Eurogroup: Συμφωνία για φθηνά δάνεια μέσω ESM χωρίς όρους στις χώρες που επλήγησαν από τον κορονοϊό

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 20.04

Οι 19 υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης συμφώνησαν σήμερα να παρασχεθούν φθηνές πιστοληπτικές γραμμές που θα μπορούν να αντληθούν μέχρι τα τέλη του 2022 από τις χώρες που έχουν πληγεί από την πανδημία του νέου κορονοϊού, ανέφεραν δύο Ευρωπαίοι αξιωματούχοι.

"Το πρόγραμμα θα έχει ημερομηνία λήξης την 31η Δεκεμβρίου του 2022, ωστόσο με βάση την εξέλιξη των υγειονομικών δεδομένων αυτό θα μπορούσε να αλλάξει", τόνισε, στη συνέντευξη Τύπου μετά το πέρας της συνεδρίασης, ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Οικονομικών της Πορτογαλίας Μάριο Σεντένο.

Τα δάνεια θα παρασχεθούν από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM), θα φθάνουν σε ύψος έως και 2% του ετήσιου ΑΕΠ του κάθε δοσμένου κράτους - μέλους και θα έχουν δεκαετή περίοδο ωρίμανσης. Τα δάνεια μπορούν να φθάσουν έτσι δυνητικά έως και τα 240 δισ. ευρώ.

Στην επίσημη ανακοίνωση του Eurogroup, αναφέρεται ότι όσον αφορά τα τρία επάλληλα δίκτυα ασφαλείας για εργαζόμενους, επιχειρήσεις και κράτη, συνολικού ύψους 540 δισ. δολ., στη βάση και της απόφασης της πρόσφατης Συνόδου Κορυφής, οι "19" αναμένουν την εκτίμηση της Κομισιόν για τις ακριβείς ανάγκες και την τελική πρόταση, ώστε ο μηχανισμός να είναι έτοιμος και να τεθεί σε λειτουργία την 1η Ιουνίου.

Όσον αφορά το Πακέτο Στήριξης για την Πανδημική Κρίση μέσω του ESM, τόσο στην ανακοίνωση, όσο και στις δηλώσεις του κ. Σεντένο, του Επιτρόπου της Ε.Ε. για την Οικονομία Πάολο Τζεντιλόνι και του γενικού διευθυντή του ESM Κλάους Ρέγκλινγκ τονίστηκε ότι μόνος όρος που τίθεται για τη συγκεκριμένη πιστωτική γραμμή είναι ο έλεγχος ότι τα χρήματα χρησιμοποιούνται, άμεσα ή έμμεσα, για την αντιμετώπιση δαπανών που σχετίζονται με την υγειονομική αντιμετώπιση της κρίσης του κορονοϊού.

Όπως τονίστηκε, όλες οι χώρες - μέλη της Ευρωζώνης είναι επιλέξιμες για τη λήψη στήριξης μέσω του συγκεκριμένου μηχανισμού, καθώς οι ευρωπαϊκοί θεσμοί κρίνουν ότι το χρέος όλων ανεξαιρέτως των χωρών είναι βιώσιμο.

Το Eurogroup δηλώνει ότι αναμένει το δ.σ. του ESM να έχει εγκρίνει τους τελικούς όρους του μηχανισμού βοήθειας αρκετά πριν την 1η Ιουνίου, πάντα στη βάση της ιδρυτικής του συνθήκης.

Η κάθε χώρα η οποία θα επιλέξει να αιτηθεί βοήθεια θα πρέπει να παρουσιάσει ένα "Σχέδιο Αντιμετώπισης της Πανδημίας", στο οποίο θα εκτίθεται η ακριβής χρήση των πόρων που θα λάβει από τον ESM.

Σε σχέση με τον χρόνο της διαθεσιμότητας του μηχανισμού υποστήριξης του ESM, η διάρκειά του θα είναι 12 μήνες, με δυνατότητα δύο εξάμηνων ανανεώσεων, τονίζεται στην ανακοίνωση του Eurogroup.

Ο Π. Τζεντιλόνι, στις δηλώσεις του, έκανε λόγο για "κίνδυνο αποκλίσεων μεταξύ των χωρών λόγω της κρίσης του κορονοϊού, η οποία μπορεί να υπονομεύσει τόσο την Ευρωζώνη, όσο και την ενιαία αγορά της ΕΕ", καθώς παρουσίασε στο συμβούλιο των 19 ΥΠΟΙΚ τις εαρινές προβλέψεις της Κομισιόν, που προβλέπουν πρωτοφανή ύφεση για το 2020 σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

"Η Κομισιόν θα ασχοληθεί αποκλειστικά με το κατά πόσον τα χρήματα της πιστωτικής διευκόλυνσης μέσω του ESM χρησιμοποιούνται για τον σκοπό για τον οποίο παρέχονται, χωρίς να τίθεται κανένας άλλος όρος", υπογράμμισε, ενώ διευκρίνισε ότι είναι στη διακριτική ευχέρεια των χωρών - μελών το εάν θα αιτηθούν τη σχετική βοήθεια.

Ο Κλ. Ρέγκλινγκ χαρακτήρισε "πολύ ισορροπημένες" τις προβλέψεις της Κομισιόν για την ύφεση, ενώ τόνισε ότι "χωρίς τα μέτρα που έχουν ληφθεί από τα κράτη - μέλη και την Ε.Ε. σε κεντρικό επίπεδο, η οικονομική κατάσταση θα ήταν πολύ χειρότερη".

"Τα μέτρα είναι σχεδιασμένα στη βάση της λογικής ότι τα μέτρα σε εθνικό επίπεδο είναι αναπόφευκτα ανισόμετρα", είπε ο γεν. διευθυντής του ESM.

Για "μεγάλη πρόοδο" στο σημερινό Eurogroup έκανε λόγο η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) Κριστίν Λαγκάρντ.

Συγκεκριμένα, υποστήριξε ότι ο μηχανισμός Στήριξης για την Κρίση της Πανδημίας μέσω του ESM μπορεί να αποδειχθεί μεγάλης χρησιμότητας για όσα κράτη της Ευρωζώνης έχουν ανάγκη τους πόρους του.

Great progress made today by the #Eurogroup on shaping Europe’s road to recovery. The @ESM_Press Pandemic Crisis Support – a unique tool – will provide important assistance to all euro area Member States that need it. pic.twitter.com/2HiLKGiAgK