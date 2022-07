Η τύχη ποτέ δεν διαρκεί για πάντα!

Εχθές Τρίτη 5 Ιουλίου 2022, συμπληρώθηκαν επτά χρόνια από την διεξαγωγή του δημοψηφίσματος του 2015. Μια επέτειος δυσάρεστη και εξευτελιστική, στον υπερθετικό βαθμό. Είναι η ημέρα που η Ελλάδα έγινε περίγελoς, όχι μόνο της Ευρώπης, αλλά και της υφηλίου ολόκληρης.

Οι αναμνήσεις που έρχονται στο μυαλό κάθε χρόνο τέτοια μέρα, κάθε άλλο παρά θελκτικές, είναι ο κυριότερος λόγος που η στήλη συνήθως αποφεύγει αναφορές σε αυτήν την αποφράδα για την χώρα ημέρα, μια από εκείνες που κανονικά όλοι θα έπρεπε να θέλουν να ξεχάσουν.

Δυστυχώς όμως, όπως δείχνουν τα πολλά δημοσιεύματα, το σύνολο σχεδόν των μετρήσεων και τα σχετικά posts στα social media, το πάθημα δεν έχει γίνει μάθημα. Εξακολουθεί να υπάρχει ένας (πολύ;) μεγάλος αριθμός Ελλήνων που επιμένουν να μην αποδέχονται τα λάθη που έγιναν τότε και να αποφεύγουν την συνειδητοποίηση του κινδύνου που διέτρεξε η χώρα. Για να μην αναφερθώ στον εξευτελισμό που υπέστη αυτή, σε κάθε άκρη και γωνιά του πλανήτη…

"Πρέπει να γίνει αποδεκτό το σχέδιο συμφωνίας, το οποίο κατέθεσαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στο Eurogroup της 25.06.2015 και αποτελείται από δύο μέρη, τα οποία συγκροτούν την ενιαία πρότασή τους; Το πρώτο έγγραφο τιτλοφορείται "Reforms for the completion of the Current Program and Beyond" ("Μεταρρυθμίσεις για την ολοκλήρωση του τρέχοντος προγράμματος και πέραν αυτού") και το δεύτερο "Preliminary Debt sustainability analysis" ("Προκαταρκτική ανάλυση βιωσιμότητας χρέους").

Όσοι από τους πολίτες της χώρας απορρίπτουν την πρόταση των τριών θεσμών ψηφίζουν:

ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ/ΟΧΙ.

Όσοι από τους πολίτες της χώρας συμφωνούν με την πρόταση των τριών θεσμών ψηφίζουν:

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ/ΝΑΙ."

Αυτά έγραφε το μοναδικό ψηφοδέλτιο που μοιραζόταν στους ψηφοφόρους να συμπληρώσουν πίσω από το παραβάν, αυτό ήταν το κείμενο με το οποίο κάποιοι προσπάθησαν, χρησιμοποιώντας ένα παραπλανητικό, παράνομο και αντισυνταγματικό δημοψήφισμα, να μεταφέρουν την προσωπική τους ευθύνη για την κατάντια στην οποία είχαν οδηγήσει την χώρα, στις πλάτες της κοινωνίας.

Για περισσότερα από 5 χρόνια, κορόιδευαν όποιον ήταν αρκετά αφελής ώστε να πιστέψει τις αρλούμπες που αράδιαζαν αλλά μόλις βρέθηκαν μπροστά στην ευθύνη της απόφασης, πέταξαν το μπαλάκι όσο πιο μακρυά μπορούσαν. Και το έπραξαν με τον μοναδικό τρόπο που γνωρίζουν: λέγοντας αισχρά ψέματα και μετατρέποντας το δημοκρατικό πολίτευμα σε σφουγγαρόπανο.

Η πρόταση της Επιτροπής, της οποίας η αποδοχή αποτελούσε το ένα σκέλος του ερωτήματος, είχε αποσυρθεί δια στόματος Ζαν Κλοντ Γιουνκέρ και δεν υφίστατο πλέον, ενώ το Συμβούλιο της Ευρώπης είχε εκφράσει βαθύτατες ανησυχίες για την εγκυρότητα της ερώτησης. Παρ’ όλα αυτά, οι αυταπατημένοι (sic) ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ θεώρησαν σωστό να την θέσουν ως βάση του ερωτήματος που έπρεπε να απαντηθεί με το δημοψήφισμα. Ένα δημοψήφισμα που, ούτως ή άλλως, ήταν απόλυτα παράνομο και αντισυνταγματικό, μιας και έθετε ερώτημα πάνω σε εξαιρετικά περίπλοκα ζητήματα δημοσιονομικής πολιτικής, κάτι που το άρθρο 44 παράγραφος 2 του Συντάγματος των Ελλήνων, απαγορεύει ρητά.

Τους τότε κυβερνώντες όμως, ελάχιστα ενδιαφέρουν έννοιες όπως κράτος δικαίου, δημοκρατία και ισονομία. Το μόνο που τους απασχολεί, καθ’ ομολογία τους μάλιστα, είναι η πειστικότητα "του παραμυθιού" και πως θα "ελέγξουν τους αρμούς της εξουσίας", την επόμενη φορά που θα την αναλάβουν.

Κάτι που δεν μπορεί να αποκλειστεί μιας και, αφενός όλα εκείνα τα επαίσχυντα και αντιδημοκρατικά που συνέβησαν τότε, έμειναν ατιμώρητα οριστικά και αμετάκλητα, αφετέρου δε ένα μεγάλο τμήμα της Ελληνικής κοινωνίας δείχνει να μην έχει καν αντιληφθεί πόσο κοντά έφτασε στην ολοκληρωτική καταστροφή και από τι ακριβώς γλύτωσε!

Ή πως την επόμενη φορά, αποκλείεται να έχουν τόσο μεγάλη δόση τύχης…

Πέτρος Λάζος

