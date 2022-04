Η επισιτιστική κρίση και οι προφητείες

Του Λέανδρου Ρακιντζή

Στη γνωστή ιστορία της ανθρωπότητας έχουν καταγραφεί πληθώρα περιπτώσεων λιμού δηλαδή καθολικής πείνας, που οφείλεται στη μη παραγωγή τροφίμων λόγω πολέμου ή από φυσικά αίτια και σε μέγεθος φυσικής καταστροφής κατά την εκκλησιαστική παράκληση περί σεισμού, λιμού, καταποντισμού.

Συνέπεια της μεγάλης πείνας στις ασιατικές στέπες γύρω στο 400 μ. χ. υπήρξε η μεγάλη μετανάστευση των λαών που κατέλυσε τη Δυτική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και προκάλεσε τεράστιες γεωπολιτικές εξελίξεις. Στην εποχή μας η πείνα προκαλεί κύμα μεταναστών προς την Ευρώπη από τη Βόρεια και Υποσαχάρια Αφρική και παλιότερα στην Αμερική.

Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία άλλαξε τα δεδομένα στον ενεργειακό τομέα και στην αγροτική παραγωγή και έτσι επιδείνωσε την ήδη σε εξέλιξη ενεργειακή και επισιτιστική κρίση, που είναι η έλλειψη τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών της ανθρωπότητας. Ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας Ε. Μακρόν προειδοποίησε με δηλώσεις του για παγκόσμιο λιμό σε πιθανό χρονικό διάστημα 12 έως 18 μηνών.

Επίσης ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος WFP απηύθυνε δραματική προειδοποίηση στους Ευρωπαίους ηγέτες καλώντας τους να δαπανήσουν τώρα χρήματα για την αντιμετώπιση της πείνας ανά την υφήλιο, ώστε να αποφύγουν νέες μεταναστευτικές κρίσεις αργότερα και ότι ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία έχει προκαλέσει σοκ στις διεθνείς αγορές τροφίμων διαταράσσοντας τις αλυσίδες τροφίμων, εκτοξεύοντας τις τιμές και επιδεινώνοντας το οξύ πρόβλημα της πείνας ανά την υφήλιο, που μπορεί να προκαλέσουν πολιτικές αναταραχές.

Οι επίσημες αυτές δηλώσεις επιβεβαιώνουν την τεράστια άνοδο των τιμών των τροφίμων παγκοσμίως από το σπάσιμο της εφοδιαστικής αλυσίδας τροφίμων και την αυξημένη ζήτησή τους από τους καταναλωτές προς αποθήκευση, που ανάγκασε κυβερνήσεις, ακόμα και τη δικιά μας, να βάλλουν πλαφόν στην αγορά κάποιων πρώτης ανάγκης ειδών και την απογραφή των αποθεμάτων τροφίμων σε προσπάθεια αποφυγής φαινόμενων κερδοσκοπίας.

Οι παραπάνω επίσημες δηλώσεις περί επαπειλούμενου λιμού λόγω ελλείψεως τροφίμων και οι σχετικές ειδήσεις από τα ΜΜΕ και η αύξηση των τιμών των τροφίμων, που οι ίδιοι διαπιστώνουμε στις αγορές μας, μας αναγκάζει να δώσουμε προσοχή στις διάφορες προφητείες, που πάντοτε κυκλοφορούσαν και που έρχονται στο προσκήνιο λόγω των γεγονότων από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Κανένας, ακόμα και ο πιο φανατικός σκεπτικιστής δεν αμφισβητεί, ότι είναι δυνατόν να υπάρχουν προφητείες ή μαντείες για μελλοντικά γεγονότα, που αφορούν άτομα ή είναι γενικότερης φύσεως, οι οποίες σε κάποιο χρονικό σημείο σε απροσδιόριστο μέλλον κατά κάποιο τρόπο επαληθεύονται μερικά ή καθ’ ολοκληρία με την επέλευση κάποιων γεγονότων που περιγράφονται αδρά στην προφητεία.

Σαφώς όμως κάποιες προφητείες στηρίζονται στο νόμο των πιθανοτήτων ή είναι φυσική εξέλιξη κάποιων γεγονότων. Υπάρχουν όμως προφητείες που κυκλοφορούν για εξυπηρέτηση πολιτικών σκοπών και ανακαλύπτονται τάχα τυχαία με αναδρομική ισχύ.

Είναι γεγονός, ότι στους σημερινούς χαλεπούς καιρούς υπάρχουν άνθρωποι, που για τους δικούς του λόγους καθένας καταφεύγουν στις πάσης φύσεως προφητείες, που βρίσκονται σε ειδικά sites, έντυπα και βιβλία. Αμφιβάλλω αν υπάρχουν πολλοί, που δεν έχουν τουλάχιστον ακούσει για τις προφητείες του Αγίου Παΐσιου, μολονότι πολλοί δεν το παραδέχονται, τουλάχιστον δημόσια, για τον κίνδυνο να φανούν ότι δεν είναι σοβαροί.

