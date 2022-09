Του Κώστα Στούπα

Η επιτυχία και ο συναγερμός

Η αλήθεια είναι πως σε κάποιους τομείς της οικονομίας τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικά βήματα. Ο οικονομικός σύμβουλος του πρωθυπουργού μάλιστα πριν μερικές ημέρες ανάρτησε στο twitter ένα post που συγκρίνει τις επιδόσεις της Ελλάδας με αυτές της Ισπανίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας και της Πορτογαλίας μεταξύ του έτους της χρεοκοπίας και του 2021.

Ανέφερε λοιπόν ο κ. Πατέλης στα αγγλικά: "In 2010 Greece exported goods & services amounting to 20% of GDP, ranking the country last.

Fast forward to 2021, and the share has more than doubled, to 41% of GDP, higher than Italy, Spain & France and very near Portugal. This is the story of the resurgence of Greek exports…"

Σε ελεύθερη μετάφραση σημαίνει: "Το 2010 η Ελλάδα πραγματοποίησε εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών που έφτασαν το 20% του ΑΕΠ και κατατάσσονταν στην τελευταία θέση.

Πολύ γρήγορα στο '21, και το μερίδιο έχει υπερδιπλασιαστεί, στο 41% του ΑΕΠ, υψηλότερο από την Ιταλία, την Ισπανία και τη Γαλλία και πολύ κοντά στην Πορτογαλία.

Αυτή είναι η ιστορία της αναζωογόνησης των ελληνικών εξαγωγών…".

Το post του κ. Πατέλη δεν απέχει από την πραγματικότητα. Η ευρύτερη εικόνα όμως είναι αρκετά πιο περίπλοκη. Μεταξύ 2010 και 2021 οι ελληνικές εξαγωγές έχουν διπλασιαστεί σχεδόν από τα 20 δισ. ευρώ στα 39 δισ. ευρώ.

Το ΑΕΠ της χώρας όμως στην ίδια περίοδο έχει μειωθεί από τα 240 δισ. ευρώ περίπου στα 182 δισ. ευρώ. Ως ποσοστό του ΑΕΠ οι εξαγωγές αγαθών έχουν εκτοξευθεί από το 7% στο 20%.

Στον πίνακα των χωρών με τις οποίες συγκρίνονται οι επιδόσεις, η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα που μεταξύ 2010 και 2021 παρουσιάζει μειωμένο ΑΕΠ.

Κατά μια άποψη η αύξηση των εξαγωγών υποδηλώνει τις βαθύτερες διεργασίες που συντελούνται στην ελληνική οικονομία η οποία μετασχηματίζεται από καταναλωτική σε παραγωγική.

Η αύξηση των εξαγωγών χωρίς αύξηση του ΑΕΠ όμως σημαίνει σε απλά οικονομικά πως οι απώλειες του βιοτικού επιπέδου δεν έχουν αποκατασταθεί.

Επιπλέον στον πίνακα που δημοσιεύουμε παρακάτω με στοιχεία από την Τράπεζα της Ελλάδας το 2021 το έλλειμμα μεταξύ εξαγωγών και εισαγωγών αγαθών έχει εκτοξευθεί στα 25,6 δισ. ευρώ προσεγγίζοντας το ρεκόρ των 27,2 δισ. ευρώ του 2010.

Οι εισαγωγές αγαθών από 47,5 δισ. ευρώ το 2010 έχουν εκτοξευθεί στα 64,7 δισ. ευρώ γεγονός που μπορεί να συνδυάζεται και με την αύξηση της τουριστικής κίνησης...

Η στατιστική είναι μια επιστήμη που εκτός της καταμέτρησης και σύγκρισης μάς βοηθά να έχουμε μια εικόνα της πραγματικότητας.

Τα πράγματα όμως γίνονται σαφέστερα όταν έχουμε μπροστά μας την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη εικόνα. Δηλαδή, όλα τα δεδομένα.

Ο διπλασιασμός των εξαγωγών σαφώς αποτελεί σημαντική επιτυχία. Η παραμονή του ΑΕΠ όμως μετά από 11 χρόνια σε ένα επίπεδο περί το 25% χαμηλότερα δεν έχει ιστορικό προηγούμενο...

Ούτε κατά την περίοδο της μεγάλης κρίσης του ’29 συνέβη αυτό...

Η εκτίναξη των ελλειμάτων αποτελεί αιτία συναγερμού...

2)Στεγαστική κρίση...

Καλησπέρα σας κύριε Στούπα,

Ονομάζομαι Αλέξανδρος και είμαι 24 χρονών. Είμαι αναγνώστης σας τα τελευταία τρία χρόνια. Έχω έρθει για μεταπτυχιακό στο Ρότερνταμ μαζί με την αδερφή μου, η οποία σπουδάζει στη Χάγη για το προπτυχιακό της. Ψάχνουμε εδώ και τρεις μήνες για να βρούμε δωμάτιο ή διαμέρισμα αλλά δεν έχουμε βρεί κάτι. Επειδή ξέρω ό,τι υπάρχουν πολλοί αναγνώστες στο εξωτερικό, θα μπορούσατε να το αναφέρεται στη στήλη σε περίπτωση που κάποιος μπορεί να βοηθήσει;

Με εκτίμηση,

Αλέξανδρος Σπιροπάλι

alexandros.spiropalis@gmail.com

