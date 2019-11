"Τρέχουν" από σήμερα οι εξελίξεις σε "Ηρακλή" και τράπεζες

Της Νένας Μαλλιάρα

Επιταχυνόμενες εξελίξεις για τις τράπεζες και τη μείωση των κόκκινων δανείων δρομολογούνται από σήμερα, με επίκεντρο τον "Ηρακλή" και τις ανακοινώσεις της Alpha Bank για το νέο επιχειρησιακό της σχέδιο που προβλέπει τιτλοποίηση – μαμούθ και απόσχιση (carve – out) της διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της. Τον σχεδιασμό τους για τη στρατηγική και τους στόχους μείωσης των NPEs/NPLs θα παρουσιάσουν μέχρι την Παρασκευή και οι τέσσερις συστημικές τράπεζες, ανακοινώνοντας τα αποτελέσματα γ΄ τριμήνου 2019.

Το κουβάρι των εξελίξεων ξετυλίγει σήμερα η αποστολή του τελικού κειμένου του νομοσχεδίου για τον "Ηρακλή" σε DGComp, ΕΚΤ – SSM και ESM (το προσχέδιο εστάλη την Παρασκευή και χθες οι νομικοί συμπλήρωσαν τα παραρτήματα για την τεχνική εφαρμογή του νόμου όπως π.χ. τα έγγραφα των συμβάσεων κ.ά.), με προοπτική το πράσινο φως από τις Βρυξέλλες να δοθεί μέχρι τα τέλη της εβδομάδας και το νομοσχέδιο να κατατεθεί στη Βουλή την επόμενη. Το σχήμα θα μπορεί να λειτουργήσει άμεσα με την ψήφιση του εφαρμοστικού νόμου και όπως εκτιμάται, πριν από τα μέσα Δεκεμβρίου.

Όλες οι τράπεζες έχουν δεσμευτεί και επείγονται να μπουν στον "Ηρακλή" εντός του 2020 (για τον λόγο αυτό και η Εθνική Τράπεζα φέρνει ένα χρόνο νωρίτερα τις τιτλοποιήσεις NPLs που προόριζε αρχικά για το 2021), ανεβάζοντας και το τελικό ποσό των κρατικών εγγυήσεων που προβλέπεται στο τελικό νομοσχέδιο. Σημειώνεται ότι οι τράπεζες θα λάβουν από την ΕΚΤ και το μηδενικό RWA για τις τιτλοποιήσεις του "Ηρακλή" και συγκεκριμένα μηδενική στάθμιση κινδύνου στο ενεργητικό τους για τη διακράτηση του senior ομολόγου των τιτλοποιήσεων. Με τον τρόπο αυτό, δεν θα υποχρεούνται στο σχηματισμό πρόσθετων κεφαλαίων, αφού ο senior τίτλος θα μετρά ως κεφάλαιο.

Το νομοσχέδιο προβλέπει παροχή κρατικών εγγυήσεων 12 δις. ευρώ, οι οποίες θα μπορούν να "σηκώσουν" τιτλοποιήσεις κόκκινων δανείων 36 δις. ευρώ μέσα σε ορίζοντα 18 μηνών, με δυνατότητα παράτασης. Οι εγγυήσεις θα χορηγούνται στην κάθε τράπεζα στο χρόνο και κατά το ποσό που η καθεμία θα υποβάλλει σχετικό αίτημα (first come first served).

Σημειώνεται ότι πριν δοθούν οι εγγυήσεις, το νομοσχέδιο προβλέπει μια διαδικασία υποβολής εγγράφων στην Επιτροπή Παρακολούθησης των Εγγυήσεων. Ο νέος αυτός θεσμός θα κρίνει όχι μόνο την πληρότητα των προαπαιτούμενων της τιτλοποίησης και θα τσεκάρει το business plan και τους στόχους της τράπεζας, αλλά θα παρακολουθεί στη συνέχεια όλη τη διαδικασία. Το Δημόσιο, καθώς και η ΤτΕ, θα ενημερώνονται με εκθέσεις, τόσο από το SPV όσο και από τους servicers, για την πορεία της τιτλοποίησης και τις χρηματορροές που θα παράγονται. Οι διαχειριστές των κόκκινων δανείων των τιτλοποιήσεων θα κρίνονται ιδιαίτερα αυστηρά. Το νομοσχέδιο προβλέπει ότι αυτοί θα αντικαθίστανται αν υποαποδίδουν κατά 20% στους στόχους του business plan που έχει αξιολογηθεί για τη χορήγηση του rating στην τιτλοποίηση και η υποαπόδοση αυτή λαμβάνει χώρα για δύο συνεχόμενες περιόδους. Σημειώνεται ότι τελικώς η πιστοληπτική αξιολόγηση της τιτλοποίησης θα γίνεται από ένα rating agency.

Στις τελευταίες συμπληρώσεις του νομοσχεδίου σήμερα, ενδέχεται να προστεθεί και η πρόβλεψη για credit registry για τις εταιρίες διαχείρισης που θα εμπλακούν στις τιτλοποιήσεις του "Ηρακλή".