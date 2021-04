Του Κώστα Στούπα

1) Τι σημαίνει το "αρμένικο" χαστούκι στον Ερντογάν...

Το περασμένο Σάββατο στις 24 Απριλίου την επέτειο της γενοκτονίας των Αρμενίων από τους Οθωμανούς, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν προχώρησε στην αναγνώριση του συμβάντος ως "Γενοκτονία"...

Τούτο από μόνο του δεν δημιουργεί άμεσα κάποιες συνέπειες για την Τουρκία. Υπάρχουν ήδη άλλες τριάντα χώρες συμπεριλαμβανομένων της Γαλλίας και της Γερμανίας, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ακόμη και του Πάπα Φραγκίσκου που έχουν αναγνωρίσει την εξολόθρευση 1,5 εκατ. Αρμενίων σαν Γενοκτονία. Η ίδια η Βουλή του Αντιπροσώπων των ΗΠΑ έχει αναγνωρίσει την εξολόθρευση σαν Γενοκτονία.

Όταν η Βουλή των Αντιπροσώπων το έπραξε το 2019, ο κ. Ερντογάν αντέδρασε με αγανάκτηση, δηλώνοντας ότι μια χώρα που βαρύνεται με γενοκτονία, δουλεία και εκμετάλλευση δεν είναι σε θέση να κρίνει την Τουρκία.

Αν η αναγνώριση αυτή είχε γίνει πριν από 10 ή 20 χρόνια θα αποτελούσε ένα ισχυρό σοκ σε μια "εγκάρδια" συμμαχία όπως ήταν μέχρι πρόσφατα αυτή μεταξύ ΗΠΑ και Τουρκίας, το 2021 όμως με όσα έχουν προηγηθεί δεν αποτελεί παρά άλλο ένα επεισόδιο σε μια κατεστραμμένη σχέση που θα μπορούσε να καταλήξει σε σύγκρουση και επεισοδιακό διαζύγιο.

Η σιωπηλή συγκάλυψη της γενοκτονίας των Αρμενίων και των άλλων χριστιανικών πληθυσμών της Τουρκίας στις αρχές του περασμένου αιώνα για χάρη του στρατηγικού ρόλου της Τουρκίας ως εταίρου στο "μαλακό υπογάστριο" της "Σοβιετίας" αποτελεί όνειδος για τις δυτικές δημοκρατίες.

Εν αντιθέσει με τη Γερμανία που αναγνώρισε τη γενοκτονία των Εβραίων, ζήτησε συγγνώμη και σε ορισμένες περιπτώσεις κατέβαλε και αποζημιώσεις, η Τουρκία τα τελευταία 100 χρόνια που ακολούθησαν τη Γενοκτονία του 1915, την αρνείται και την αποκρύπτει.

Κατά την θεωρία των γενοκτονιών, η μετά την εγκληματική πράξη προπαγάνδα που την δικαιολογεί, την αποκρύπτει και την αρνείται, συνιστά αναπόσπαστο κομμάτι του εγκλήματος.

Με την άρνηση και απόκρυψη η λογική που οδήγησε στη γενοκτονία παραμένει σε ισχύ. Επιπλέον η άρνηση του θύτη και η σιωπή της Παγκόσμιας Κοινότητας αυξάνουν τις πιθανότητες επανάληψης ενός παρόμοιου εγκλήματος.

Βλέπε: Γενοκτονία: Η σημασία της αναγνώρισης και της καταδίκης της άρνησης…

Η αρχή της Γενοκτονίας των Αρμενίων ξεκίνησε στις 24 Απριλίου του 1915 και αποτελεί την πρώτη μεγάλη γενοκτονία του 20ου αιώνα και προάγγελο του Ολοκαυτώματος. "Ποιος θυμάται τους Αρμένιους..." φέρεται να απάντησε ο Αδόλφος Χίτλερ όταν του ετέθησαν κάποιοι προβληματισμοί για τις πιθανές συνέπειες του Ολοκαυτώματος.

Η Γενοκτονία των Αρμενίων όπως και των υπόλοιπων Χριστιανικών πληθυσμών που διαβιούσαν στα γεωγραφικά όρια που ορίζουν τη σημερινή Τουρκία εντός της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας αποτελεί ένα από τα βασικά συστατικά της δημιουργίας του σύγχρονου έθνους κράτους της Τουρκίας.

