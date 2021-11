Του Κώστα Στούπα

1 ) Λεφτά υπάρχουν...

"Εκείνο που οι άνθρωποι ονομάζουν μοίρα, στην ουσία είναι ένα σύνολο ανοησιών που έκαναν"

Α. Σοπενχάουερ

Με βάση μια μελέτη του ESM η Ελλάδα βρίσκεται στις πρώτες θέσεις παγκοσμίως σε σχέση με το κόστος των μέτρων στήριξης που έλαβε προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες της πανδημίας.

Για την ακρίβεια με βάση την έκθεση "Regional responses to the Covid-19 crisis: a comparative study from economic, policy, and institutional perspectives" του ESM η Ελλάδα κατέλαβε την 4η θέση παγκοσμίως και την 3η στην Ε.Ε σε σχέση με την αξία των μέτρων που έλαβε ως ποσοστό του ΑΕΠ.

Το πλέον ενδιαφέρον στην ίδια έκθεση είναι πως παραμένει ασαφές αν η πιο οξεία φάση της κρίσης Covid-19 είναι πίσω μας. Κατά την ίδια πηγή, λόγω του γεγονότος πως ο εμβολιασμός στο σύνολο του πληθυσμού του πλανήτη προχωρεί με αργούς ρυθμούς, η πιθανότητα να προκύψουν μεταλλάξεις που ενδέχεται να μην αντιμετωπίζονται από τα υπάρχοντα εμβόλια παραμένει υψηλή...

Στην ίδια έκθεση επίσης εκτιμάται πως οι συνέπειες της πανδημίας θα είναι εντονότερες σε οικονομίες με ισχυρό κλάδο υπηρεσιών και μικρότερη βιομηχανική βάση...

Η έκθεση δεν μας αποκαλύπτει καινούργια πράγματα αλλά αποσαφηνίζει αυτά που ο καθένας μπορεί να παρατηρήσει παρακολουθώντας την αύξηση του χρέους σε σχέση με την καθήλωση του ΑΕΠ και τη βύθιση του ισοζυγίου πληρωμών.

Βλέπε: Η παγίδα των τραπεζικών καταθέσεων…

Το ζήτημα γίνεται ακόμη πιο ενδιαφέρον αν λάβει κάποιος γνώση και αυτών που υποστηρίζει το ρεπορτάζ της Ελένης Μπότα στο Capital.gr προχθες.

"Σοβαρό προβληματισμό στους κατασκευαστικούς Ομίλους - σε ευρωπαϊκό επίπεδο - έχει προκαλέσει η αύξηση των πρώτων υλών, όπου ήδη 4 στις 10 εταιρείες έχουν αναγκαστεί να ακυρώσουν ή να σταματήσουν τα έργα τους καθώς το κόστος τους έχει εκτοξευθεί πάνω από 22%...

…Στην Ελλάδα το θέμα της αύξησης των οικοδομικών απασχολεί πλέον το σύνολο των εταιρειών του κατασκευαστικού κλάδου αλλά και των μεγάλων εταιρειών real estate. Λόγω της ανόδου των τιμών υλικών το κόστος κατασκευής έχει αυξηθεί κατά 20% με 30% που μεταφράζεται σε επιπλέον επιβάρυνση 200 με 300 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, Αυτό σημαίνει ότι ένα διαμέρισμα των 1000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο με τις τελευταίες ανατιμήσεις η τιμή πώλησης ανά τ.μ. θα ανέλθει στα 1300 ευρώ το τ.μ…"

Αυτό που μας λέει με απλά λόγια το ρεπορτάζ είναι πως επειδή οι τιμές των πρώτων υλών ανεβαίνουν ταχύτερα απ’ ό,τι μπορεί να δημοπρατηθεί και να ολοκληρωθεί ένα έργο, οι εταιρείες, προ του κινδύνου να χρεοκοπήσουν, σταματούν τα έργα που εκτελούν ή δεν αναλαμβάνουν νέα.

Το ίδιο προφανώς κάνουν τα επενδυτικά κεφάλαια που συμμετέχουν από κοινού με κρατικές επενδύσεις και ευρωπαϊκά ταμεία στην υλοποίηση και εκμετάλλευση σημαντικών έργων υποδομής.

Όπως όλοι γνωρίζουμε πολύ καλά, ο βασικότερος μοχλός για την τροχιοδρόμηση της χώρας μας, αλλά και της Ευρώπης και της παγκόσμιας οικονομίας σε αναπτυξιακή τροχιά, ήταν το πρόγραμμα για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας που ξεπερνούσε τα 800 δισ. πανευρωπαϊκά και για την Ελλάδα μαζί με τη συμμετοχή των ιδιωτών θα ξεπερνούσε τα 60-70 δισ. τα επόμενα χρόνια.

