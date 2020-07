Οι επόμενες 100 κρίσιμες ημέρες...

Του Κώστα Στούπα

Οι επόμενες 100 μέρες θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμες και πολλά από αυτά που θα λάβουν χώρα αυτήν την περίοδο θα διαμορφώσουν τις άμεσες πολιτικές εξελίξεις τόσο στη χώρα μας όσο και ευρύτερα...

Την 3η Νοεμβρίου, ημέρα Τρίτη θα έχουμε την 59η προεδρική εκλογή στις Ηνωμένες Πολιτείες όπου οι ψηφοφόροι θα εκλέξουν 538 εκλέκτορες, οι οποίοι στις 14 Δεκεμβρίου 2020 θα εκλέξουν νέο Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο.

Από σήμερα μέχρι την 3η Νοέμβρη απέχουμε 106 ημέρες ακριβώς.

Οι δημοσκοπήσεις τους τελευταίους μήνες δίνουν ένα σαφές προβάδισμα στον υποψήφιο των δημοκρατικών Τζο Μπάιντεν έναντι του ιδιόρρυθμου λαϊκιστή Ντόναλντ Τραμπ.

Η συμπάθεια του γεμάτου αντιφάσεις Τραμπ προς τους αυταρχικούς ηγέτες τύπου Πούτιν, Ορμπάν, Ντούντα, δεν κρύβεται παρά τις αποστάσεις που διατηρούν τα θεσμικά αντίβαρα του αμερικάνικου συστήματος ισχύος (Κογκρέσο, Υπουργείο Εξωτερικών, Άμυνας κλπ)...

Ακόμη βαθύτερος, μέχρι σημείο να εγείρει υποψίες, είναι ο "έρωτας" του Αμερικάνου προέδρου για τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Στο πρόσφατο 577 σελίδων βιβλίο του "The Room Where It Happened", ο πρώην σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του προέδρου των ΗΠΑ, Τζον Μπόλτον αποκαλύπτει ότι ο Τούρκος ομόλογος του Τραμπ, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, είχε αρκετά μεγάλη επιρροή στην πολιτική των ΗΠΑ στη Συρία και αλλού...

Η πιθανότητα να χάσει ο Ντόναλντ Τραμπ τις εκλογές και να βρεθεί μακριά από τη θέση ισχύος, πιέζει τον φέρελπι δικτάτορα της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγιπ Εντογάν να επιταχύνει την εφαρμογή των σχεδίων ανασύστασης της οθωμανικής ισχύος στην ευρύτερη περιοχή της Ν.Α. Μεσογείου.

Ο Τραμπ "έδωσε" κυριολεκτικά τους συμμάχους της Δύσης στον πόλεμο εναντίον του Ισλαμικού Κράτους Κούρδους, στον στρατό κατοχής της Τουρκίας στη Βόρεια Συρία.

Ο Τραμπ στηρίζει την Τουρκία στις επεκτατικές κινήσεις της στον εμφύλιο πόλεμο της Λιβύης...

Η παρουσία του Τραμπ στον Λευκό Οίκο κάνει τους Έλληνες να αισθάνονται ανήσυχοι για τη στάση που θα κρατήσουν οι ΗΠΑ σε μια πιθανή ελληνοτουρκική διένεξη στην ευρύτερη περιοχή.

Η κατάσταση στη Ν.Α. Μεσόγειο είναι ιδιαίτερα εύφλεκτη καθώς πρόσφατα το Κοινοβούλιο της Λιβύης που υποστηρίζει τις δυνάμεις του στρατηγού Χαφτάρ στον εμφύλιο της Λιβύης εναντίον των υποστηριζόμενων από την Τουρκία δυνάμεων της κυβέρνησης της Τρίπολης, έδωσε στην Αίγυπτο την άδεια να παρέμβει στρατιωτικά εντός της Λιβύης.

Η κατάσταση μπορεί να περιπλεχτεί περισσότερο καθώς η Τουρκία συνεχίζει να κάνει γεωτρήσεις στην Κυπριακή ΑΟΖ ενώ οι ελληνικές υπηρεσίες εκτιμούν πως είναι πιθανόν να υπάρξει προσπάθεια έρευνας σε περιοχές νοτίως της Κρήτης όπου η Ελλάδα θεωρεί πως έχει κυριαρχικά δικαιώματα και έχει προειδοποιήσει πως δεν θα μείνει άπραγη...

Μια πιθανή έξοδος του Ντόναλντ Τραμπ από τον Λευκό Οίκο μετά από ήττα στις προσεχείς εκλογές θα άφηνε τα νώτα του Τούρκου Προέδρου ακάλυπτα από ένα σημαντικό σύμμαχο σε έναν ισχυρό πόλο διεθνούς ισχύος όπως είναι οι ΗΠΑ, έστω και όταν είναι σε μια κατάσταση αποδρομής από τις υποθέσεις της ευρύτερης περιοχής.

Δεν πρέπει να έχουμε αυταπάτες όμως πως η Τουρκία είναι ένας σημαντικός μοχλός της Δυτικής συμμαχίας τον οποίο κανένας πρόεδρος ή πόλος ισχύος της Δύσης δεν θα "τσαλακώσει" και απομακρύνει εύκολα.

Ένας περισσότερο φυσιολογικός πρόεδρος των ΗΠΑ όμως που λειτουργεί συντονισμένα με τα Υπουργεία Εξωτερικών, Άμυνας και τους συμμάχους στο ΝΑΤΟ δεν θα άφηνε πολλά "κενά" στη λειτουργία των δυτικών μηχανισμών τα οποία εκμεταλλεύεται ο Τούρκος πρόεδρος.

Η εκμετάλλευση των κενών αυτών τα τελευταία χρόνια αφήνει πολλά περιθώρια στους ελιγμούς του Ερντογάν για την υλοποίηση των νέο-οθωμανικών του επιδιώξεων.

Η πιθανή απώλεια της παράταιρης υποστήριξης Ερντογάν από τον Τραμπ πιέζει τον Τούρκο να επιταχύνει την υλοποίηση των σχεδίων και αυτό αυξάνει τον κίνδυνο μιας γενικότερης ανάφλεξης στην περιοχή καθώς εμπλέκονται άμεσα εκτός της Ελλάδας και της Αιγύπτου και η Ρωσία, η Γαλλία, η Κύπρος, το Ισραήλ και έμμεσα ολόκληρη η Ε.Ε. που θα υποστεί τις συνέπειες ενός προσφυγικού κύματος και πιθανόν και ενός ενεργειακού σοκ...

Η αύξηση του γεωπολιτικού ρίσκου σε συνδυασμό με τις εκτιμήσεις για ένα πιθανό δεύτερο κύμα της επιδημίας το Φθινόπωρο και ένα κραχ του "μπαλονιού" των διεθνών αγορών κάνουν τις προσεχείς 100 μέρες μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο.

Την πλέον κρίσιμη εδώ και πολλές δεκαετίες…

