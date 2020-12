Ο ευρωπαϊκός τρόπος ή ο σωστός τρόπος;

Είναι πασίγνωστο πως οι ευρωπαϊκές διαδικασίες λήψης αποφάσεων, ακολουθούν δικούς τους ρυθμούς. Ρυθμούς που ταιριάζουν γάντι με το κλασικό (και cult πλέον) επιφώνημα της γνωστής διαφήμισης τυριού, "Φεεεέτα". Η Ελλάδα το ένοιωσε στο πετσί της και στο πουγκί της, στα χρόνια των Μνημονίων.

Δεκάδες αποφάσεις, καθυστέρησαν για πάρα πολλούς μήνες! Είτε για λόγους εθνικού πολιτικού κόστους (όχι μόνο ελληνικού), είτε για λόγους "ανάλυσης και διερεύνησης". Η τελευταία φράση είναι μία δικαιολογία η οποία, στη μανδαρινική διάλεκτο και των 24 επίσημων γλωσσών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σημαίνει ότι οι γραφειοκράτες χρειάζονται χρόνο για "ζυμώσεις" πριν καταλήξουν σε συμπέρασμα. Κάποιοι θεωρούν αυτές τις ζυμώσεις, ως ένα πολύ ωραίο παράδειγμα διαφθοράς, κάποιοι άλλοι, ως εύκαιρα "ξυσίματος"! Ενώ οι πλέον ορθόδοξοι Ευρωπαϊστές, πιστεύουν ότι όλη αυτή η διαδικασία είναι απαραίτητη για να εξετάζονται τα αναγκαία να εξεταστούν κάθε φορά, με ακέραιο, αμερόληπτο και τεχνοκρατικό μάτι.

Στην πραγματικότητα, ελάχιστη σημασία έχει. Ανεξάρτητα από την αιτία που δημιουργεί αυτές τις καθυστερήσεις, η ουσία παραμένει. Ο χρόνος που χάνεται κοστίζει και κοστίζει πανάκριβα. Είτε σε χρήμα, είτε σε ανθρώπινες ζωές, είτε σε κάτι διαφορετικό, του οποίου η απώλεια θα χρειαστεί ιδιαίτερα πολύ κόπο για ν’ αποκατασταθεί.

Αυτός ήταν πάντα ο ευρωπαϊκός τρόπος οf doing things, του να γίνονται τα πράγματα. Κάπως έτσι ήταν από τις πρώτες ημέρες της Benelux και της Ένωσης Χάλυβα και Άνθρακα, κάπως έτσι συνεχίστηκε επί Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ένωσης και έτσι συνεχίστηκε στα χρόνια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με την ιδιομορφία ότι, μόλις ανέλαβε η Γερμανία τα άτυπα ηνία της Ευρώπης, το όλο πράγμα έφτασε στο απροχώρητο.

Τα αριστερά πολιτικά γονίδια της Άγκελα Μέρκελ και το πολιτικό περιβάλλον της πρώτης δεκαετίας αυτού του αιώνα, προϋπέθεταν συναίνεση στον μέγιστο δυνατό βαθμό. Οπότε το "τρενάρισμα" μιας οποιασδήποτε απόφασης ("kicking the can down the road" το αποκαλούν στην Εσπερία), εξελίχθηκε σε πραγματική τέχνη. Με θύματα 9 φορές στις 10 φυσικά, τους "μικρούς" της Ένωσης που, μ’ ελάχιστες και σπάνιες εξαιρέσεις, δεν τολμούσαν να πατήσουν πόδι και να διεκδικήσουν ταχύτερες αποφάσεις. Με αποτέλεσμα να πληρώνουν πάντα το μεγαλύτερο τίμημα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η περίπτωση Ελλάδας και Κύπρου στο θέμα των ευρωπαϊκών κυρώσεων επί της Τουρκίας...

Κακά τα ψέματα όμως! Κυρίως με αυτόν τον, εν μέρει άδικο για κάποιους, τρόπο κατόρθωσε να φτάσει εδώ που βρίσκεται σήμερα η ΕΕ! Η μέθοδος αποδίδει! Το αποδεικνύουν οι επτά δεκαετίες ειρηνικής συμπόρευσης μιας ομάδας κρατών, τα οποία είναι υπαίτια για τις μεγαλύτερες και αιματηρότερες πολεμικές συρράξεις που έχει γνωρίσει ο πλανήτης ολόκληρος. Δεν τυχαίνουν αυτά! Πετυχαίνουν!

Όμως δεν είναι όλες οι καταστάσεις ίδιες. Και ήρθε η ώρα να το καταλάβουμε και στην Ευρώπη. Υπάρχουν συνθήκες και περιβάλλοντα όπου κάποιος οδηγεί προσεκτικά έχοντας τον νου του για το παραμικρό εμπόδιο/πρόβλημα στον δρόμο για τον τελικό προορισμό και υφίστανται περιπτώσεις όπου είναι απόλυτα απαραίτητο ν’ αναπτύξει το όχημα τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα, παρά τους όποιους πιθανούς κινδύνους. Απλούστατα διότι η καθυστέρηση έχει πολύ υψηλό κόστος. Ένα κόστος που δεν μπορεί και δεν πρέπει να πληρωθεί, επειδή κάποιοι φοβούνται μην… σπάσουν κανένα νύχι στις αναπηδήσεις.

