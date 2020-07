Τζεντιλόνι: Η επόμενη πρόκληση για την ελληνική κυβέρνηση είναι να γίνει πλήρης χρήση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 16.50

Της Δήμητρας Καδδά

Εύσημα στην ελληνική πλευρά για το συνεκτικό πακέτο μέτρων στήριξης της οικονομίας που έχει εφαρμοστεί απέδωσε ο επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Οικονομία Πάολο Τζεντιλόνι.

Ωστόσο, επισήμανε ότι η επόμενη πρόκληση για την ελληνική Κυβέρνηση είναι να γίνει πλήρης χρήση των πόρων που θα είναι διαθέσιμοι για την ανάπτυξη.

Αυτό θα απαιτήσει πολύ ξεκάθαρους στόχους, προγραμματισμό και ορόσημα, ανέφερε μιλώντας στο συνέδριο που διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) (European Semester e-Conference on Greece: Stimulating a recovery through investments, digital transformation and green economy).

Ο Επίτροπος είπε ότι για την Ελλάδα είναι μία αφορμή για να ολοκληρώσει τις μεταρρυθμίσεις και για να διασφαλίσει την παραγωγικότητα και την οικονομική ανάπτυξη, αλλά και για να υλοποιήσει επενδύσεις οι οποίες θα κάνουν την οικονομία πιο καινοτόμα και ανταγωνιστική.

Ως παράδειγμα είπε ότι πρέπει να υπάρξει περαιτέρω πρόοδος στο φορολογικό πεδίο, να αντιμετωπιστούν προκλήσεις στη δημόσια διοίκηση, να επιταχυνθεί το σύστημα της Δικαιοσύνης και να γίνουν παρεμβάσεις στον ενεργειακό τομέα.

Επίσης θα πρέπει να επιταχυνθεί η ψηφιακή μετάβαση σε όλα τα πεδία αλλά και να γίνουν τομές στο κοινωνικό πεδίο, δεδομένης της υψηλής ανεργίας και των προκλήσεων που προκάλεσε το lockdown στην Ελλάδα.

"Θα προσπαθήσουμε να μεγιστοποιήσουμε τις μέγιστες συνέργειες με το πρόγραμμα της μετάπρογραμματικής εποπτείας για να αποφευχθεί επιπλέον επιβάρυνση της κυβέρνησης", είπε.

Ο κ. Τζεντιλόνι εξήγησε ότι η Ελλάδα έχει πάρα πολλά πλεονεκτήματα. Σημείωσε ότι η επιτυχία είναι κρίσιμη για την Ελλάδα, η οποία αντιμετώπισε μεγάλες προκλήσεις και δυσκολίες κατά την προσπάθεια εξόδου από την προηγούμενη χρηματοπιστωτική κρίση, ενώ υπογράμμισε ότι η Επιτροπή θέλει να δείξει πως, αυτή τη φορά, θα υπάρχει μία ισχυρή και επιτυχής κοινή ανταπόκριση και η Ελλάδα θα δείξει "ότι είμαστε σε διαφορετικό κεφάλαιο".

Είπε ακόμη ότι το νέο σχέδιο πρέπει να αποφασισθεί "σε εβδομάδες, όχι σε μήνες" και επισήμανε ότι "δεν έχουμε να κάνουμε με ένα νέο κύκλο προγραμμάτων προσαρμογής".

Ο Ευρωπαίος επίτροπος για την Οικονομία θεώρησε επίσης πολύ σημαντικό να υπάρχουν δημοσιονομικά περιθώρια και το 2021 για να μην γυρίσει η οικονομία σε νέα διπλή ύφεση.

Σταϊκούρας: Νέα μέτρα στήριξης

Ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας επισήμανε, από την πλευρά του, ότι η ΕΕ αντιμετωπίζει μία κρίση χωρίς προηγούμενο. Αναφέρθηκε στη νέα πρόταση και στα πλεονεκτήματά της.

Μίλησε για ρεαλιστικές συνεκτικές προτάσεις τις οποίες διαμορφώνει η ελληνική πλευρά. Ο υπουργός Οικονομικών παρουσίασε τα μέτρα των 24 δισ. ευρώ και επισήμανε ότι η πιθανή αύξηση τους συνδέεται με την πορεία της κρίσης, αλλά και με το δημοσιονομικό χώρο. Προανήγγειλε μάλιστα ότι τις επόμενες ημέρες - εβδομάδες θα ενημερωθούν οι Ευρωπαίοι εταίροι για το ζήτημα των νέων μέτρων στήριξης.

