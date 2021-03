Του Κώστα Στούπα

1) Ο Απρίλης του "Φαρμακοχέρη"...

Το αποκορύφωμα του πρώτου κύματος της επιδημίας "Covid-19" έλαβε χώρα σε ό,τι αφορά τις διασωληνώσεις στις 5 Απριλίου του 2020 με 93 διασωληνωμένους. Τις περισσότερες ημερήσιες απώλειες κατά την ίδια περίοδο τις είχαμε μια μέρα νωρίτερα με 9 απώλειες.

Στις 3 Δεκεμβρίου του 2020 είχαμε την κορυφή του δεύτερου κύματος. Οι ασθενείς από "Covid-19" που χρειάστηκαν διασωλήνωση είχαν φτάσει τους 622. Την ίδια μέρα οι απώλειες διαμορφώθηκαν στους 100 ανθρώπους.

Την περασμένη Παρασκευή οι διασωληνωμένοι έφτασαν τους 649 που αποτελεί και νέο ιστορικό ρεκόρ αλλά κατά πάσα πιθανότητα όχι και την κορυφή του τρίτου κύματος. Την περασμένη Παρασκευή οι απώλειες έφτασαν τους 69.

Πέρυσι τα πρώτα μέτρα ξεκίνησαν μετά την επιβεβαίωση των τριών πρώτων κρουσμάτων στην Ελλάδα, όταν στις 27 Φεβρουαρίου 2020 ακυρώθηκαν όλες οι αποκριάτικες εκδηλώσεις στη χώρα.

Λίγες μέρες αργότερα, στις 10 Μαρτίου αποφασίστηκε το κλείσιμο των εκπαιδευτικών δομών, όλων των βαθμίδων και στη συνέχεια, στις 13 Μαρτίου, η αναστολή λειτουργίας των καφετεριών, μπαρ, μουσείων, εμπορικών κέντρων, αθλητικών εγκαταστάσεων και εστιατορίων.

Στις 16 Μαρτίου έκλεισαν και όλα τα εμπορικά καταστήματα, ενώ αποφασίστηκε και η καθολική αναστολή όλων των λειτουργιών κάθε δόγματος και θρησκείας. Όπως είδαμε 15 με 20 μέρες αργότερα είχαμε το αποκορύφωμα του πρώτου κύματος.

Στη συνέχεια βοηθούντος και του καλοκαιρινού καιρού το χαμηλότερο επίπεδο το είχαμε στα μέσα Ιουλίου με τους διασωληνωμένους να πέφτουν κάτω από τους 10 και τις απώλειες να κινούνται πέριξ του μηδενός.

Το χαμηλότερο επίπεδο του δεύτερου κύματος το είχαμε στις αρχές του Φεβρουαρίου του 2020 με τους διασωληνωμένους περί τους 250 και τις απώλειες περί τους 20-25.

Η διαχείριση του πρώτου κύματος μπορεί να χαρακτηριστεί απόλυτα επιτυχής και τούτο μπορεί να αποδοθεί σε τρεις κυρίως λόγους. Ο πρώτος είναι η έγκαιρη λήψη και η αυστηρή τήρηση των κανόνων του οριζόντιου κλειδώματος. Μια εβδομάδα αργότερα μπορεί να είχε διαμορφώσει μια εντελώς διαφορετική εικόνα.

Ο δεύτερος έχει να κάνει με τη χρονική περίοδο. Δύο μήνες μετά την απόφαση για οριζόντιο κλείδωμα περίπου είχαμε φτάσει στο Καλοκαίρι.

Ο τρίτος λόγος έχει να κάνει με την αυξημένη πειθαρχία που επέδειξαν οι πολίτες στα μέτρα που ελήφθησαν.

Το δεύτερο κύμα

Το δεύτερο κύμα ξεκίνησε στα τέλη Οκτωβρίου και τα μέτρα κλειδώματος ξεκίνησαν μετά την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου. Όπως και κατά το πρώτο κύμα την κορύφωση την είχαμε 15-20 μέρες μετά τη λήψη των μέτρων.

Παρά το γεγονός πως από τον Δεκέμβριο το Καλοκαίρι απέχει 5-6 μήνες και το δεύτερο κλείδωμα κατάφερε να θέσει την επιδημία υπό έλεγχο. Αυτό το δείχνει η μείωση των διασωληνωμένων από τους 600 στους 250 εν μέσω του Χειμώνα που είναι περίοδος έξαρσης των αναπνευστικών λοιμώξεων.

Όμως παρά το γεγονός του εμβολιασμού άνω του 1 εκατ. ατόμων δυο μήνες πριν το Καλοκαίρι, το τρίτο κύμα μπορεί να αποδειχτεί το χειρότερο.

Μετά τα Χριστούγεννα βαθμηδόν άρχισε να χαλαρώνει η τήρηση των μέτρων. Η εικόνα που παρουσιάζουν οι δρόμοι σε όλη την Ελλάδα δεν θυμίζουν χώρα σε "Καραντίνα"

Σε τούτο συνέβαλαν λίγο πολύ αρκετοί παράγοντες.

Οι πολίτες σταδιακά άρχισαν να παραβιάζουν τους κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης και να συναντιούνται σε σπίτια.

Οι νέοι εκφράζουν όλο και συχνότερα αισθήματα θυμού και συμπεριφορές που δημιουργούν τριβές με τις αστυνομικές δυνάμεις οι οποίες επίσης εμφανίζουν σημάδια κόπωσης και υπέρβασης των κανόνων της αστυνόμευσης.

Αρκετά καταστήματα αν και δεν επιτρέπεται να λειτουργούν εξυπηρετούν κόσμο με φυσική παρουσία.

Οι ημερομηνίες όμως δείχνουν πως το μεγαλύτερο εφαλτήριο διασποράς της επιδημίας αποτέλεσαν οι μαζικές συναθροίσεις των τελευταίων εβδομάδων.

Μέσα σε λιγότερο από δύο μήνες, εν μέσω της πανδημίας πραγματοποιήθηκαν σε όλη τη χώρα 632 συναθροίσεις, οι μισές από τις οποίες έγιναν για τον τρομοκράτη της "17Ν" Δημήτρη Κουφοντίνα...

Αυτό προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία που παρουσίασε στη Βουλή ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Οι ενδείξεις πλέον συγκλίνουν πως ο ιός έχει αποκτήσει ευρεία διασπορά κυρίως στα αστικά κέντρα με πρώτη την Αθήνα, οπότε τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης δεν μπορούν να αποδώσουν όπως απέδιδαν κατά το παρελθόν.

Η διασπορά έχει περάσει στις γειτονιές και στα σπίτια οπότε οι πλέον ευάλωτοι και όσοι δεν έχουν προλάβει να εμβολιαστούν αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο να νοσήσουν.

Φαίνεται πως τη ζημιά που δεν κατάφερε να επιφέρει η τρομοκρατία στην ελληνική κοινωνία την εποχή που μεσουρανούσε ασύλληπτη, την κατάφερε με τις πορείες συμπαράστασης στον Δημήτρη Κουφοντίνα.

Σημαντική ευθύνη φέρει και ο κ. Τσίπρας που ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης έδωσε πολιτική κάλυψη στις κινητοποιήσεις με την περίφημη φράση με την οποία αποδέχτηκε το ρίσκο διασποράς της επιδημίας…

Ευθύνη φέρουν και στελέχη της κυβέρνησης όπως ο κ. Γεωργιάδης που σε περίοδο μέτρων καραντίνας συμμετείχαν σε βαφτίσεις κλπ., αδιαφορώντας αν ο μέσος πολίτης μπορεί να εκλάβει αυτή την κίνηση σαν παρακίνηση για χαλάρωση των μέτρων.

Υπό το πρίσμα των μέχρι τώρα δεδομένων ο Απρίλιος του 2021 έχει τις προϋποθέσεις να αποδειχτεί ιδιαίτερα δύσκολος μήνας και να ανατρέψει τις πολύ καλές επιδόσεις της χώρας σε σχέση με τη διαχείριση της επιδημίας.

