Σοκ και δέος σε οικονομία και αγορές: Τι ειπώθηκε σε τηλεδιάσκεψη της Goldman Sachs με επενδυτές

Της Ελευθερίας Κούρταλη

Ιστορικό σοκ στην παγκόσμια οικονομία, το οποίο δεν μοιάζει με κανένα από τα προηγούμενα, από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά, χαρακτήρισαν οι αναλυτές της Goldman Sachs αυτό που βιώνει σήμερα ο πλανήτης, προβλέποντας τεράστια συρρίκνωση κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους. Επίσης, όπως σημειώθηκε, οι αγορές τις τελευταίες εβδομάδες έχουν τρέξει πολύ γρήγορα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, τονίζοντας ότι υπάρχουν ακόμη πολλοί κίνδυνοι. Παράλληλα, τονίστηκε πως τα δημοσιονομικά και νομισματικά μέτρα τα οποία είναι "πρωτοφανή" θα χρειαστεί να ενισχυθούν και πως οι αποφάσεις του Eurogroup είναι θετικές αλλά δεν αρκούν.

Αυτά είναι τα βασικά συμπεράσματα από την τηλεδιάσκεψη που διοργάνωσε η Goldman Sachs με επενδυτές στην οποία συμμετείχαν ο Peter Oppenheimer, Chief Global Equity Strategist της G.S, ο Andrew Wilson, Chairman, Global Fixed Income της Goldman Sachs Asset Management και η Silvia Ardagna, Managing Director, Investment Strategy Group της Goldman και παρακολούθησε το Capital.gr.

Η ύφεση και η ανάκαμψη

Πιο αναλυτικά, ο Peter Oppenheimer τόνισε πως 90% της παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας βρίσκεται σε lockdown, με την κορύφωση αυτής της βουτιάς να εκτιμάται στο τέλος του α’ εξαμήνου. Ανέφερε πως στις ανεπτυγμένες οικονομίες η βουτιά στο β’ τρίμηνο και σε σχέση με το α’ τρίμηνο θα φτάσει το 35%, ενώ στην ευρωζώνη θα είναι η μεγαλύτερη και θα αγγίξει το 40%. Στο σύνολο του 2020 η ύφεση στις ΗΠΑ θα φτάσει το 6,2% και στην ευρωζώνη το 9% με σοβαρή ύφεση 11,6% στην Ιταλία. Η ύφεση θα είναι τετραπλάσια αυτής που βιώσαμε κατά τη χρηματοπιστωτική κρίση, όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, με την ανεργία να εκτοξεύεται σε πολλές χώρες και στις ΗΠΑ να φτάνει το 15%, ενώ στην Ισπανία το 20%.

Σύμφωνα ωστόσο με το βασικό σενάριο της Goldman Sachs, θα υπάρξει σταδιακή ανάκαμψη από το γ' τρίμηνο του 2020 εάν ο ρυθμός εξάπλωσης της πανδημίας επιβραδυνθεί και η οικονομική δραστηριότητα επιστρέψει σε κάποιον βαθμό. Έτσι, το 2021 η ανάπτυξη στις ΗΠΑ θα διαμορφωθεί στο 6,2% και στην ευρωζώνη στο 7,8% και θα συνεχιστεί και το 2022 αλλά με πιο αργούς ρυθμούς.

"Too far too fast"

Για τις αγορές, δύο είναι οι σημαντικοί παράγοντες που θα καθορίσουν την πορεία τους. Ο πρώτος είναι η ροή των ειδήσεων σχετικά με τα κρούσματα. Εάν σημειωθεί κορύφωση της πανδημίας η επενδυτική ψυχολογία θα ανακάμψει.

Ο δεύτερος είναι η νομισματική και η δημοσιονομική πολιτική. Οι κεντρικές τράπεζες απάντησαν πολύ γρήγορα στην πανδημία και μείωσαν τους συστημικούς κινδύνους στα χρηματοοικονομικά συστήματα, παρέχοντας απεριόριστη πρόσβαση στη ρευστότητα ενώ τόσο η Fed όσο και η ΕΚΤ κατάφεραν μέσα σε τρεις εβδομάδες να αλλάξουν το κλίμα στις αγορές με τα τεράστια πακέτα στήριξης.

Στο μέτωπο της δημοσιονομικής πολιτικής, τα μέτρα στα οποία προχώρησαν οι κυβερνήσεις ήταν πρωτοφανή και κατάφεραν να αντισταθμίσουν την κατάρρευση της ζήτησης.

Όλα αυτά μείωσαν τους κινδύνους (tail risks) για τους επενδυτές και εξηγούν το τεράστιο ράλι που έχουν καταγράψει τα risk assets τις τελευταίες 2-3 εβδομάδες το οποίο φτάνει το 25%.

Ωστόσο κατά την άποψη της Goldman Sachs, το ράλι ήταν και πολύ γρήγορο και υπερβολικό (too far too fast). Εκτιμά πως εξακολουθούν να υπάρχουν κίνδυνοι και αν και είναι πιθανό πως οι αγορές έχουν δει τα χαμηλά τους, δεν αποκλείεται να επιστρέψουν σύντομα σε αυτά. Όταν αρχίσει να φαίνεται η ανάκαμψη της οικονομίας στο β’ εξάμηνο, καθώς και η ανάκαμψη της κερδοφορίας, θα αρχίσει να σημειώνεται μία σημαντική ανάκαμψη και στις αγορές. Ωστόσο, στο βραχυπρόθεσμο διάστημα, οι πιθανότητες είναι για περαιτέρω πιέσεις.