Ο κ. Σταϊκούρας ανέφερε ότι η Ελλάδα για πολλά χρόνια αντιμετώπιζε ένα πολύ μεγάλο επενδυτικό κενό, το οποίο πρέπει να κλείσει. Ανέλυσε τις προτεραιότητες της κυβέρνησης στο πεδίο των ιδιωτικοποιήσεων, των τραπεζών και των υπολοίπων μεταρρυθμίσεων, προαναγγέλλοντας και μία σειρά από νομοσχέδια που θα έρθουν έως στο τέλος Ιουλίου στο στη Βουλή. Επισήμανε επίσης ότι πρέπει να συζητηθούν και να αποφασισθούν ανά την ΕΕ κοινοί κανόνες και για το 2021.

Ο επικεφαλής του ΙΟΒΕ Νίκος Βέττας επισήμανε, τέλος, ότι το συνέδριο λαμβάνει χώρα σε μία σημαντική στιγμή λόγω των αποφάσεων οι οποίες αναμένεται να ληφθούν στην Ευρώπη.

Καμπανάκι Κοστέλο για απορρόφηση κονδυλίων

Και ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής της διεύθυνσης Οικονομικών Υποθέσεων της Κομισιόν Ντέκλαν Κοστέλο συμφώνησε με τον Επίτροπο Τζεντιλόνι ότι το μεγαλύτερο στοίχημα πλέον για την Ελλάδα είναι η δυνατότητα του δημοσίου τομέα να απορροφήσει τα κονδύλια τα οποία θα αποφασιστούν.

Επισήμανε δε την ανάγκη να ενισχυθούν οι ελληνικές εξαγωγές, αλλά και να ισορροπήσουν, καθώς αυτή τη στιγμή δίνεται πάρα πολύ μεγάλη έμφαση στο τομέα των υπηρεσιών.



Υπάρχει ζήτημα ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, είπε, και το κρίσιμο θέμα είναι το επενδυτικό κενό.

Οι επενδύσεις ως αναλογία του ΑΕΠ δεν έχουν επιστρέψει στα πιο κρίσης επίπεδα. "Οι συνολικές επενδύσεις είναι μεταξύ 7% και 8% πιο κάτω από αυτό που βλέπουμε σε άλλες κράτη-μέλη της ΕΕ", ανέφερε.

Το νέο σχέδιο προσφέρει τους πόρους για να κλείσει αυτό το επενδυτικό κενό. Το ευρωπαϊκό εξάμηνο θα είναι το όχημα μέσα στο οποίο επόμενα χρόνια θα υλοποιείται το σχέδιο ανάκαμψης, είπε. Επίσης έκανε ειδική μνεία στο θέμα των κόκκινων δανείων και ανέλυσε τους τομείς παρέμβασης για την πράσινη και για την ψηφιακή μετάβαση της χώρας.

Μ. Αργυρού: Τα τρία σημεία που θα στηρίξουν την ανάκαμψη

Ο επικεφαλής του ΣΟΕ Μιχάλης Αργυρού επισήμανε ότι αντιμετώπιση της μακροχρόνιας ανεργίας, ενίσχυση των επενδύσεων, της παραγωγικότητας και έμφαση στη βιώσιμη πράσινη ανάπτυξη είναι οι βασικοί στόχοι της ελληνικής οικονομικής πολιτικής για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα στο πεδίο της προσφοράς και να επιταχύνει έτσι την ανάπτυξη.

Ο κ. Αργυρού εξήγησε ότι η κυβέρνηση υιοθέτησε μία πολιτική η οποία ήταν στο σωστό δρόμο και είχε αρχίσει να εμφανίζει αποτελέσματα πριν εμφανιστεί η υγειονομική κρίση. Επισήμανε ότι αναμένεται μεγάλη ύφεση, αλλά όχι τόσο έντονη όσο αρχικά υπολογιζόταν.

Επισήμανε ότι η πανδημία βεβαίως έδωσε και πλεονεκτήματα στην ελληνική πλευρά. Το ένα είναι το υγειονομικό πεδίο και η θωράκιση του συστήματος υγείας. Επίσης έγινε εφικτή η κτήση αξιοπιστίας εντός και εκτός συνόρων.

Έδωσε έμφαση στη σημασία της διατήρησης δημοσιονομικής ευελιξίας το 2021 και περιέγραψε τους τομείς προτεραιότητας της ελληνικής πολιτικής.

Αναφέρθηκε σε προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ελλάδα και στην ανάγκη να εφαρμοστεί το σωστό μείγμα πολιτικής αλλά και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις.