1) Αχαλίνωτο σεξ, αθεΐα και πληθωρισμός...

Προκειμένου να υπάρξει ένα αποτελεσματικό τείχος ανοσίας, ο εμβολιασμός θα πρέπει να φτάσει στο 70% του πληθυσμού σύμφωνα με τους ειδικούς. Τούτο με τα σημερινά δεδομένα δεν φαίνεται πιθανό να συμβεί πριν το τέλος του Καλοκαιριού.

Εν τω μεταξύ από το τέλος της Άνοιξης και μετά η επιδημία θα αρχίσει να υποχωρεί όπως έκανε και πέρυσι λόγω της αλλαγής των κλιματολογικών συνθηκών. Με βάση το επικρατέστερο σενάριο λοιπόν το ερχόμενο Φθινόπωρο δεν θα έχουμε τρίτο κύμα και νέο "κλείδωμα" της οικονομίας.

Τούτο σημαίνει πως το ερχόμενο Καλοκαίρι για τις "τουριστικές" οικονομίες σαν τη δική μας μπορεί να αποδειχτεί καλύτερο από το περσινό, αλλά δεν θα έχουμε πλήρη επιστροφή στην κανονικότητα.

Κατά τα φαινόμενα επιστροφή στην κανονικότητα θα έχουμε από το 2022 και μετά. Το πιθανότερο είναι πως θα έχουμε μια κίνηση του εκκρεμούς προς την αντίθετη πλευρά των συνθηκών που επέβαλε η περίοδος της "καραντίνας".

Ο καθηγητής και κοινωνικός επιδημιολόγος του Γέιλ Δρ. Νικόλαος Χρηστάκης (συγγραφέας του βιβλίου"Apollo’s Arrow: The Deep and Enduring Impact of Coronavirus") σε μια συνέντευξη που έδωσε πριν λίγες μέρες στον Guardian προβλέπει πως μετά την πανδημία έρχεται "σεξουαλική ακολασία", σπατάλη και αθρησκία.

Κατά τον κ. Χρηστάκη μετά μια μεγάλη επιδημία και απομόνωση συχνά υπάρχει μια περίοδος κατά την οποία οι άνθρωποι αναζητούν εκτεταμένη κοινωνική αλληλεπίδραση. Ο ίδιος βλέπει την επανάληψη του μοτίβου της δεκαετίας του ’20 μετά την πανδημία της γρίπης του 1918.

Αυτό το μέλλον κατά τον κ. Χρηστάκη δεν θα έρθει έως ότου η κοινωνία ολοκληρώσει τη διανομή των εμβολίων πιθανότατα το 2021, αλλά την περίοδο που θα ακολουθήσει. Ο ίδιος βλέπει το 2024 με γεμάτα γήπεδα, γεμάτα νυχτερινά κέντρα, γεμάτα αεροπλάνα και άνθηση των τεχνών.

Συνήθως μετά από τέτοιες περιόδους παρατηρείται μείωση του θρησκευτικού αισθήματος, σεξουαλική ακολασία και άσκοπες δαπάνες.

Την περίοδο της "καραντίνας" παρατηρήθηκε αύξηση των καταθέσεων σε όλο τον κόσμο. Οι περιορισμοί στις μετακινήσεις μπορεί να προκάλεσαν ψυχολογικά προβλήματα ασφυξίας αλλά μείωσαν και τις δαπάνες. Χιλιάδες μικρές επιχειρήσεις έχουν κλείσει ενώ πολλές γραμμές ανεφοδιασμού έχουν σπάσει.

Ο άνθρωποι αναμένεται να "ξεδώσουν" μετά την επιδημία και οι αποταμιεύσεις λογικά θα ξοδευτούν.

Πληθωρισμός

Στο βασικό του άρθρο πριν από λίγες εβδομάδες ο Εκόνομιστ μιλούσε για τον κίνδυνο έκρηξης του πληθωρισμού το επόμενο έτος.

Σε αντίθεση με την περίοδο μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση, τα μέτρα προσφοράς χρήματος το 2020 ωθούν τις τράπεζες να μοιράζουν χρήματα.

"Κολλημένοι στο σπίτι, οι άνθρωποι δεν μπόρεσαν να ξοδέψουν όλα τα χρήματά τους και οι τραπεζικές τους καταθέσεις έχουν αυξηθεί.

Όμως, μόλις εμβολιαστούν και απελευθερωθούν από την "τυραννία" του Zoom, οι καταναλωτές ενδέχεται να υπερβάλλουν αυξάνοντας τις δαπάνες και τη ζήτηση πάνω από τα όρια της δυνατότητας προσφοράς των επιχειρήσεων και έτσι να προκαλέσουν αύξηση των τιμών.

Η παγκόσμια οικονομία ήδη δείχνει σημάδια ταλαιπωρίας. Η τιμή του χαλκού, για παράδειγμα, είναι 25% υψηλότερη από ό,τι στις αρχές του 2020.