Μεταβλητότητα στα ομόλογα – Ο ρόλος των οίκων αξιολόγησης

Σε ό,τι αφορά την αγορά ομολόγων, ο Andrew Wilson, σημείωσε πως το μόνο σίγουρο για το επόμενο διάστημα είναι η διατήρηση της υψηλής μεταβλητότητας. Το ισχυρό ράλι που έχουν καταγράψει τα περισσότερα ομόλογα το τελευταίο διάστημα έχει να κάνει με το γεγονός ότι οι αγορές "κοιτούν" 3-6 μήνες μπροστά και αποτιμούν την ανάκαμψη στο γ’ τρίμηνο. "Ωστόσο κάνεις δεν θα πρέπει να έχει ψευδαισθήσεις", τόνισε. Το επόμενο διάστημα θα υπάρξει σημαντική ροή οικονομικών δεδομένων που θα δείχνουν και τον πραγματικό αντίκτυπο της κρίσης λόγω της πανδημίας και έτσι η μεταβλητότητα στην αγορά θα παραμείνει υψηλή. Ωστόσο καθώς οι κεντρικές τράπεζες δεν αναμένεται να προχωρήσουν σε αυξήσεις επιτοκίων για αρκετό διάστημα ακόμη και όχι πριν το 2021, το κυνήγι των αποδόσεων θα συνεχιστεί.

Πάντως, η μεγάλη αβεβαιότητα πάνω από την αγορά ομολόγων είναι οι αποφάσεις των οίκων αξιολόγησης. Ήδη έχουν σημειωθεί αρκετές υποβαθμίσεις εταιρειών, ενώ ένα μεγάλο κύμα υποβαθμίσεων σε ομόλογα υψηλής απόδοσης, μπορεί να οδηγήσει σε μαζικές ρευστοποιήσεις από τους επενδυτές. "Ο ρόλος των οίκων αξιολόγησης είναι πολύ σημαντικός σε αυτήν την κρίση", όπως τόνισε.

Επιστροφή στην κανονικότητα

Κοιτώντας 12-18 μήνες μπροστά και καθώς βγαίνουμε από αυτή την τρομακτική κρίση (πχ. εάν υπάρξει σημαντικός περιορισμός της πανδημίας ή βρεθεί εμβόλιο), η ταχύτητα της ανάκαμψης διεθνώς θα μπορούσε να είναι αρκετά ισχυρή και οι αγορές θα αρχίσουν να αναρωτιόνται για το πότε οι κεντρικές τράπεζες θα φέρουν την πολιτική τους σε πιο "φυσιολογικά" επίπεδα. Θα κοιτάξουν το βάρος του χρέους που έχουν συσσωρεύσει οι χώρες και πώς θα αποπληρωθεί. Τότε θα τεθεί και το ερώτημα του πληθωρισμού, καθώς λόγω των δημοσιονομικών και νομισματικών μέτρων, οι πληθωριστικές πιέσεις θα αυξηθούν. Οι επενδυτές θα ζητήσουν υψηλότερο risk premium για πιο μακροπρόθεσμα ομόλογα, ενώ οι επιπτώσεις της κρίσης στη λειτουργία των επιχειρήσεων, όπως η ανάπτυξη της τηλεργασίας, θα τεθούν στο τραπέζι. Η φύση λοιπόν της ανάκαμψης και της επιστροφής στην κανονικότητα θα παίξει σημαντικό ρόλο στις επενδυτικές στρατηγικές.

Προς αύξηση του PEPP;

Όπως τόνισε η Silvia Ardagna, τα δημοσιονομικά μέτρα αλλά και τα μέτρα νομισματικής πολιτικής που έχουν ληφθεί έως σήμερα, δεν είναι αρκετά. Η δημοσιονομική τόνωση στην οποία έχει προχωρήσει η ευρωζώνη είναι πολύ χαμηλότερη από εκείνη των ΗΠΑ, όπως επισήμανε. Για να καταλήξουμε να έχουμε μια γρήγορη ανάκαμψη της οικονομίας, θα πρέπει τόσο οι κυβερνήσεις όσο και οι κεντρικές τράπεζες να ενισχύσουν το οπλοστάσιό τους.

Το QE δεν επαρκεί για να στηρίξει χώρες όπως η Ιταλία που έχουν μεγάλη ανάγκη χρηματοδότησης των ελλειμμάτων τους, τη στιγμή που τα ελλείμματα και των υπόλοιπων χωρών αυξάνονται. Ο δρόμος για την ευρωζώνη θα είναι γεμάτος λακκούβες όπως προβλέπει, και οι επενδυτές θα αμφιβάλλουν για το κατά πόσο μπορεί να διατηρηθεί η συνοχή της.

Παράλληλα, σε ερώτημα που έθεσε το Capital.gr για το έκτακτο QE της ΕΚΤ, η κ. Ardagna εκτιμά πως το PEPP αν και είναι ήδη μεγάλο και σε συνδυασμό με το "κλασσικό" QE που ήδη τρέχει ξεπερνούν σε μέγεθος το 1 τρις ευρώ, είναι πολύ πιθανό να χρειαστεί να αυξηθεί πέραν των 750 εκατ. ευρώ, ειδικά τη στιγμή που οι πιέσεις γύρω από τα δημοσιονομικά των χωρών θα αυξάνονται με την αύξηση των ελλειμμάτων.

Σε ό,τι αφορά τις αποφάσεις που έλαβε το Eurogroup, κατά την Goldman Sachs είναι σε καλό δρόμο, ωστόσο χρειάζονται περισσότερα μέτρα, ενώ η χρήση της πιστωτικής γραμμής του ESM δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι θα χρησιμοποιηθεί από τις χώρες, και το "ταμείο ανάκαμψης" είναι πιθανό να μην έρθει εγκαίρως.