Νομίζω, ότι κάποιες προειδοποιήσεις ανθρώπων, που έχουν το χάρισμα της προφητείας, όχι όμως των χαλκευμένων για πολιτικούς λόγους προφητειών, θα έπρεπε να τις πάρουμε ως λαός και ως εξουσία έγκαιρα υπόψη, να τις σταθμίσουμε με τα πραγματικά δεδομένα των γεωπολιτικών και οικονομικών εξελίξεων και να προετοιμαστούμε κατάλληλα.

Δεν υποστηρίζω, ότι πρέπει να επανέλθουμε στην εποχή, που για τα πάντα έπρεπε να συμβουλευτούν τον "μάγο" της φυλής ή ότι θα συμβούν τα γεωπολιτικά γεγονότα που προβλέπουν π.χ. ότι θα μας δώσουν τη Πόλη, που για αυτούς, που μεγάλωσαν με τη Μεγάλη Ιδέα είναι too good to be true, αλλά κάποιες προειδοποιήσεις προφητών περί επερχόμενης πείνας, που δεν είναι εξωπραγματικές αλλά ανταποκρίνονται στο είδος εν ανεπαρκεία common sense της καθημερινότητας σε συνδυασμό με τις παραπάνω επίσημες δηλώσεις και τα τρέχοντα γεγονότα πρέπει αρμοδίως να προσεχθούν.

Συγκεκριμένα πολλοί μεταπολεμικά και ειδικά για τη χώρα μας προφήτευσαν, ότι εξαιτίας μεγάλου πολέμου με εμπλοκή της Ρωσίας παγκόσμια και στη χώρα μας θα πέσει μεγάλη πείνα, που θα διαρκέσει τρία χρόνια, κυρίως από την έλλειψη τροφίμων και της ακρίβειας για την προμήθεια τους και ότι πρέπει να ξαναγυρίσουμε στην καλλιέργεια της γης για να επιβιώσομε.

Είναι γεγονός, ότι η χώρα μας δεν είναι πλέον αυτάρκης σε τρόφιμα και εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές τροφίμων από το εξωτερικό, κυρίως από την Ουκρανία για τα σιτηρά βασικού συντελεστή για την παραγωγή πολλών τροφίμων και για τις ζωοτροφές. Ήδη η πηγή αυτή εφοδιασμού έκλεισε και πρέπει να τα προμηθευτούμε από ακριβότερες και μακρινότερες χώρες σε πολύ υψηλότερες τιμές, γιατί παγκοσμίως η παραγωγή, λόγω της ανόδου των τιμών των λιπασμάτων, έχει μειωθεί, πλέον του ότι απαιτούνται υψηλότερα μεταφορικά λόγω ενεργειακής κρίσης. Προπολεμικά η εγχώρια παραγωγή σιτηρών κάλυπτε το 70% των αναγκών μας και στη διάρκεια της κατοχής είχαν καλλιεργηθεί τα πάντα και έτσι μετά τον πρώτο δύσκολο χρόνο επιβίωσε ο ελληνικός λαός κυρίως χάριν στην επινοητικότητα των γυναικών που με τα ελάχιστα διαθέσιμα μέσα έτρεφαν την οικογένειά τους. Στο σημείο αυτό καταθέτω την προσωπική μου μαρτυρία, ότι στην κατοχή, που ήμουνα μικρό παιδί, επιβιώσαμε οικογενειακά από ένα λιοστάσι που είχαμε και μια μικρή καλλιέργεια σιτηρών σε αυτό. Τώρα οι εύφοροι αγροί ή έχουν γίνει οικόπεδα ή έχουν εγκαταλειφθεί και ούτε υπάρχουν ελληνικά αγροτικά χέρια.

Νομίζω, ότι υπάρχει ακόμα καιρός με τη βοήθεια και την καθοδήγηση της Πολιτείας να γίνει μια συντονισμένη προσπάθεια εκ μέρους όλων μας, κυρίως των αγροτών, για να καλλιεργηθούν, ανεξαρτήτως κόστους, όσες εκτάσεις ακόμα και ημιαστικές μπορούν να καλλιεργηθούν βασικά με σιτηρά και με όποιες άλλες πρόσφορες καλλιέργειες, ώστε να εξασφαλιστεί με την εγχώρια παραγωγή μια στοιχειώδης αυτάρκεια τροφίμων για τον λαό μας και το πλήθος των μεταναστών που φιλοξενούμε.

* Ο κ. Λέανδρος Τ. Ρακιντζής είναι Αρεοπαγίτης ε.τ.