Η αναγνώριση πως ο πυρήνας της Εθνοθρησκευτικής συνείδησης ενός λαού, ο οποίος συνιστά στιβαρό υπαρξιακό θεμέλιο των σύγχρονων εθνών κρατών, στηρίζεται σε ένα μαζικό έγκλημα, συνιστά ένα σοβαρό πλήγμα.

Η αναγνώριση της Γενοκτονίας των Αρμενίων από τον Αμερικάνο Πρόεδρο δεν θα έχει κάποια άμεση νομική ή οικονομική επίπτωση στο καθεστώς Ερντογάν και την Τουρκία. Αποτελεί όμως ένα ακόμη βήμα της τιμωρητικής διάθεσης που εμφανίζουν οι ΗΠΑ απέναντι στην Τουρκία σε σχέση με τις φιλοδοξίες της τελευταίας να αποσκιρτήσει από τη Δύση και να παίξει ένα ρόλο περιφερειακής δύναμης στην ευρύτερη περιοχή.

Η αναγνώριση αυτή αποτελεί μια προειδοποίηση και για το ενδεχόμενο να υπάρξει κάποια ανάλογη πράξη και για δεινά που έχουν υποστεί οι Κούρδοι σαν λαός, μερικές δεκάδες εκατομμυρίων των οποίων συνεχίζουν να ζουν εντός της Τουρκίας. Μια τέτοια πράξη θα αποτελούσε άλλο ένα βήμα προς την υποστήριξη της δημιουργίας Κουρδικού κράτους το οποίο μελλοντικά θα μπορούσε να περιλαμβάνει και εδάφη της Τουρκίας.

Στις ΗΠΑ φαίνεται να ευελπιστούν πως μπορεί να κάμψουν τις φιλοδοξίες ανασύστασης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και να επαναφέρουν την Τουρκία στην τροχιά που είχε γύρω από τη Δύση. Φαίνεται πως αγνοούν την κατάσταση όπου ο θρησκευτικός φανατισμός, ο μεγαλοϊδεατισμός και η εθνικιστική αλαζονεία θολώνουν τη ρεαλιστική προσέγγιση της πραγματικότητας και συχνά οδηγούν ανθρώπους και λαούς στην καταστροφή τους.

2) Crypto eldorado...

Κύριε Στούπα καλησπέρα,

Είμαι φανατικός αναγνώστης σας εδώ και πολλά χρόνια τόσο για την κριτική σας προσέγγιση σε όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας αλλά και για τον εύστοχο τρόπο με τον οποίο αναδεικνύετε τα προβλήματα, την ώρα που οι περισσότεροι απλά κοιμούνται τον ύπνο του δικαίου.

Προσωπικά, με τις αγορές ασχολούμαι πάνω από μια δεκαετία, αποκλειστικά με μετοχές και etf’s. Αποτελεί για μένα μια διαρκή διαδικασία μάθησης και κατανόησης των ευκαιριών που υπάρχουν αλλά, πάνω από όλα της διαχείρισης ρίσκου. H πορεία μου ξεκίνησε με πολλή αφέλεια όπως και για τους περισσότερους από εμάς. Τα πρώτα τρία χρόνια έχανα συνέχεια μιας και δεν είχα διαμορφώσει στρατηγική, χρονικό ορίζοντα και προφίλ ρίσκου. Μου πήρε άλλα δύο χρόνια για να το καταλήξω και σε αυτό. Μιας και εργάζομαι στον χώρο της πληροφορικής η ενασχόληση με τις αγορές για μένα αποτελεί ένα ξεχωριστό και ανεπίσημο μεταπτυχιακό, ένα μονοπάτι που ακολούθησα μόνος μου χωρίς καμμία βοήθεια. Στην πορεία διάβασα πάνω από 150 βιβλία θεμελιώδους και τεχνικής ανάλυσης, παραγώγων, etf’s κτλ. Έχω κάνει άπειρα λάθη, αλλά ευτυχώς ποτέ δεν καταστράφηκα τελείως. Πραγματικά χρήματα άρχισα να βγάζω μετά τα 7 χρόνια και μπορώ να πω με σιγουριά ότι η συγκεκριμένη ενασχόληση με έκανε περισσότερο ταπεινό και προσγειωμένο σε σχέση με αυτό που ήμουν όταν ξεκίνησα.

