Εάν θέλουμε, μπορούμε!

Υπάρχει διάχυτη η άποψη πως για την έξαρση της πανδημίας, ευθύνεται το άνοιγμα των συνόρων και ο τουρισμός. Λογικό συμπέρασμα. Αλλά εντελώς λανθασμένο!

Όπως επανειλημμένα έχει τονισθεί από τη στήλη, πολύ σπάνια συμφωνεί η κοινή λογική με την επιστήμη. Και η δεύτερη δικαιώνεται πάντα, στη διάρκεια του χρόνου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της πραγματικότητας, η έξαρση κρουσμάτων της CoViD-19 μετά την άρση των μέτρων του 1ου κύματος.

Μοιάζει πολύ λογικό, σχεδόν αυτονόητο, να θεωρήσει κάποιος ότι η μεγάλη αύξησή τους προήλθε από τους επισκέπτες που ήλθαν από το εξωτερικό και από τη μη πραγματοποίηση τεστ σε όλες τις αφίξεις. Είναι έτσι όμως;

Τα στοιχεία διαψεύδουν κάθετα και πέραν όποιας (ορθολογικής) αμφιβολίας.

Κατ’ αρχήν, θα πρέπει να γνωρίζουμε πως, από την άρση των μέτρων και ύστερα, τα διαγνωσθέντα κρούσματα που συνδέονται με αφίξεις από το εξωτερικό (δηλ. τα κρούσματα ταξιδιωτών προς Ελλάδα και όσα ιχνηλατήθηκαν ως προερχόμενα από αυτούς) βρίσκονται σταθερά κάτω από το ποσοστό του 30%, με φθίνουσα πορεία (ως ποσοστό). Το Σάββατο 22/8 ήταν συνολικά 1.832 ή το 21,9% του συνόλου των 8.381. Επομένως, αφενός είναι πολύ λίγα για να θεωρηθούν η πηγή της έξαρσης, αφετέρου τα εγχώριας προέλευσης είναι συνεχώς περισσότερα από τα "εξωτερικού".

Θα πρέπει να θυμόμαστε ότι τα σύνορα άνοιξαν την 15η Ιουνίου, όταν επετράπησαν οι πρώτες πτήσης από χώρες της ΕΕ. Τα δε χερσαία σύνορα, πολύ αργότερα. Είχαν ήδη γίνει κάποιες πτήσεις "ειδικού τύπου" από την 1η Ιουνίου, αλλά όλοι οι επιβαίνοντες εξετάζονταν με τεστ PCR (Polymerase Chain Reaction), οπότε περίπτωση να υπήρξαν στο συγκεκριμένο διάστημα "διαφυγόντα" κρούσματα, δεν υφίσταται.

Επίσης γνωρίζουμε ότι για να είναι ανιχνεύσιμη η νόσος σε κάποιο μολυσμένο άτομο, χρειάζονται 4 ημέρες. Φυσιολογικά στο εξωτερικό περιβάλλον (όπου ο SARS-CoV-2 καταστρέφεται πολύ ευκολότερα), χρειάζεται αρκετά περισσότερο. Άρα γεννιέται η απορία: πως είναι αδύνατον να άρχισε η έξαρση της πανδημίας από τουρίστες-επισκέπτες εξωτερικού, όταν ξέρουμε ότι ο ιός είχε πάψει ν’ ανιχνεύεται στα λύματα Αττικής και Θεσσαλονίκης στις 4 Μαΐου και ανιχνεύθηκε ξανά στις 18 Ιουνίου (πρόεδρος Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου Α. Εξαδάκτυλος – 19/8 στον ΘΕΜΑ FM 104,4); Εκείνη την εποχή, είναι προφανές πως δεν υπήρχαν τουρίστες...

Η απάντηση απλή. Μόνο από τοπικούς ασθενείς, θα μπορούσε να προέρχεται το αυξημένο "ιικό φορτίο"! Αν δε λάβουμε υπόψη, αφενός τη μεγάλη ποσότητα που απαιτείται για την ανίχνευση στις ποσότητες των λυμάτων των μεγάλων αστικών κέντρων, αφετέρου την ανυπαρξία σοβαρού όγκου μετακινήσεων και εντός χώρας κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, εύκολα αντιλαμβανόμαστε ότι μόνο εάν υπήρξε μεγάλης έκτασης επιμόλυνση μεταξύ του τοπικού πληθυσμού, μπορεί να προκλήθηκε η αύξηση!

Πώς λοιπόν μπορεί να υπάρξει μεγάλης έκτασης επιμόλυνση στον τοπικό πληθυσμό, χωρίς να υπάρξει "εισροή" ιικού φορτίου από άλλες περιοχές; Μα φυσικά μόνο με μη αυστηρή τήρηση των μέτρων και μη ικανοποιητικό έλεγχο αυτής της τήρησης από την Πολιτεία. Άλλος τρόπος, ΔΕΝ υπάρχει!

