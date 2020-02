Μεγαλύτερα "κουρέματα" στα κόκκινα δάνεια ζητεί το ΥΠΟΙΚ από τις εταιρείες διαχείρισης

Της Νένας Μαλλιάρα

Στοιχεία για τον αριθμό και το ύψος των ρυθμίσεων μη εξυπηρετούμενων δανείων που πραγματοποίησαν το β΄ εξάμηνο του 2019, παρέδωσαν χθες στον υπουργό Οικονομικών, Χρήστο Σταϊκούρα, οι εταιρείες διαχείρισης.

Η υποβολή των στοιχείων έρχεται σε συνέχεια των στοιχείων που παρέδωσαν στον υπουργό οι τράπεζες, και τα οποία έδειξαν ότι στο δεύτερο μισό του περασμένου έτους, οι τράπεζες προχώρησαν σε ρυθμίσεις 43.400 δανείων, ύψους άνω των 3 δισ. ευρώ. Στη σχετική ανακοίνωση είχε προχωρήσει ο ίδιος ο υπουργός Οικονομικών, κάτι που δεν αποκλείεται να πράξει και στην περίπτωση των στοιχείων που έλαβε από τις εταιρείες διαχείρισης.

Το μείζον, ωστόσο, δεν είναι η ανακοίνωση αριθμών, αλλά το πώς οι ρυθμίσεις μη εξυπηρετούμενων δανείων θα αποκτήσουν μεγαλύτερη έκταση και βάθος ώστε να εξυγιάνουν μεγαλύτερο κομμάτι της Οικονομίας. Στο πλαίσιο αυτό, η κυβέρνηση επιδιώκει, τόσο από τράπεζες όσο και από εταιρείες διαχείρισης, μεγαλύτερα "κουρέματα" στα δάνεια οφειλετών, οι οποίοι δεν εντάσσονται στην κατηγορία των στρατηγικών κακοπληρωτών. Όπως έχει γράψει παλαιότερα το Capital.gr, τα "κουρέματα" για τα στεγαστικά δάνεια από τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης δεν είναι οριζόντια, αλλά μεσοσταθμικά κινούνται στο 20% - 30% της οφειλής.

Ρυθμίσεις με χαμηλότερο Loan To Value

Το ζητούμενο των μεγαλύτερων "κουρεμάτων" μπορεί να επιτευχθεί με ρυθμίσεις, οι οποίες θα διαμορφώνουν τη μηνιαία δόση για τον οφειλέτη στη βάση χαμηλότερης αναλογίας της αξίας του δανείου ως προς την αξία της εμπράγματης εξασφάλισής του (ακίνητο). Θα δίνεται, έτσι, κίνητρο στον δανειολήπτη να είναι συνεπής στην τήρηση της ρύθμισης, αφού το ακίνητό του θα έχει πάντα μεγαλύτερη αξία από την οφειλή του και άρα θα έχει συμφέρον να το κρατήσει, αποπληρώνοντας το δάνειο.

Στον νόμο για την προστασία της πρώτης κατοικίας (4605/2019) ο δείκτης αξίας δανείου προς αξία ακινήτου (Loan To Value) προβλέπεται στο 120%, με το "κούρεμα" οφειλής που προκύπτει να είναι μικρότερο από αυτό που θα εξασφάλιζε κάποιος μέσω του νόμου 3869/2010 (ν. Κατσέλη), ρυθμίζοντας μάλιστα το σύνολο των δανείων του. Το όριο του 120% LTV για τα "κουρέματα" κόκκινων δανείων δρα, έτσι, αποτρεπτικά για την υποβολή αίτησης στην πλατφόρμα του νόμου 4605.

Η Εθνική Τράπεζα ήταν εκείνη που συνειδητοποίησε πρώτη την ανάγκη να πέσει ο πήχης για το Loan To Value κάτω του 100% και βγήκε στην αγορά πέρυσι τον Μάιο, με τις νέου τύπου "επιθετικές" ρυθμίσεις, Split & Settle. Στις ρυθμίσεις αυτές έχει σχεδόν μετακυληθεί όλο το χαρτοφυλάκιο μη εξυπηρετούμενων στεγαστικών δανείων της Τράπεζας, με σημαντικό αριθμό, επίσης, παραιτήσεων από δανειολήπτες του ν. Κατσέλη, καθώς το Loan To Value που υπολογίζεται για τη ρύθμιση κινείται από 95% έως και 80%.

Ο κρίσιμος ρόλος των servicers

Έχοντας κάνει αυτές τις διαπιστώσεις, το Υπουργείο Οικονομικών ζητά μεγαλύτερα "κουρέματα" και από τις εταιρείες διαχείρισης, δεδομένου, μάλιστα, ότι αυτές χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερη ευελιξία κινήσεων σε σχέση με τις τράπεζες. Σημειώνεται, ωστόσο, ότι οι εταιρείες διαχείρισης δεν είναι οι ιδιοκτήτες των δανείων, αλλά εκτελούν τις εντολές διαχείρισης των επενδυτών/ιδιοκτητών των κόκκινων δανείων. Επομένως, προκύπτει ότι θα πρέπει να "πειστούν" και τα funds που αγοράζουν τα κόκκινα δάνεια ότι θα είναι και προς το συμφέρον τους να υιοθετήσουν στρατηγική γενναιότερων "κουρεμάτων".

Ο ρόλος των εταιρειών διαχείρισης θα είναι πλέον κομβικός για την περαιτέρω δραστική μείωση των κόκκινων δανείων. Ειδικά για τη λειτουργία του "Ηρακλή", η αποτελεσματική λειτουργία των servicers θα είναι ιδιαίτερα κρίσιμη στο κομμάτι των τίτλων μεσαίας και χαμηλής διαβάθμισης (mezzanine και junior) που θα πουληθούν σε επενδυτές, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι ανακτήσεις και οι προσδοκώμενες αποδόσεις θα είναι τέτοιες που δεν θα απειλούν με ενεργοποίηση τις κρατικές εγγυήσεις.

Υπενθυμίζεται ότι ο νόμος του "Ηρακλή" προβλέπει αυστηρά πέναλτι για την υποαπόδοση των διαχειριστών, καθώς και Επιτροπή Παρακολούθησης της λειτουργίας τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, η σύσταση της Επιτροπής υπογράφηκε χθες από τον υφυπουργό Οικονομικών, αρμόδιο για τον χρηματοπιστωτικό τομέα, Γιώργο Ζαββό.