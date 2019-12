Ο τεχνοφασισμός δεν θα περάσει!

Η τεχνολογία δικτύων 5G, η 5η γενεά κινητής τηλεφωνίας (πρακτικά η 6η, αλλά όλοι "ξεχνάμε" το βραχύβιο 2,5G) αποτελεί το πιο πρόσφατο στάδιο εξέλιξης των ασύρματων επικοινωνιών και είναι ένα από τα μέλη του συνόλου που έχουμε συνηθίσει ν’ ακούμε να αναφέρεται συχνά πυκνά, ως δίκτυα "νέας" ή "επόμενης" γενιάς (next generation networks). Τα δίκτυα 5G μαζί με αυτά των οπτικών ινών, αποτελούν την τεχνολογική αιχμή και ό,τι πιο σύγχρονο έχει να παρουσιάσει η επιστήμη για τις επικοινωνίες στο ορατό μέλλον.

Έχουν αναπτυχθεί (και αναπτύσσονται) πολλές άλλες τεχνολογίες για τη μετάδοση δεδομένων φωνής ή/και data (π.χ. κατευθυνόμενων ακτίνων laser, διαφόρων τύπων μικροκυματικές κ.ά.) αλλά όλες μειονεκτούν σε σημαντικά σημεία απέναντι στις 2 προαναφερθείσες. Είτε είναι πολύ ακριβές, είτε εξαρτώμενες υπερβολικά από τις καιρικές συνθήκες, είτε παρουσιάζουν σοβαρούς κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία κ.ο.κ.

Οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται (ναι, ακόμη και οι σημερινές) από τις κινητές τηλεπικοινωνίες είναι ελεγμένες και εγκεκριμένες από διεθνείς υγειονομικούς φορείς όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (World Health Organization – WHO), η Ευρωπαϊκή Επιστημονική Επιτροπή Νέων Κινδύνων Υγείας (Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks - SCENIHR), η Διεθνής Επιτροπή Προστασίας από την Μη-Ιονίζουσα Ακτινοβολία (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection - ICNIRP) κ.ά. Οι εγκρίσεις εξαρτούνται από την τήρηση συγκεκριμένων ορίων ασφαλείας (ICNIRP Guidelines 2009 & 2018, WHO 1993, SCENIHR 2015 κ.ά.).

Τα όρια αυτά έχουν οριστεί με βάση διεξοδικές επιστημονικές έρευνες και τηρούνται απαρέγκλιτα και ευλαβικά, τόσο από τους κατασκευαστές όσο και από τους παρόχους. Αν όχι για λόγους τήρησης των νόμων, ευσυνειδησίας κ.λπ., απλά και μόνο προς διασφάλιση της προσωπικής και οικογενειακής τους υγείας.

Πέραν των προδιαγραφών ασφαλούς εφαρμογής, η τεχνολογία 5G υπερέχει όλων των άλλων ασύρματων δικτύων, λόγω του τρόπου με τον οποίο υλοποιείται και λειτουργεί. Σε αντίθεση με τη συντριπτική πλειοψηφία των υπολοίπων τεχνολογιών, η διάδοση του σήματος γίνεται προς συγκεκριμένη κατεύθυνση, για μικρές αποστάσεις και από "πομποδέκτες" (sic) πολύ μικρής ισχύος. Έτσι διασφαλίζεται πως δεν υπάρχει πιθανότητα οποιασδήποτε βλάβης της υγείας ατόμων του γενικού πληθυσμού.

Να το πούμε σε απλή, καθημερινή γλώσσα, η ακτινοβολία είναι πάρα πολύ αδύνατη για να προκαλέσει ζημιά! Αυτή δε η "αδυναμία" υπάρχει από την αρχή του σχεδιασμού της τεχνολογίας, διότι δεν υφίσταται λόγος να είναι δυνατότερη. Δεν χρειάζεται! Τόσα απλό είναι!

Όλα αυτά είναι παγκοσμίως γνωστά και πλήρως αποδεκτά από όλη την επιστημονική κοινότητα και όλους τους (σοβαρούς) ειδικούς. Όποιος μπαίνει στον κόπο ν’ αναζητήσει στοιχειώδεις πληροφορίες για το θέμα, το ανακαλύπτει.