Το πρόγραμμα αυτό θα κατευθυνόταν κυρίως σε έργα υποδομής και "πράσινης" ανάπτυξης τα οποία φαίνεται τώρα λόγω των πληθωριστικών πιέσεων πως θα είναι δύσκολο να προχωρήσουν.

Βέβαια επειδή κάτι ανάλογο συμβαίνει παγκοσμίως η κάθετη πτώση της ζήτησης θα οδηγήσει σε πτώση των τιμών, κάτι που θα οδηγήσει σε αποπληθωρισμό ο οποίος σε περιόδους με υψηλό ιδιωτικό και δημόσιο χρέος είναι χειρότερος από τον πληθωρισμό.

Η δεκαετία που τρέχει δεν φαίνεται πως θα είναι ευκολότερη από την προηγούμενη παρά την ευρεία πεποίθηση πως τα δύσκολα είναι πίσω...

2) Τουλιπομανία...

Ο Jan Brueghel ο νεότερος με ένα ζωγραφικό πίνακα σατίρισε την πλέον παράδοξη "φούσκα" στην ανθρώπινη ιστορία, αυτή της μανίας της Τουλίπας.

Σε αυτό το έργο του 1640, μαϊμούδες με ολλανδικές ενδυμασίες εποχής εμφανίζονται να ασχολούνται με τουλίπες.

Στα αριστερά, ένας πίθηκος δείχνει ανθισμένες τουλίπες ενώ ένας άλλος κρατά ψηλά μια τουλίπα και μια τσάντα με χρήματα.

Οι βολβοί ζυγίζονται, τα χρήματα μετριούνται ενώ κάποιοι απολαμβάνουν ένα πλούσιο δείπνο.

Ένας πίθηκος στα αριστερά έχει μια λίστα με σπάνιες τουλίπες. Το σπαθί του υποδηλώνει πως είναι μέλος της ανώτερης τάξης.

Πιο πίσω, μια μαϊμού με ύφος και στάση ευγενούς είναι καβάλα σ’ ένα άλογο.

Κάποιος άλλος σε πρώτο πλάνο συμπληρώνει ένα τιμολόγιο. Η κουκουβάγια στον ώμο ίσως συμβολίζει τη σοφία της έγκαιρης πώλησης.

Στα δεξιά, μια μαϊμού ουρεί πάνω στις άχρηστες τουλίπες.

Κερδοσκόποι που έχουν χρέη οδηγούνται ενώπιον του δικαστή ή κλαίνε στο εδώλιο. Ένας απογοητευμένος αγοραστής κραδαίνει τις γροθιές του, ενώ πίσω δεξιά ένας κερδοσκόπος μεταφέρεται στον τάφο του…

3) Συμμετοχή της Ελλάδας στο European Synchrotron Radiation Facility

κ. Στούπα,

Παίρνω το θάρρος να σας γράψω για ένα θέμα που εγώ και κάποιοι συνάδελφοι επιστήμονες/ερευνητές ανιδιοτελώς προσπαθούμε να προωθήσουμε το τελευταίο διάστημα.

Έχει να κάνει με τη συμμετοχή της Ελλάδος σε μια διεθνή επιστημονική εγκατάσταση παραγωγής ακτίνων-Χ για ερευνητικούς σκοπούς.

Για το θέμα είχαμε γράψει ένα άρθρο στο Βήμα science (σύμφωνα με τις πληροφορίες μας το μοναδικό "επιστημονικό" περιοδικό στην χώρα) ESRF: Συνεργασία μεγάλης κλίμακας

Έχουμε προσπαθήσει το τελευταίο διάστημα να επικοινωνήσουμε με το υπουργείο ανάπτυξης που είναι το αρμόδιο υπουργείο (από το οποίο δεν είχαμε δυστυχώς καμία ανταπόκριση) καθώς και με διάφορα κοινωφελή ιδρύματα τα οποία έχουν την οικονομική δυνατότητα χρηματοδότησης μιας τέτοιας προσπάθειας.

Η κατάσταση είναι απογοητευτική...

Γράφω σε εσάς ως τον τελευταίο λογικό άνθρωπο που τυχαίνει να "γνωρίζω " διαδικτυακά και ο οποίος ίσως έχει την δυνατότητα να αναδείξει ένα τέτοιο θέμα.

Σε περίπτωση που σας ενδιαφέρει και θέλετε περισσότερες πληροφορίες είμαστε διαθέσιμοι.

Καλή συνέχεια,

Δημήτρης Μπέσσας

kostas.stoupas@capital.gr