέπει ωστόσο να υπάρχει ευελιξία. "Δεν είμαστε υπεράνθρωποι, προφανώς κατά τον σχεδιασμό θα υπάρχουν κάποια πεδία στα οποία η εφαρμογή θα είναι πιο επιτυχής από ό,τι σε άλλα και θα πρέπει να υπάρχει ευελιξία για προσαρμογές και για αλλαγές στην επιλεξιμότητα των προγραμμάτων" είπε χαρακτηριστικά.

Το σχέδιο

Για τις προτεραιότητές του ελληνικού σχεδίου ανέφερε πως η κυβέρνηση έχει ξεκάθαρη ατζέντα μεταρρυθμίσεων. Ενδεικτικά περιέγραψε 4 άξονες:

1. Πράσινη ανάπτυξη. Ο κ. Πατέλης έδωσε έμφαση στο just transition fund για το οποίο έδωσε μάχη, όπως επισήμανε, η ελληνική κυβέρνηση πέρυσι τονίζοντας: "θέλουμε η Ελλάδα να είναι μοντέλο για την ενεργειακή μετάβαση ανά την Ε.Ε. κάτι που απαιτεί επενδύσεις αλλά και ιδιωτικοποιήσεις που τελούν σε τροχιά υλοποίησης".

2. Ψηφιακή μετάβαση. Έκανε ειδική αναφορά στο γεγονός ότι η κυβέρνηση έχει θεσμοθετήσει ειδικό υπουργείο το οποίο όπως επισημάνθηκε ανέδειξε το έργο του την περίοδο του lockdown. Νέες λειτουργίες αναπτύσσονται κάθε εβδομάδα και υπάρχει ένας πολύ μεγάλος αριθμός προγραμμάτων που μπορούν να γίνουν σε αυτό το πεδίο, είπε ο κ. Πατέλης.

3. Επενδύσεις και μετάβαση της ελληνικής οικονομίας. Στόχος είναι να προσπαθήσει να αντιμετωπίσει το χαμηλό επίπεδο εξαγωγών. Η κυβέρνηση πιστεύει πολύ στην παροχή κινήτρων για επενδύσεις και εξαγωγές, μεταξύ των οποίων και με αύξηση των αποσβέσεων αλλά και με την απομείωση του πολύ υψηλού ασφαλιστικού φορτίου που επωμίζονται οι επιχειρήσεις. Επίσης θα εξεταστεί και ο τρίτος πυλώνας του ασφαλιστικού συστήματος, ενώ απαιτούνται φορολογικές μεταρρυθμίσεις για να μειωθεί η μαύρη οικονομία και να ενισχυθεί το μέσο μέγεθος της ελληνικής επιχείρησης μέσω και φορολογικών κινήτρων.

4. Απασχόληση και κοινωνική συνοχή. Είναι πάρα πολύ σημαντική η στήριξη απασχόλησης στο άμεσο μέλλον, τόνισε ο κ. Πατέλης και αναφέρθηκε σε κίνητρα αύξησης των θέσεων απασχόλησης περιλαμβανομένων προγραμμάτων κατάρτισης και επανεκπαίδευσης.

Επιπλέον των παραπάνω πεδίων ανέφερε πως πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις στην υγεία, την παιδεία, στις υποδομές και σε άλλους τομείς. Συμπλήρωσε πως "έχουμε ένα συνεκτικό σχέδιο και θα το συζητήσουμε με την Επιτροπή, είναι μία σημαντική ευθύνη".

Ο κ. Πατέλης επισήμανε πως ακόμα δεν έχει κλειδώσει το επόμενο πακέτο αλλά "η ελληνική κυβέρνηση ετοιμάζεται" για μία συνεκτική πρόταση που θα κατατεθεί στα μέσα Οκτωβρίου. Επίσης, είπε πως η επιτροπή "Πισσαρίδη" ολοκληρώνει τη στρατηγική της μακροχρόνιας ανάπτυξης η οποία θα είναι πλέον προσαρμοσμένη στις επιπτώσεις της πανδημίας. Ένα κείμενο στα μέσα της επόμενης εβδομάδας αναμένεται να κατατεθεί στο γραφείο του Πρωθυπουργού και "θα συνεισφέρει σημαντικά σε αυτή τη μεσοπρόθεσμη νέα στρατηγική της Κυβέρνησης". "Η Έκθεση που θα συντάξει η επιτροπή θα είναι η βάση για το στρατηγικό σχέδιο που θα ακολουθήσουμε μεσοπρόθεσμα, με σαφείς οικονομικές προτεραιότητες και στόχους", ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Πατέλης.

Για την κριτική περί χαμηλών επιδόσεων απορρόφησης είπε πως και τα άλλα κράτη της ΕΕ έχουν χαμηλό ποσοστό, άρα υπάρχει ένα γενικότερο συστημικό ζήτημα. "Στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο που ολοκληρώνεται το 2020, η απορρόφηση κατά μέσο όρο στην Ε.Ε. ήταν μέχρι το τέλος του 2019 στο 41%. Όπως καταλαβαίνετε έχουμε να κάνουμε με ένα συστημικό πρόβλημα. Συνεπώς δίνουμε πολύ μεγάλη έμφαση ως κυβέρνηση στη διάρθρωση που θα πρέπει να έχει ο μηχανισμός αξιοποίησης των κονδυλίων ώστε να καταστεί λειτουργικός". Η διανομή του νέου πακέτου πρέπει να γίνει, είπε, με ένα συνεκτικό σχέδιο με κεντρική εποπτεία και πολύ ξεκάθαρους οικονομικούς στόχους και δράσεις.

Επεσήμανε πως "οι βέλτιστες πρακτικές από άλλες χώρες οδηγούν στο συμπέρασμα ότι για να αξιοποιήσουμε στο έπακρο το έκτακτο πακέτο στήριξης από την Ε.Ε πρέπει αφενός να δημιουργηθεί ένα σχέδιο το οποίο να είναι συνεκτικό, ολιστικό, αλλά και απλό, με λίγους στόχους, βασισμένους σε σαφείς οικονομικές προτεραιότητες, και αφετέρου να υποστηριχθεί αυτό από έναν λειτουργικό μηχανισμό εφαρμογής".

Ερωτηθείς για τις διαπραγματεύσεις που λαμβάνουν χώρα στην Ευρώπη, σημείωσε πως για πολλούς λόγους το πακέτο πρέπει να εγκριθεί το ταχύτερο δυνατόν και να μην απέχει πολύ από την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. "Έχουμε στο τραπέζι μία αναλυτική και ολοκληρωμένη πρόταση από την Επιτροπή. Δεν είναι καλή ιδέα κάθε μία από τις 27 χώρες να κάνει επιμέρους τροποποιήσεις διότι έτσι υπάρχει ο κίνδυνος να καταλήξουμε σε κάτι που δεν θα έχει συνοχή", υπογράμμισε.

Ο κ. Πατέλης μίλησε, ακόμη, για το μεταρρυθμιστικό έργο της κυβέρνησης. "Η κυβέρνηση αυτή εξελέγη πριν από έναν χρόνο προτάσσοντας ένα σχέδιο μεταρρυθμίσεων. Γνωρίζετε ότι μέσα σε λιγότερο από έναν χρόνο έχουν ψηφισθεί 80 νομοσχέδια ενώ για πάνω από 20 έχει δρομολογηθεί η κατάθεση τους; Δύσκολα θα βρείτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα που να συμβαίνει κάτι ανάλογο", κατέληξε.