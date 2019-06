Σακέλλης: Έρχονται αυξήσεις-φωτιά στα ναύλα των πλοίων λόγω ΙΜΟ 2020

Του Χάρη Φλουδόπουλου

Στο συνέδριο Greek Shipping Summit με τίτλο The Wind of change in global shipping που διοργάνωσε το The SeaΝation, δύο ήταν τα κυρίαρχα θέματα που συζητήθηκαν εκτενώς: ο νέος κανονισμός για τα καύσιμα μειωμένης περιεκτικότητας σε θείο και ο εθελοντικός στόχος για μείωση των εκπομπών της ναυτιλίας κατά 50% μέχρι το 2050.

Και ενώ τα δύο αυτά θέματα, ιδίως ο κανονισμός ΙΜΟ 2020 έχουν αναλυθεί εκτενώς ως προς την επίπτωση που προκαλείται στην ποντοπόρο ναυτιλία, δε συμβαίνει το ίδιο και με την ακτοπλοΐα, ιδίως δε όταν πιθανά προβλήματα θα έχουν άμεση επίπτωση για το επιβατηγό κοινό και τη νησιωτική Ελλάδα.

Στο Shipping Summit λοιπόν, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας Μιχάλης Σακέλλης δεν μπορούσε να είναι πιο σαφής: η επιβάρυνση που θα προκληθεί από την εφαρμογή του νέου κανονισμού το 2020 στην ακτοπλοΐα υπολογίζεται στα 60 εκατ. ευρώ ποσό που αδυνατούν οι επιχειρήσεις του κλάδου να απορροφήσουν, καθώς υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα για τις τιμές των καυσίμων ενώ και η ισοτιμία ευρώ δολαρίου δεν είναι ευνοϊκή.

Δεν υπάρχουν εναλλακτικές θα υπάρξουν αυξήσεις στα ναύλα, ανέφερε ο κ. Σακέλλης, σημειώνοντας ότι η μείωση της ταχύτητας που ενδεχομένως να εφαρμοστεί στην ποντοπόρο για την επίτευξη του στόχου της μείωσης των εκπομπών ρύπων, δεν μπορεί να εφαρμοστεί στην ακτοπλοΐα.

Είναι άμεση η ανάγκη να ληφθούν μέτρα για την ακτοπλοΐα, μοναδική λύση είναι να υπάρξει μείωση της φορολογίας των εισιτηρίων προκειμένου να αντέξουν οι εταιρείες το επιπλέον κόστος που θα προκύψεις και να μην επηρεαστεί το μεταφορικό κόστος για τους επιβάτες και τα προϊόντα, τόνισε ο κ. Σακέλλης, ευχόμενος να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που θα προκύψουν σε λίγους μήνες.