Ο κόσμος πρέπει να είναι σε θέση να διαχειριστεί μια τέτοια προσωρινή έκρηξη του πληθωρισμού...

...Στη Δύση και στην Ασία πολλές κοινωνίες γερνούν, δημιουργώντας έλλειψη εργαζομένων. Για χρόνια η παγκοσμιοποίηση πίεζε τον πληθωρισμό δημιουργώντας μια πιο αποτελεσματική αγορά αγαθών και εργασίας. Τώρα η παγκοσμιοποίηση βρίσκεται σε υποχώρηση…".

Βλέπε: After the pandemic, will inflation return?

Αυτά θα ισχύσουν για τα επόμενα δυο-τρία χρόνια αν όλα πάνε σύμφωνα με το βασικό σενάριο σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση της επιδημίας.

Μετά τα 2-3 χρόνια της κοινωνικής και οικονομικής "ακολασίας" όμως μοιραία θα έρθει και η ώρα του λογαριασμού. Η αναζωπύρωση του πληθωρισμού θα αναγκάσει τις κεντρικές τράπεζες να αυξήσουν τα επιτόκια προκειμένου να τον συγκρατήσουν. Καθώς τα χρέη κρατών και επιχειρήσεων έχουν αυξηθεί σε ανεξέλεγκτα επίπεδα οι χρεοκοπίες θα αρχίσουν να σκάνε σαν μανιτάρια...

Το μέτωπο των "ψεκασμένων" και συνωμοσιολογιών που μετά το "αντιμνημόνιο" έχει βρει καταφύγιο στο "αντιεμβολιαστικό" κίνημα την περίοδο των εντάσεων θα επανέλθει δριμύτερο. Μετά τοn Σόιμπλε, τον Τζώρτζ Σόρος και τον Μπιλ Γκέιτς θα βρει άλλα πρόσωπα για στοχοποίηση.

Μέχρι τότε όμως έχουμε καιρό και ως είθισται να λέμε σε αυτή τη στήλη δέστε τις ζώνες και απολαύστε τη διαδρομή...

2) Eldorado(EGO)

Πρόκειται για μια από τις αγαπημένες μετοχές της στήλης από την εποχή που η προηγούμενη κυβέρνηση είχε μπλοκάρει πολλές δραστηριότητες στην Ελλάδα, αναγκάζοντας την καναδική εταιρεία να προχωρήσει σε εκτεταμένες διαγραφές και απώλειες. Η μετοχή της από τα 40 δολ. το 2015 το 2019 είχε πέσει μέχρι τα 2,60 δολ. και σήμερα έχει ανακάμψει περί τα 13-14 δολ.

Η εταιρεία έχει δραστηριότητες στην Ελλάδα, την Τουρκία, τον Καναδά κλπ. Στην Ελλάδα αυτή την περίοδο βρίσκεται στην τελική φάση να υπογράψει μια συμφωνία που θα της επιτρέψει τα επόμενα χρόνια να αναπτύξει τις δραστηριότητες χωρίς την ύπαρξη αρνητικών εκπλήξεων.

Τα κέρδη των εταιρειών εξόρυξης χρυσού εξαρτώνται από τρεις παραμέτρους: την ποσότητα του χρυσού που παράγουν, το κόστος εξόρυξης και την τιμή του χρυσού.

Καθώς η ποσότητα της παραγωγής της εταιρείας τα επόμενα χρόνια και το κόστος εξόρυξης είναι στοιχεία προβλέψιμα, η κερδοφορία της θα εξαρτηθεί κυρίως από τις διακυμάνσεις της τιμής του χρυσού.

Μια εταιρεία με παραγωγή περί τις 550 χιλ. ουγκιές και κόστος λειτουργίας περί τα 1.000 δολ. η ουγκιά, με την τιμή του χρυσού στα 1.000 δολ. θα έχει μηδενικά κέρδη, με την τιμή στα 2.000 δολ. θα έχει 550 εκατ. και με την τιμή στα 3.000 δολ. θα έχει 1,1 δισ. δολ. κέρδη.

Η τιμή του χρυσού αυτή την περίοδο είναι περί τα 1.900 δολ. η ουγκιά μετά μια σύντομη εκτίναξη το 2020 πάνω από τα 2.000 δολ. Οι προβλέψεις είναι πως το 2021 ίσως καταγράψει νέα υψηλά. Γενικότερα όμως τόσο η αύξηση των γεωπολιτικών εντάσεων όσο και πληθωριστικών προσδοκιών των "αχαλίνωτων" νομισματικών πολιτικών των Κεντρικών Τραπεζών μπορεί να δημιουργήσουν εκπλήξεις σε σχέση με την τιμή του χρυσού τα επόμενα χρόνια.

Ο χρυσός για χιλιάδες χρόνια έχει λειτουργήσει σαν αξιόπιστη νομισματική μονάδα τόσο για τις συναλλαγές όσο και την αποθήκευση αξίας.