Σήμερα το πρωί θα ξεκινήσουν στη Μεγάλη Βρετανία οι εμβολιασμοί με το mRNA εμβόλιο των Pfizer/BioNTech. H έγκριση των Βρετανικών αρχών δόθηκε στις 2 Δεκεμβρίου.

Σε διάστημα 8 ημερών, μεθαύριο Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου, αναμένεται να δοθεί η έγκριση για το ίδιο εμβόλιο από τον Αμερικανικό FDA (Food and Drug Administration, το αντίστοιχο του Ευρωπαϊκού European Medicines Agency-EMA, κάτι σαν τον Ελληνικό ΕΟΦ) και την αμέσως επόμενη ημέρα θ’ αρχίσει η διανομή σε όλη την επικράτεια της Υπερδύναμης. Ενώ την άλλη εβδομάδα αναμένεται η έγκριση του ίδιας τεχνολογίας εμβολίου, της εταιρείας Moderna.

To EMA όμως, έχει ορίσει ως ημερομηνία συνεδρίασης των μελών-επιστημόνων του για τη λήψη απόφασης επί του πρώτου εμβολίου μόνο, την 29η Δεκεμβρίου. Δεκαεννέα (19) ολόκληρε ημέρες μετά! Γιατί;

Ο ιός είναι ο ίδιος! Τα συστατικά του εμβολίου τα ίδια! Τα επιδημιολογικά δεδομένα, επίσης τα ίδια (ή και χειρότερα)! Γιατί δεν μπορούν να συνεργαστούν οι επιστήμονες του ΕΜΑ με τους Βρετανούς και Αμερικανούς συναδέλφους τους, να ορίσουν μια συνεδρίαση λίγες ημέρες μετά και, εφόσον όλα πάνε καλά να ξεκινήσουν και στην ΕΕ οι εμβολιασμοί πριν τις γιορτές; Δύο εβδομάδες γρηγορότερη έναρξη των εμβολιασμών στην Ευρώπη θα μπορούσαν να σημαίνουν την αποφυγή περισσότερων από 50.000 θανάτους, εκατοντάδων χιλιάδων κρουσμάτων και κόστη μικρότερα κατά μερικές δεκάδες δισεκατομμυρίων ευρώ. Δεν αξίζουν όλα αυτά αρκετά, ώστε "να ζυμωθούν" γρηγορότερα οι γραφειοκράτες, αυτήν την φορά;

Το επιχείρημα περί αυστηρότερων κριτηρίων που εφαρμόζει ο ΕΜΑ είναι, τουλάχιστον, αστείο! Αφενός επειδή οι εταιρείες έχουν ήδη συμφωνήσει και εισπράξει τεράστια ποσά και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άρα είναι βέβαιο πως έχουν φροντίσει να καλύπτουν αυτά τα κριτήρια πλήρως! Αφετέρου διότι αρκεί μία απλή σύγκριση του συνολικού αριθμού των προσπαθειών που βρίσκονται σ’ εξέλιξη για τη δημιουργία εμβολίων κατά του SARS-CoV-2, με τον αριθμό αυτών που λαμβάνουν χώρα σ’ ευρωπαϊκή επικράτεια, για να καταλάβει κάποιος τι ακριβώς επιτυγχάνουν αυτά τα κριτήρια! Ή μήπως νομίζετε ότι είναι τυχαίο που και τα 3 εμβόλια τα οποία είναι έτοιμα για χορήγηση στο ευρύ κοινό, δημιουργήθηκαν εκτός ΕΕ (όχι, το Ηνωμένο Βασίλειο από τον Ιανουάριο του 2020 ΔΕΝ ανήκει στην Ένωση);

Οι δε μετρημένες στα δάχτυλα των χεριών ευρωπαϊκές προσπάθειες, βρίσκονται πολύ πίσω χρονικά. Περισσότερο από ένα μήνα. Ακόμη και αυτές που χρησιμοποιούν τεχνολογίες ίδιες με τα "υπό εξέταση" στην ΕΕ (messenger RNA)! Γιατί δεν μπορεί να υπάρξει επίσπευση διαδικασιών (όπως συμβαίνει παντού αλλού στον πλανήτη) αυτήν την φορά, ώστε να σωθούν περισσότερες ζωές και να μειωθεί το πλήγμα στις Ευρωπαϊκές οικονομίες; Μήπως η καθυστέρηση αφορά ακριβώς τις εξαιρετικά αργοπορημένες ευρωπαϊκές προσπάθειες; Υπάρχει άλλη λογική εξήγηση;

Δεν ξέρω! Απλά αναρωτιέμαι…

Μείνετε υγιείς και ασφαλείς.

Πέτρος Λάζος

petros.lazos@capital.gr