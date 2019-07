Αλλάξτε μυαλά, κ. Τσίπρα...

Του Κώστα Στούπα

Η αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για τη νεοϊδρυθείσα Νομική Σχολή της Πάτρας αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα των αντιλήψεων που συγκρούονται για την παιδεία, την οικονομία και το μέλλον αυτής της χώρας συνολικότερα.

Η προηγούμενη κυβέρνηση, του ΣΥΡΙΖΑ, είχε προχωρήσει στη δημιουργία και μιας 4ης Νομικής σχολής στην Ελλάδα, στην Πάτρα ενώ η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μια από τις πρώτες αποφάσεις ήταν να την καταργήσει πριν ακόμη προλάβει να λειτουργήσει.

Όπως είναι φυσικό ο ΣΥΡΙΖΑ αντέδρασε.

"Η κατάργηση της νεοσύστατης Νομικής Σχολής στην Πάτρα, δείχνει εύγλωττα το ριζικά διαφορετικό σχέδιό μας για την τριτοβάθμια εκπαίδευση", σχολίασε αμέσως ο Αλέξης Τσίπρας στο facebook.

"Ήξερα ότι δυσαρεστήθηκε η ΝΔ με το εκλογικό αποτέλεσμα στην Αχαΐα, αλλά δεν περίμενα ότι θα έσπευδε να τιμωρήσει έναν ολόκληρο Νομό, με πρωταγωνιστικό ρόλο στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση της πατρίδας μας" πρόσθεσε.

"Εμείς φτιάχνουμε νέα ποιοτικά δημόσια πανεπιστημιακά τμήματα και σχολές, η ΝΔ τα κλείνει προκειμένου να ανοίξουν ιδιωτικά. Δήθεν για να μη φεύγουν τα παιδιά μας έξω. Βαθιά υποκρισία" κατέληξε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Είναι αλήθεια πως ο νομός Αχαΐας είναι ένας από τους ελάχιστους που το κόμμα του κ. Τσίπρα ήρθε πρώτο. Η εξαγγελία της ίδρυσης μιας επιπλέον πανεπιστημιακής σχολής, έστω και άχρηστης για τις ανάγκες της χώρας ενδεχομένως να έπαιξε τον ρόλο της στο εκλογικό αποτέλεσμα.

Μια Νομική σχολή στην Πάτρα σημαίνει την φοίτηση μερικών εκατοντάδων επιπλέον φοιτητών μετά από 3-4 χρόνια. Τούτο σημαίνει ζήτηση για μερικές εκατοντάδες επιπλέον φοιτητικά δωμάτια και μερικές χιλιάδες μερίδες φαγητού και άλλων ειδών καθημερινής ανάγκης την ημέρα. Η αύξηση της ζήτησης για καταλύματα θα αύξανε το κόστος των ενοικίων και άρα το εισόδημα των ιδιοκτητών της πόλης και άρα συνολικότερα της πόλης.

Όλα αυτά δημιουργούν εισόδημα για τους κατοίκους της περιοχής και ως εκ τούτου μάλλον ορθά ψήφισαν.

Όπως είναι φυσικό τούτο θορύβησε τις πόλεις που φιλοξενούν άλλες Νομικές σχολές αλλά και το προσωπικό των ίδιων των σχολών. Μια επιπλέον Νομική εγγύτερα στην Αθήνα θα μείωνε τη ζήτηση για τις Νομικές της Θράκης και άρα τα έσοδα, καθώς οι οικογένειες των Αθηνών θα προτιμούσαν την Πάτρα αντί π.χ. της Κομοτηνής.

Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Χρειάζεται μια νέα Νομική σχολή στην Πάτρα ή οπουδήποτε στην Ελλάδα;

Η Ελλάδα εκτός από τον μεγαλύτερο αριθμό γιατρών ανά κάτοικο στην Ευρώπη έχει και τον μεγαλύτερο αριθμό δικηγόρων.

Μια ουσιαστική διαφορά μεταξύ γιατρών και δικηγόρων είναι πως οι γιατροί με 6 μήνες φροντιστήριο και ξένη γλώσσα μπορούν να πάνε να εργαστούν σε μια ξένη χώρα όπως το Ηνωμένο Βασίλειο ή η Γερμανία με πολύ καλούς μισθούς. Για τους περισσότερους δικηγόρους αυτό είναι αδύνατον.

