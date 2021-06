Αυγά, καλάθια και πασχάλια

Η θετική πορεία της Ελληνικής οικονομίας και μια σειρά από deals που έχουν γίνει με συμμετοχή Ελληνικών εταιρειών, έχουν δημιουργήσει την εντύπωση ότι το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, βρίσκεται στο ξεκίνημα μιας νέας "Χρυσής Εποχής".

Πόσο αληθινή είναι αυτή η εντύπωση, όμως; Μάλλον δύσκολο να εκτιμήσει κανείς με ορθολογικά κριτήρια. Σίγουρα τα σοβαρά deals των τελευταίων μηνών που περιελάμβαναν συμμετοχές μεγάλων funds σε εισηγμένες, επιτυχημένες εκδόσεις ομολογιακών δανείων, το placement Βιοχάλκο και αρκετά άλλα με αποκορύφωμα την πρόσφατη εξαγορά της Chipita από τον πολυεθνικό γίγαντα της Mondelez International, σηματοδοτούν ένα εξαιρετικά θετικό κλίμα.

Ένα κλίμα που δεν δημιουργείται από "ντιλάκια" που αποσκοπούν στο βραχυπρόθεσμο χρηματιστηριακό παιχνίδι αλλά από συμφωνίες στηριγμένες σ’ εκτιμήσεις βάσει θεμελιωδών, για σημαντική μεσομακροπρόθεσμη, οργανική ανάπτυξη. Δηλαδή οι προσδοκίες που γεννά, είναι πολύ διαφορετικές απ’ όσα έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε, στην πάλαι ποτέ Σοφοκλέους. Σε απλή γλώσσα, δεν πρόκειται γι’ αρπαχτές αλλά για πραγματικές επενδύσεις, με πραγματικό, "ζεστό" χρήμα που αλλάζει χέρια και τσέπες.

Υπό αυτό το πρίσμα λοιπόν, η επικρατούσα αίσθηση, είναι σωστή: οι προοπτικές της Ελληνικής οικονομίας και της Κεφαλαιαγοράς, είναι θετικές!

Στις αγορές όμως, δεν υπάρχει καμία βεβαιότητα μέχρι την κατάθεση των κερδών στον τραπεζικό λογαριασμό και ένα από τα πιο ρεαλιστικά χρηματιστηριακά τσιτάτα είναι το "Κάνε με μάγο, να σε κάνω πλούσιο"! Εξάλλου, δεν πρέπει να υπάρχουν πολλοί "ενηλικιωμένοι" επενδυτές που έχουν ξεχάσει τι συνέβη κατά την προηγούμενη Χρυσή Εποχή του ΧΑΑ…

Καθώς λοιπόν οι κρυστάλλινες σφαίρες έχουν αποσυρθεί από την κυκλοφορία εδώ και κάποιους αιώνες, ενώ οι μαϊμούδες που πετούν βελάκια έχουν αποδειχθεί άκρως αναξιόπιστες στην διάρκεια του χρόνου, αξίζει να θυμηθούμε μερικούς βασικούς κανόνες επενδύσεων.

Δεν χρειάζεται να περιπλέκει κανείς τα πράγματα. Ένα μεγάλο μέρος των κανόνων μπορεί να συμπτυχθεί στην εξής απλή φράση: "διαχείριση κινδύνου". Όποιος επενδυτής αντιλαμβάνεται την πραγματική έννοιά της και έχει επίγνωση του μοναδικού προσωπικού του προφίλ ρίσκου, δεν έχει να φοβάται τίποτα από τις αγορές (ούτε από κάποιον άλλο τομέα της ζωής, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση)! Τίποτε απολύτως!

Οι παλιοί το έλεγαν "φύλαγε τα ρούχα σου να έχεις τα μισά" και "μην βάζεις όλα τ’ αυγά, σ’ ένα καλάθι". Οι νεότεροι "stop loss" και "cut your losses short and let your profits run" και άλλα σχετικά. Στην πράξη όμως, όλοι εννοούσαν και εννοούν το ίδιο πράγμα: "φρόντισε τα μεγέθη της κάθε θέσης να μην σ’ εκθέτουν τόσο, ώστε αν αυτή αποδειχθεί αποτυχημένη, να έχεις μία ακόμη ευκαιρία".

Κάποιοι προφασίζονται μικρό μέγεθος κεφαλαίου, για την μη τήρηση των κανόνων διαχείρισης ρίσκου. Καλό θα είναι να θυμούνται πάντα, μια από τις βασικότερες παραδοχές για σωστή διαχείριση κινδύνου: "η απόδοση είναι πάντα ανάλογη του αναλαμβανόμενου κινδύνου". Ένας τζογαδόρος θα το έλεγε "πολλά βάζετε πολλά παίρνετε". Όμως οι επενδύσεις, αντίθετα από τα θρυλούμενα, δεν είναι ούτε τζόγος, ούτε παιχνίδι. Είναι τοποθετήσεις κεφαλαίου με υπολογισμένο το ρίσκο των πιθανών απωλειών και επιστημονική εκτίμηση της απόδοσης ενός εργαλείου, με βάση συγκεκριμένα οικονομικά μεγέθη. Ίσως σε κάποιους μοιάζουν όμοια αλλά δεν είναι.

Οι ομοιότητες υπάρχουν και συνίστανται στην επίδραση που έχουν τα συναισθήματα τόσο στον τζόγο, όσο και στις επενδύσεις. Και στα δύο εάν ο συμμετέχων αφεθεί να παρασυρθεί συναισθηματικά, είναι μαθηματικά βέβαιο πως θα βρεθεί με τον λεγόμενο "μουντζούρη" στα χέρια. Αλλά εκεί που αρχίζουν, εκεί και τελειώνουν οι ομοιότητες. Από εκεί και πέρα τα πάντα είναι διαφορετικά. Ακόμη και όταν μιλάμε για την επικινδυνότερη μορφή επένδυσης, το day trading παραγώγων...

Το πρόβλημα με την διαχείριση κινδύνου στις αγορές είναι ότι, για να γίνει σωστά, απαιτεί πολύ κόπο και ακόμη περισσότερο χρόνο. Κόπο και χρόνο που ελάχιστοι μπορούν να διαθέσουν για να τοποθετηθούν όπως και όπου πρέπει. Γι’ αυτό και η ορθότερη πρακτική για τον μη επαγγελματία επενδυτή, είναι η χρήση των υπηρεσιών που προσφέρουν οι πολλοί και καλοί επαγγελματίες που υπάρχουν, αρκεί κάποιος να τους αναζητήσει με υπομονή και σωφροσύνη.

Ακόμη και σε αυτήν την περίπτωση όμως, θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη, ώστε να μην μπουν όλα τ’ αυγά σε ένα καλάθι. Δύο καλάθια είναι καλύτερα από ένα, τρία καλύτερα από δύο κ.ο.κ. Διαφορετικά ο κίνδυνος να χαθούν "τα αυγά και τα πασχάλια" του επενδυτή είναι κάτι παραπάνω από υπαρκτός, είναι σχεδόν βεβαιότητα.