Μπορεί το συμπέρασμα να μην βολεύει ορισμένους πολιτικά, και να καταρρίπτει ασυζητητί τα σαθρά επιχειρήματα περί εισαγόμενων κρουσμάτων, ανευθυνότητας κ.λπ., αλλά είναι το μοναδικό που μπορεί να εξαχθεί.

Τα παραπάνω πάντως, δεν αθωώνουν εντελώς την κυβέρνηση. Όφειλε να επιβάλλει πιο αυστηρή επιτήρηση, ώστε τα μέτρα να εφαρμόζονται από τους πολίτες, πολύ πιο προσεκτικά και αυστηρά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όμως κανείς δεν μπορεί να ισχυρίζεται ότι π.χ. θα έπρεπε να υπάρχουν δύο αστυνομικοί για κάθε οικοδομικό τετράγωνο ή πως έπρεπε να κρατηθεί η χώρα "κλειστή", μέχρι να βρεθεί εμβόλιο. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα! Είναι ανθρωπίνως αδύνατα και οικονομικά απραγματοποίητα, αμφότερα! Όπως και όλες οι άλλες μπούρδες που ακούμε τις τελευταίες ημέρες, για την ευθύνη της κυβέρνησης.

Ναι, η αστυνόμευση των μέτρων ήταν λίγο χαλαρή! Θα μπορούσε σαφώς να είναι αυστηρότερη. Αλλά μέχρι εκεί! Ούτε χιλιοστό περισσότερο! Αρκετά πληρώσαμε ήδη, τις "αυταπάτες"!

Σε κάθε περίπτωση, όλα αυτά έγιναν! Δεν αλλάζουν! Το ζητούμενο τώρα πρέπει να είναι η πορεία από εδώ και εμπρός. Ζητούμενο το οποίο δεν είναι δύσκολο να προσδιορισθεί.

Αφενός οι πολίτες οφείλουμε να αρχίσουμε να τηρούμε τα μέτρα πολύ πιο ευλαβικά πριν είναι πολύ αργά και αφετέρου η πολιτεία να αυξήσει σημαντικά την επιτήρηση της εφαρμογής τους. Ακόμη και αν αυτό σημαίνει ότι ορισμένοι θα δυσαρεστηθούν! Αν μ’ εννοείτε, κάποιοι εκεί στη Λεωφόρο Κατεχάκη και κάποιοι άλλοι στην οδό Ηρώδου Αττικού...

Όσο για όλους τους υπόλοιπους, μια χαρά μπορούμε π.χ. να φάμε σ’ ένα εστιατόριο χωρίς να κινδυνεύουμε και χωρίς να φοράμε μάσκα, εφόσον φορά μάσκα το προσωπικό ΚΑΝΟΝΙΚΑ (και όχι αυτά τα γελοία μασκάκια στο πηγούνι ή τη μάσκα κατεβασμένη κάτω από τη μύτη) και εφόσον τηρούνται οι αποστάσεις ευλαβικά και χωρίς να προσπαθεί η επιχείρηση να "ξεκλέψει" 2-3 καρέκλες παραπάνω. Πιστέψτε με, το ίδιο καλά θα μαγειρέψουν οι σεφ, οι βοηθοί τους, οι μάγειρες και οι μπουφετζήδες, είτε φορούν τη μάσκα με τη μύτη καλυμμένη, είτε ακάλυπτη. Θέμα ενός δεκαλέπτου δυσφορίας, είναι να την συνηθίσουν. Ας κάνουν μια μικρή θυσία…

Αυτονόητο είναι επίσης ότι οι πελάτες, δεν θα φορέσουμε μάσκες στα μπαρ. Αλλά θα πρέπει να κρατήσουμε αποστάσεις. Αλλιώς είναι (πλέον) πιθανότατο να βάλουμε τον ίδιο τον εαυτό μας, αγαπημένους συγγενείς και πολύτιμους φίλους, σε αχρείαστο κίνδυνο ακόμη και θανάτου. Ο ιός δεν αστειεύεται και το έχει αποδείξει.

Ας διασκεδάσουμε λοιπόν με μικρότερη ένταση, για ένα καλοκαίρι. Ούτως ή άλλως, με αυτόν τον δαίμονα που μπλέξαμε, η διασκέδαση είναι πια, ένας σχετικός όρος...

Όπως λεν’ και στα χωριά, when there is a will, there is a way. Εδώ ο τρόπος υπάρχει και είναι εύκολος. Η θέληση, μας λείπει. Γιατί;

Γιατί πρέπει να κινδυνέψουμε όλοι, για το "βόλεμα" λίγων;