Στην Ελλάδα κάθε χρόνο εισάγονται στα Νομικά Τμήματα της χώρας γύρω στους 1.200 υποψηφίους και συνταξιοδοτούνται περίπου 400 δικηγόροι.

Στην Ευρώπη η Ελλάδα έχει τους περισσότερους δικηγόρους και συμβολαιογράφους ανά κάτοικο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Council of Bars and Low Societies of Europe (CCBE) οι εν ενεργεία δικηγόροι στη χώρα είναι περίπου 44.000 και αναλογούν 254 ανά κάτοικο.

Όταν στην Πορτογαλία, που έχει παραπλήσιο πληθυσμό κατοίκων με την Ελλάδα και τον αμέσως μικρότερο αριθμό δικηγόρων (25.695), η αναλογία ανά κάτοικο είναι 404.

Ενδεικτικά οι δικηγόροι της Αθήνας (21.739 για το 2014) είναι περίπου όσοι οι δικηγόροι της Αυστρίας (5.129), της Ουγγαρίας (9.934) και της Τσεχίας (8.020) μαζί.

Βλέπε: Η Πάτρα δικαιούται να έχει τη Νομική της

Σύμφωνα με τη μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Αποδοτικότητας της Δικαιοσύνης (CEPEJ) του έτους 2014, η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια στην αναλογία δικηγόρων ανά κατοίκους, ανάμεσα στα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Συγκεκριμένα, η Ελλάδα διέθετε 388 δικηγόρους ανά 100.000 κατοίκους το 2014, αναλογία η οποία την φέρνει στην πρώτη θέση του σχετικού πίνακα.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται το Λουξεμβούργο με 387 δικηγόρους ανά 100.000 κατοίκους, στην τρίτη η Ιταλία με 368 και στην τέταρτη η Κύπρος με 363.

Το Λουξεμβούργο και η Κύπρος είναι δυο χώρες με ιδιαίτερα μικρό πληθυσμό που είναι διεθνή κέντρα για τραπεζικές δραστηριότητας γεγονός που αυξάνει τη ζήτηση για νομικές υπηρεσίες προς πλούσιους αλλοδαπούς. Επί της ουσίας σε χώρες σαν αυτές, οι νομικές υπηρεσίες εισάγουν συνάλλαγμα από το εξωτερικό. Στην Ελλάδα η αύξηση του αριθμού των δικηγόρων θα συμπιέσει περαιτέρω το εισόδημα όσων εργάζονται ήδη.

Βλέπε: Πρώτη σε αναλογία δικηγόρων ανά κατοίκους η Ελλάδα μεταξύ των χωρών του Συμβουλίου της Ευρώπης (στοιχεία 2014)

Μοντέλο ανάπτυξης ή καταστροφής;

Το να επιλέγει μια κυβέρνηση όμως τη δημιουργία πανεπιστημίων ή στρατοπέδων με κριτήριο την οικονομική ανάπτυξη μιας πόλης και όχι την αγορά εργασίας ή τις αμυντικές ανάγκες της χώρας είναι τραγικό και μακροπρόθεσμα καταστροφικό για τη χώρα.

(Πρόσφατα είχε τεθεί το ζήτημα της μεταφοράς της 32ης ταξιαρχίας πεζοναυτών από τον Βόλο κοντά στην Αθήνα προκειμένου να μπορεί να μεταφέρεται ταχύτερα σε όλη τη χώρα, αν χρειαστεί ανάγκη. Η απόφαση ματαιώθηκε γιατί αντέδρασαν οι τοπικοί φορείς λόγω των οικονομικών συνεπειών της απόφασης).

Η ίδρυση "άχρηστων" πανεπιστημίων όμως ή η παραμονή στρατοπέδων σε άκαιρα σημεία δεν μπορεί να αποτελεί μοντέλο ανάπτυξης.

Η στήλη θεωρεί εδώ και χρόνια πως τόσο ο κ. Τσίπρας όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ αντιπροσωπεύουν ό,τι πλέον αντιδραστικό και καταστροφικό υπάρχει στη χώρα. Η απόφαση για την ίδρυση Νομικής σχολής στην Πάτρα που ορθώς ματαιώθηκε αποτελεί ένα από τα πολλά δείγματα αυτής της κατάστασης.

kostas.stoupas@capital.gr