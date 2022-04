6+1 "επενδυτικές" προτάσεις χαλάρωσης για το Πάσχα!

Έφθασε το Πάσχα! Μεγάλη Εβδομάδα και καθημερινά το περιβάλλον, η αίσθηση που αντλούμε από τον περίγυρό μας, μετατρέπεται όλο και περισσότερο σε αυτό που συνηθίζουμε ν’ αποκαλούμε κατάνυξη. Αλλά, εκτός των ωρών που παρακολουθούμε τα ιερά τελετουργικά, πρόκειται περισσότερο για διάθεση χαλάρωσης και ξεκούρασης, παρά οτιδήποτε άλλο.

Σε αυτήν την ατμόσφαιρα, ένα καλό βιβλίο ή μια διασκεδαστική ταινία μπορούν να είναι ο καλύτερος σύντροφος, ο πλέον ευχάριστος τρόπος για να περάσει κανείς 2-3 ώρες ξεγνοιασιάς.

Σε αυτό το πνεύμα και με το σκεπτικό πώς όποιος ενδιαφέρεται για την οικονομία, τις αγορές και τις επενδύσεις απολαμβάνει οποιοδήποτε σχετικό, καλλιτεχνικό πόνημα, θεώρησα πως οι 3 δεκαετίες συνεχούς ενασχόλησης μου με το αντικείμενο, παρέχουν αρκετή εμπειρία και ικανό κριτήριο για την παράθεση μερικών σχετικών προτάσεων. Όλες και όλα μπορούν να χαρίσουν άπειρες ώρες ξεκούρασης αλλά και να συνδυάσουν το τερπνόν μετά του ωφελίμου της επιπλέον γνώσης.

Πρώτη και η βασική πρόταση, το παγκόσμια αναγνωρισμένο Reminiscences of a Stock Operator, γραμμένο από τον Edwin Lefevre στα 1923! Διδάσκεται ακόμη και σε οικονομικές σχολές, ενώ όλοι οι μεγάλοι επενδυτικοί οίκοι παροτρύνουν τους μαθητευόμενους που προσλαμβάνουν κάθε καλοκαίρι, να το διαβάσουν και να το διαβάζουν ξανά, τακτικά. Περιγράφει την ζωή και το έργο του θρυλικού επενδυτή Jesse Livermore (με το ψευδώνυμο Larry Livingston), ο οποίος δημιούργησε τις βασικές αρχές του day trading στα τέλη του 19ου και τις αρχές του 20ου αιώνα! Αυτό μέχρι να ανακαλύψει ότι οι συνεχείς συναλλαγές, ωφελούσαν μόνο τους χρηματιστές του και να μετατραπεί σε αυτό που σήμερα λέμε trend following trader γιγαντιαίου μεγέθους, χάνοντας και κερδίζοντας περιουσίες, περισσότερες από μία φορές. Πραγματικός θησαυρός επενδυτικής εμπειρίας, παρότι ο Livermore αυτοκτόνησε κατεστραμμένος οικονομικά το 1940, μετά από μια σειρά λανθασμένων επενδυτικών κινήσεων. Έχει κυκλοφορήσει και στα Ελληνικά.

Επόμενη πρόταση η, κατά την ταπεινή άποψη του γράφοντα, καλύτερη ταινία με θέμα τις αγορές και τις επενδύσεις. Τουλάχιστον εάν αναφερόμαστε σε ταινία που μπορούν να παρακολουθήσουν οι πάντες και όχι μόνο εκείνοι που κατέχουν εξειδικευμένες γνώσεις. Μπορείτε άνετα να την απολαύστε με την οικογένειά αλλά και μόνες-οι σας. Οι πολλαπλές πλεκτάνες των αδελφών Duke και η αντίδραση των "θυμάτων" Louis Winthorpe III (εκπληκτικός Dan Aykroyd) και Billy Ray Valentine (απίθανος Eddie Murphy), έχουν μείνει ιστορικά. Bonus η δροσερή Jamie Lee Curtis, που κάθε φορά που βρίσκεται στο καρέ, φωτίζει την οθόνη ακόμη περισσότερο.

Το Den of Thieves του James B. Stewart αφηγείται την ιστορία του Michael Milken, του Ivan Boesky και των άλλων "πειρατών των junk bonds", φωτίζοντας μια πολύ σκοτεινή εποχή των αμερικανικών αγορών, όταν η χρηματοοικονομική καινοτομία βρέθηκε πολύ κοντά με την χρηματιστηριακή απάτη. Τόσο κοντά, που τελικά ήταν αδύνατον να τις ξεχωρίσει οποιοσδήποτε άλλος πλην των αρμόδιων ρυθμιστών και αστυνομικών αρχών. Εξ ου και οι περισσότεροι από τους πρωταγωνιστές του βιβλίου, πέρασαν κάποιο σημαντικό διάστημα της ζωής τους στις φυλακές.