Ο λόγος που σας γράφω σήμερα, είναι γιατί από το πρωί μέσα από τα social media λαμβάνω συνέχεια ενημερώσεις από γνωστούς και φίλους που ποτέ δεν είχαν καμία σχέση με τις επενδύσεις να κλαίγονται για την πτώση των κρυπτό νομισμάτων.!!! Στην παρούσα φάση κατηγορούν τον Αμερικάνο πρόεδρο για την φορολογία που θέλει να βάλει στις συγκεκριμένες συναλλαγές και, αν η πτώση συνεχιστεί, υποθέτω θα αρχίσει πάλι να φταίει ο ανάδρομος Ερμής η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι λαθρομετανάστες κτλ. κτλ.

Πρόσφατα, ήμουν σε μια Online επαγγελματική συνάντηση από την εργασία μου (7 – 8 άτομα). Με κάποιο μυστήριο τρόπο η κουβέντα ήρθε στα κρυπτό νομίσματα. Ξαφνικά, βρήκα τον εαυτό μου να είμαι ο μοναδικός της παρέας που δεν είχε αγοράσει τπτ ποτέ από όλα αυτά. Ένας από τους συναδέλφους με ρώτησε με απορία: "Αφού είσαι τόσο φανατικός των αγορών γιατί δεν κάνεις καμία κίνηση σε αυτό το νέο χώρο?

Τα κρυπτό νομίσματα είναι σαν χρυσωρυχείο, βάζεις 300 ευρώ και μετά από μερικές μέρες είναι χιλιάρικο σιγουράκι".

Άρχισα να τοποθετούμαι:

Α) Δεν έχω τρόπο να αποκτήσω άποψη αν κάτι είναι φθηνό ή ακριβό.

Β) Δεν είναι εταιρεία για να μπορέσω να διερευνήσω το περιβάλλον που λειτουργεί, τα προϊόντα, τις μελλοντικές προοπτικές της.

Γ) Τα ανταλλακτήρια σε μεγάλο βαθμό είναι σκιώδεις περιοχές χωρίς αυστηρό regulation ενώ δεν διαφαίνεται από κάπου ο τρόπος ελέγχου τους.

Δ) Αν είναι δύσκολη έως αδύνατη η θεμελιώδης εκτίμηση της αξίας, το μόνο που μας μένει είναι η τεχνική ανάλυση. (προσωπικά είμαι μεγάλος fan) αλλά είναι σαν να θες να χτίσεις σπίτι με οικοδομικά εργαλεία και χωρίς κανένα σχέδιο – πράγμα προφανώς ανόητο.

Ε) Ασχολούνται με αυτό, άνθρωποι που μέχρι πρότινος ισχυρίζονταν ότι λεφτά βγάζουν στη μαρκέτα μόνο oi insiders – προφανώς ανόητη παραδοχή.

Κάπου εκεί άρχισα να αισθάνομαι ότι αν είμασταν από κοντά μπορεί και να απειλούνταν η φυσική μου κατάσταση και σταμάτησα την κουβέντα.

Προφανώς, και τα χρηματιστήρια θα πέσουν κάποια στιγμή πολύ άσχημα (άνοδος και πτώση είναι ο ίδιος ο κύκλος της ζωής) – για όποιον έχει πλάνο θα είναι μια ευκαιρία για ψώνια. Υπάρχουν απίστευτες εταιρείες εκεί έξω, εισιτήρια για τον παράδεισο όμως δεν υπάρχουν.

Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας.

Υ.Γ Προσθέτω top 5 λίστα βιβλίων για όποιον ενδιαφέρεται:

1. Market Wizards: Interviews with Top Traders - Jack D. Schwager

2. Common Stocks and Uncommon Profits and Other Writings - Philip A. Fisher

3. Business Adventures: Twelve Classic Tales from the World of Wall Street - John Brooks

4. The Little Book That Still Beats the Market - Joel Greenblatt

5. Trading Systems and Methods - Perry J. Kaufman

Σε περίπτωση που το δημοσιεύσετε θα ήθελα το όνομα μου να μην εμφανιστεί.

Σ. Τ.