Παρ’ όλα αυτά η είδηση προχθές, έσκασε σαν βόμβα: το δημοτικό συμβούλιο Καλαμάτας (μία από τις πέντε Ελληνικές πόλεις όπου έχει εγκατασταθεί ή εγκαθίσταται και λειτουργεί πιλοτικά δίκτυο κινητής τηλεφωνίας 5G, κάτι που γίνεται σε ολόκληρο τον ανεπτυγμένο κόσμο) αποφάσισε να τερματίσει το πιλοτικό πρόγραμμα και την αντίστοιχη σύμβαση που "έτρεχε" με την συνεργασία εταιρείας κινητής τηλεφωνίας!

Με την αιτιολογία πως το πρόγραμμα ΜΠΟΡΕΙ να είναι επιβλαβές για την υγεία των πολιτών (τα περί στείρωσης, είναι ασύνορη ηλιθιότητα), η μειοψηφία κατόρθωσε να κερδίσει την ψηφοφορία απέναντι στην πρόταση του Δημάρχου. Η οποία πρόταση ήταν η άμεση διοργάνωση ημερίδας με ομιλίες και συζητήσεις από και με ειδικούς στον συγκεκριμένο τομέα, ώστε μετά να ληφθούν αποφάσεις στηριγμένες σ’ επιστημονικά τεκμηριωμένη ενημέρωση...

Κούνια που τον κούναγε τον κύριο Δήμαρχο. Οι "προοδευτικοί πολίτες" της Καλαμάτας έχουν δώσει όρκο να μην περάσει ο "τεχνοφασισμός"! Αφού λοιπόν υπήρχε η πιθανότητα (μόνο στο λειψό μυαλό τους, επαναλαμβάνω) να προκαλείται βλάβη στην υγεία των ανθρώπων, εκμεταλλεύτηκαν στο έπακρο, την δυνατότητα που τους έδωσε ο νόμος του ΣΥΡΙΖΑ για την απλή αναλογική στους ΟΤΑ και "σκότωσαν" το μέλλον τους! Με τα ίδια τους τα χέρια! Μαζί με το μέλλον παιδιών τους και όλων των υπολοίπων κατοίκων της περιοχής!

Το 5G και οι υπόλοιπες σύγχρονες τεχνολογίες είναι ΑΠΟΛΥΤΑ απαραίτητες για την ύπαρξη μελοντικής αναπτυξιακής προοπτικής. Για την υλοποίηση, την συνέχεια και την εξέλιξη της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης! Χωρίς αυτές δεν μπορεί να λειτουργήσουν οι 95 στις 100 από τις εφαρμογές που δημιουργεί. Από το έξυπνο parking στο κέντρο μιας πόλης, μέχρι την real time πραγματική τηλεϊατρική μέσω virtual reality σε απομακρυσμένα χωριά της επαρχίας, όλα χρειάζονται την ταχύτατη, ασφαλή και ολοκληρωμένη μεταφορά δεδομένων που προσφέρει.

Ας μην μιλήσουμε καλύτερα για ρομποτική, σύγχρονες βιομηχανικές εφαρμογές, μοντέρνα αγροτοκτηνοτροφία και τόσα άλλα που θα είναι απτή πραγματικότητα, σε ολόκληρο τον ανεπτυγμένο πλανήτη, μέσα στα επόμενα 5 χρόνια. Και τα οποία η Ελλάδα θα βλέπει από μακριά και μόνο στις τηλεοπτικές και κινηματογραφικές οθόνες, εάν χάσει τώρα το τραίνο…

Το πιο απογοητευτικό όμως δεν είναι η αιτιολογία και η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Καλαμάτας. Όχι! Το δραματικότερο όλων είναι η σκέψη ότι, εάν αυτά συμβαίνουν σε μία πόλη με μεγάλα ποσοστά τουριστικής κίνησης, κινητικότατο λιμάνι και εξαιρετικά ανεπτυγμένο εμπόριο, τι πρόκειται να συμβεί όταν έρθει η ώρα να εφαρμοστούν οι νέες τεχνολογίες π.χ. σε απομονωμένα χωριά; Εάν αυτή είναι η στάση μιας πόλης με αποδεδειγμένη γνώση και αντίληψη του τι συμβαίνει στον κόσμο, τι θα συμβεί όταν θα πρέπει να υλοποιηθούν οι καινούργιες δομές π.χ. στις μικρές κωμοπόλεις των ορεινών όγκων της χώρας; Μπορείτε να το φανταστείτε;

Προσωπικά, δεν θέλω ούτε να το σκέφτομαι…

Πέτρος Λάζος

petros.lazos@capital.gr