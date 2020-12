Του Κώστα Στούπα

1) Το 2021 θα είναι καλύτερο, αλλά…

"If one day, my words are against science, choose science." – Atatürk

Αν μια μέρα μιλήσω εναντίον της επιστήμης, πάρτε το μέρος της επιστήμης.

Κεμάλ Ατατούρκ

Την εβδομάδα που πέρασε και συγκεκριμένα τη Δευτέρα της 21ης Δεκεμβρίου είχαμε τη μεγαλύτερη νύχτα του χρόνου που φεύγει, η οποία κράτησε 14 ώρες και 29 λεπτά.

Ημερολογιακά, το χειμερινό ηλιοστάσιο λαμβάνει χώρα μεταξύ της 20ης και της 23ης Δεκεμβρίου. Φέτος λοιπόν τυπικά ο χειμώνας ξεκίνησε στις 21 Δεκεμβρίου.

Δεν είναι τυχαίο που η Χριστιανοσύνη εορτάζει τη γέννηση του Μεσσία της στις 25 Δεκεμβρίου, όπως την όρισε ο Πάπας Ιούλιος ο Α τον 4 μ.Χ. αιώνα. Κατά το παρελθόν την ίδια μέρα εορταζόταν η γέννηση δεκάδων θεοτήτων του παρελθόντος.

Οι Αιγύπτιοι γιόρταζαν τη γέννηση του Θεού-Ήλιου Όσιρη. Το ίδιο και οι Βαβυλώνιοι, και οι Φοίνικες που ονόμαζαν τον Θεό-Ήλιο Βαάλ. Οι Πέρσες λάτρευαν τη γέννηση του Αήττητου-Ήλιου και Θεού Μίθρα Βασιλιά. Οι Βραχμάνοι γιόρταζαν τη γέννηση του βασιλιά του κόσμου. Οι αρχαίοι Έλληνες γιόρταζαν τη γέννηση του Διονύσου.

Το τέλος της αύξησης της χρονικής διάρκειας της νύχτας και η αντιστροφή της τάσης εκτός από την έναρξη του Χειμώνα σηματοδοτεί την αναγέννηση της ζωής στη φύση.

Ακριβώς μια εβδομάδα μετά τη μεγαλύτερη νύχτα του χρόνου της πιο σκοτεινής χρονιάς των τελευταίων δεκαετιών, ξεκίνησε ο εμβολιασμός εναντίον του "Covid-19”σε όλη την Ευρώπη ταυτόχρονα. Στις ΗΠΑ και το ΗΒ ξεκίνησε μερικές μέρες νωρίτερα.

Η ταχύτητα με την οποία κατασκευάστηκε το εμβόλιο μέσα σε λίγους μήνες και το πείραμα υπεραγώγιμης σύντηξης, όπου την περασμένη εβδομάδα για 20 δευτερόλεπτα στη Νότια Κορέα πέτυχαν συνθήκες τεχνητού ήλιου 100 εκατ. βαθμών κελσίου, είναι οι ειδήσεις της χρονιάς που φεύγει.

Στην Ε.Ε. προτίμησαν να μην πιέσουν τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκου να εγκρίνει την κυκλοφορία του εμβολίου νωρίτερα προκειμένου να μην δώσουν περαιτέρω "τροφή" στο διογκούμενο κύμα των "αντιεμβολιαστών".

Το αποτέλεσμα αυτής της επιλογής θα το δούμε τους επόμενους μήνες.

Η επιδημία του "Covid-19" σε λίγους μήνες θα εκτονωθεί και το πιθανότερο είναι πως τα επόμενα Χριστούγεννα θα τα γιορτάσουμε υπό εντελώς διαφορετικές συνθήκες σε σχέση με τα φετινά.

Αυτό που αφήνει πίσω η επιδημία είναι η πικρή γεύση της ευκολίας με την οποία διάφορες προλήψεις και δοξασίες επικράτησαν της κοινής λογικής και της επιστήμης για άλλη μια φορά...