Σειρά έχει η ταινία που αποτελεί πραγματικό μνημείο όσων πραγματικά συμβαίνουν στα C-Level γραφεία των τραπεζικών γιγάντων του πλανήτη, το Margin Call. Με την παρουσίαση ενός 24ωρου από την ζωή των στελεχών που τα καταλαμβάνουν. Σίγουρα μια επιλογή που δεν απευθύνεται σε όλους αλλά οπωσδήποτε εξαιρετικά απολαυστική και διδακτική για όσους έχουν την διάθεση να εξερευνήσουν όλες τις πτυχές της υπόθεσης. Πολλοί επαγγελματίες των αγορών την θεωρούν ως την κορυφαία ταινία όλων τον εποχών sτο θέμα!

Το When Genius Failed: The Rise and Fall of Long-Term Capital Management του Roger Lowenstein, αφηγείται την ιστορία ενός από τα πρώτα hedge funds στην ιστορία και πως, παρά την στελέχωσή του από κορυφαία οικονομικά μυαλά της εποχής (συμμετείχαν ενεργά ο John Meriwether, παλιότερα της Salomon Brother’s και ήρωας του θρυλικού Liar’s Poker, o Νομπελίστας της αποτίμησης των options μαζί με τον Fisher Black, Myron Scholes κ.ά.), έφθασε στο παρά ένα να καταστρέψει την Αμερικανική και παγκόσμια οικονομία. Η σωτηρία ήρθε μόνο με την δραστική παρέμβαση του Allan Greenspan, τότε επικεφαλής της Federal Reserve Νέας Υόρκης και αργότερα πρόεδρος ολόκληρης της Fed! Σε αυτές τις ημέρες, την κρισιμότητα των οποίων ελάχιστοι αντελήφθησαν εκείνον τον καιρό, μας δίνει την ευκαιρία να εντρυφήσουμε αυτό το υπέροχο βιβλίο.

Περισσότερο γνωστή είναι η τελευταία πρόταση. Περιλαμβάνει την μεταφορά του εξαιρετικού The Big Short: Inside the Doomsday Machine του μεγάλου Michael Lewis (Liar’s Poker, Moneyball και πολλά άλλα) στον κινηματογράφο, το 2015. Steve Carell, Christian Bale, Ryan Gosling και άλλα αστέρια του Hollywood, υποδύονται πραγματικούς επενδυτές που είδαν την καταστροφή των subprimes, των CDOs, των CMOs κ.λπ. να έρχεται και κατόρθωσαν να αποκομίσουν κέρδη. Τουλάχιστον, κέρδη κατά μία έννοια. Η απολαυστικότερη συνταγή της πρότασης, περιλαμβάνει παρακολούθηση της ταινίας και κατόπιν διάβασμα του βιβλίου. Πολύ πιο εντυπωσιακή και ευχάριστη αλληλουχία από το αντίστροφο που συμβαίνει συνήθως…

Τέλος, για όσους δεν ενδιαφέρονται για μία τόσο έντονη και βαθιά ενασχόληση με θέματα αγορών αλλά δεν επιθυμούν και πλήρη αποτοξίνωση από αυτές, υπάρχει το αγέραστο Quicksilver του 1986. Ο Kevin Bacon υποδύεται έναν market maker στο ΝΥSE ο οποίος, αφού χάνει τα πάντα και ζει κάνοντας τον courier με ποδήλατο (εξαιρετικά δημοφιλής απασχόληση της νεολαίας την δεκαετία του 80, στις ΗΠΑ), κατορθώνει να επανέλθει και να ξανακερδίσει τις δάφνες του! Κοινωνικό περισσότερο παρά σχετικό με κεφαλαιαγορές, με κλασικά στοιχεία χολιγουντιανού μελό, έχει μερικά λεπτά "αγοραίας" παρουσίας και happy ending! Ότι πρέπει δηλαδή, για να περάσει κανείς 2 ανάλαφρες, ευχάριστες ώρες με… ολίγη από χρηματιστήρια!

Καλή Ανάσταση, Καλό Πάσχα και καλή διασκέδαση!

Πέτρος Λάζος

petros.lazos@capital.gr