Άγνωστη παράμετρος στην εξίσωση αποτελούν οι 1 εκατ. εμβολιασμένοι μέχρι σήμερα καθώς και το φυσικό τείχος ανοσίας όσων έχουν ήδη έρθει σε επαφή με τον ιό και έχουν αποκτήσει αντισώματα.

Τον Απρίλιο προβλέπεται να γίνουν άλλο 1 εκατ. εμβολιασμοί. Παρ’ όλα αυτά οι ρυθμοί αύξησης των νοσήσεων τις τελευταίες εβδομάδες συνηγορούν πως ο επόμενος μήνας θα είναι ο δυσκολότερος...

Από τον βαθμό έξαρσης των κρουσμάτων και των νοσήσεων θα εξαρτηθεί το άνοιγμα της οικονομίας και η εικόνα που θα παρουσιάσει η χώρα ως τουριστικός προορισμός τους επόμενους μήνες.

Υπομονή όπως είχε πει και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης παλαιότερα: "We have a saying in Greece: "We have already eaten the camel, now there is the queue”"!

2) Πλεονεκτήματα των νησιών μας

Κατ' αρχήν συγχαρητήρια για τα κείμενά σας. Τα διαβάζω σχεδόν καθημερινά και τα βρίσκω πολύ ενδιαφέροντα. Επίσης μου αρέσει πολύ ότι, αν και είστε οικονομικός αναλυτής, καταπιάνεστε με τεχνολογικά θέματα, εκφράζοντας απόψεις που ερεθίζουν το μυαλό και το κάνουν να κοιτάξει και από την άλλη πλευρά.

Θα ήθελα να σημειώσω κάποια από τα στρατηγικά πλεονεκτήματα που μας δίνουν τα νησιά μας:

Στρατιωτικά: Πρόκειται για δεκάδες τεράστια αεροπλανοφόρα, εκ των οποίων πολλά βρίσκονται δίπλα στις ακτές της Τουρκίας. Αν ο εξοπλισμός τους είναι κατάλληλος, είναι δηλαδή εφοδιασμένα ή εφοδιαστούν στο μέλλον με τεχνολογικά προηγμένα όπλα (π.χ. σύγχρονους πυραύλους, όπως έχετε αναφέρει σε πολλά κείμενά σας), είναι σίγουρο ότι θα προκαλούν τρόμο στην Τουρκία.

Ενεργειακά: Όλοι έχουμε παρατηρήσει κατά τις διακοπές μας ότι ο αέρας πάνω από τη στεριά των νησιών έχει πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα, σε σχέση με τις παράκτιες περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας. Αυτό, μάλλον καθιστά άσκοπη και μη αναγκαία την εγκατάσταση πλωτών θαλάσσιων πάρκων με ανεμογεννήτριες. Επομένως ένα μεγάλο έξτρα κόστος δύναται να αποφευχθεί. Αν επίσης επιλεγούν νησιά που βρίσκονται κοντά στην ηπειρωτική χώρα και διαδρομές χωρίς μεγάλα βάθη νερού, θα μπορούσε να μειωθεί και το κόστος διασύνδεσης με το ηπειρωτικό δίκτυο. Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι το ηπειρωτικό δίκτυο αποτελεί μια τεράστια μπαταρία, καθώς μπορεί να αποθηκεύσει τεράστια ποσά ενέργειας. Αυτό σημαίνει ότι η παραγόμενη ενέργεια από ΑΠΕ δεν χρειάζεται να αποθηκεύεται όλη (φυσικά θα χρειάζεται να αποθηκεύεται μεγάλο μέρος, αλλά μάλλον όχι το μεγαλύτερο). Και αυτό είναι κάτι που επίσης θα μειώσει τα κόστη.

Με εκτίμηση

Αλέξης Παναγιωτίδης

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

kostas.stoupas@capital.gr