Στις δυτικές κοινωνίες τα τελευταία χρόνια ισχυροποιούνται δυο ρεύματα αντιτιθέμενα στην επιφάνεια αλλά συμπλέοντα σε πολλά σημεία στο βάθος. Από τη μία το ρεύμα ενός ακραίου και εν πολλοίς επιδερμικού "προοδευτισμού" και μηδενιστικού δικαιωματισμού και από την άλλη ενός αντανακλαστικού ψευδο- συντηρητισμού.

Στο ζήτημα της επιδημίας τα εναλλακτικά γιατροσόφια των μεν με τον ευγονισμό (εκκαθάριση αδυνάμων) και τη μοιρολατρία (το θέλημα του Θεού) των δε, βρήκαν κοινό τόπο στην άρνηση της ουμανιστικής ορθολογικής αντιμετώπισης του ζητήματος.

Το πιθανότερο είναι πως η χρονιά που ακολουθεί θα είναι καλύτερη από αυτή που φεύγει. Τούτο θα μπορούσε να ανατραπεί μόνο αν προκύψει κάποια σημαντική αστοχία από τα περισσότερα από τα εμβόλια που κυκλοφορούν...

Το γεγονός όμως πως η χρονιά που ακολουθεί θα είναι καλύτερη από αυτή που φεύγει δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη και πως η δεκαετία που ξεκινά θα είναι καλύτερη από την προηγούμενη...

Οι ανεπτυγμένες κοινωνίες είναι περισσότερο διχασμένες από ποτέ με μια σημαντική πλειοψηφική μερίδα να μην καταλαβαίνει και να εμπιστεύεται τις οικονομικές, πολιτικές και επιστημονικές ελίτ...

Η τεχνολογία και οι αυτοματισμοί προσφέρουν πλέον στις ελίτ τη δυνατότητα να επιταχύνουν τη νοητική, βιολογική και οικονομική αποστασιοποίηση από τις κοινωνίες. Με λίγα λόγια όπως στην οικονομία το κεφάλαιο χρειάζεται όλο και λιγότερο την εργασία για την αναπαραγωγή του, έτσι και στην πολιτική η ισχύς θα χρειάζεται αναλόγως λιγότερο την κοινωνία για να νομιμοποιηθεί μέσω της δημοκρατικής επίφασης της λαϊκής ψήφου.

Την επόμενη δεκαετία είναι πιθανό να χρειαστεί να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα της δημογραφικής γήρανσης με το συνταξιοδοτικό, του παγκόσμιου χρέους και της επίτευξης μιας νέας παγκόσμιας γεωπολιτικής ισορροπίας μετά την ανάδυση της Κίνας.

Δεν είναι καθόλου εύκολα ζητήματα και δεν αναμένεται να γίνουν χωρίς κραδασμούς.

2) Το λυκόφως της δημοκρατίας

Η ίδια η φύση του πολιτικού λόγου έχει αλλάξει. Στο παρελθόν, υπήρχε ένα ενιαίο πολιτικό αφήγημα που παρουσιαζόταν από έναν περιορισμένο αριθμό εφημερίδων και τηλεοπτικών καναλιών, ένα μιντιακό περιβάλλον, που έγινε ήδη πιο περίπλοκο τη δεκαετία του '90 με τα καλωδιακά κανάλια αλλά τώρα έχει μετατραπεί σε ένα χαοτικό τοπίο πληροφόρησης, επειδή το Διαδίκτυο παρέχει έναν αμέτρητο πλούτο πληροφοριών στις οποίες όλα τα "γεγονότα”, όσο μακρινά και να είναι, φαίνονται ισοδύναμα και όπου η αλήθεια επιβεβαιώνεται μόνο στον βαθμό που διαδίδεται και όχι από την αντιπαράθεσή της με την όποια πραγματικότητα. Παραδόξως, το τέλος του Ψυχρού Πολέμου έκανε τα πράγματα χειρότερα, καθώς η "υπόθεση” γύρω από την οποία πολλοί συντηρητικοί ή δεξιοί είχαν συσπειρωθεί - η αντίθεση στον κομμουνισμό - εξατμίστηκε. Δεν είναι τυχαίο, σημειώνει η Applebaum, ότι στο παρελθόν τέτοιες δραματικές επαναστάσεις στην πληροφορία συνοδεύτηκαν από σεισμικές αλλαγές στην πολιτική και την κοινωνία. Η έλευση της τυπογραφίας στα τέλη του 15ου αιώνα πυροδότησε τη Μεταρρύθμιση που διαδέχθηκε ένας αιώνας θρησκευτικών πολέμων, ενώ οι εκπομπές του ραδιοφώνου, που έφερναν τις φωνές των πολιτικών απευθείας στο σαλόνι, διευκόλυναν την εξάπλωση του εξτρεμισμού πριν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η επανάσταση του Διαδικτύου επιτελείται ακόμη πιο βαθιά, καθώς επιτρέπει την πρόσβαση σε γνωστικά πεδία φαινομενικά άπειρα αλλά καθιστά παράλληλα αυτές τις πληροφορίες μη διαχειρίσιμες για τον μέσο πολίτη διαλύοντας τις κοινότητες αξιών γύρω από τις οποίες συγκροτούνται οι κοινωνίες και προωθώντας το είδος της αβεβαιότητας πάνω στο οποίο ευδοκιμούν οι αυταρχικές πολιτικές προτάσεις.

3) Centrus Energy (LEU)

Μετά το πυρηνικό ατύχημα της Φουκοσίμα η πυρηνική ενέργεια πέρασε στα αζήτητα.

Κοινωνίες των άκρων όπως η γερμανική ξεκίνησαν να κλείνουν το ένα πυρηνικό εργοστάσιο μετά το άλλο. Η τεχνολογία των πυρηνικών αντιδραστήρων όμως έχει βελτιωθεί και πλέον θεωρούνται ασφαλέστεροι.

Η "υστερία" για αντικατάσταση των μηχανών εσωτερικής καύσης με ηλεκτροκινητήρες θα αυξήσει τη ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια τα τελευταία χρόνια σε σημείο που για την παραγωγή της ίσως χρειαστεί η αύξηση των αερίων θερμοκηπίου.

Η πρόοδος στα πειράματα πυρηνικής σύντηξης θα μπορούσε επίσης να αλλάξει τα δεδομένα και αντί για λίθιο θα αρχίσουμε πάλι να ψάχνουμε για κοιτάσματα ουρανίου.

Το τελευταίο νομοσχέδιο για την πυρηνική καινοτομία στις ΗΠΑ πέρασε από το Κογκρέσο με 361 ψήφους έναντι 10.

Αυτό είναι σημαντικό καθώς υποστηρίζει την ανάπτυξη προηγμένων αντιδραστήρων που θα είναι σε θέση να παράγουν πυρηνική ενέργεια με πολύ χαμηλότερο κόστος.

Ο πρόεδρος Μπάιντεν είναι θετικά διακείμενος στη συνεισφορά των προηγμένων πυρηνικών αντιδραστήρων στο σχέδιο καθαρής ενέργειας. Οι ένθερμοι υποστηρικτές της πυρηνικής ενέργειας, όπως ο Μπιλ Γκέιτς που υποστηρίζουν την ευρεία χρήση της, βοηθούν επίσης στην "κοινωνική" αποδοχή της.

Η Centrus Energy ( LEU ) είναι η σημαντικότερη αμερικάνικη εταιρεία εμπλουτισμού ουρανίου για τη χρήση του ως πυρηνικού καυσίμου. Η εκτόξευση της μετοχής σε συνδυασμό με όλα αυτά και ειδικά το πείραμα πυρηνικής σύντηξης στην Κορέα ίσως κάτι θέλει να μας πει...

Από τη σκοπιά αυτή έχει ενδιαφέρον να την παρακολουθεί κάποιος...

