Του Σταύρου Κουμεντάκη

Μας απασχόλησε, σε προηγούμενη αρθρογραφία μας, η υποχρεωτικότητα (ή μη) του εμβολιασμού των εργαζομένων καθώς και οι συνέπειες της (ενδεχόμενης) άρνησης (ή αδυναμίας) τους ( Αρνητές vs Επιχειρήσεις & Οικονομία: 1-0 ). Τη συγκεκριμένη αρθρογραφία ακολούθησε ένα νομοθέτημα (ν. 4820/21-ΦΕΚ Α 130/2021), που επιχείρησε να συμβάλλει στη διαχείριση του όλου θέματος. Βοήθησε, άραγε, τις επιχειρήσεις και την οικονομία; Τώρα που "κατακάθισε ο κουρνιαχτός", μπορούμε να κάνουμε μια σύντομη και νηφάλια αποτίμησή του. Θα μας συνδράμει, στο πλαίσιο αυτό, η απολύτως πρόσφατη διατύπωση απόψεων από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας μας αλλά και η θέση της επιστημονικής κοινότητας.

Η θέση της ΠτΔ (και της Δημοκρατίας μας): Η ευθύνη όλων μας

Ένα από τα κεντρικά συνθήματα στις διαδηλώσεις των αντιεμβολιαστών είναι και το (ισοπεδωτικά απαξιωτικό και βαθιά αντιδημοκρατικό): "αλήτες, προδότες, πολιτικοί".

Αρμόζουν, άραγε, σε όλους τους πολιτικούς μας οι συγκεκριμένοι χαρακτηρισμοί;

Κατά την 47η επέτειο για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, ακούσαμε, μεταξύ άλλων, από την ΠτΔ να αποσαφηνίζει :

"Η δημοκρατία δεν προάγει μόνο τα ατομικά δικαιώματα. Η ενάρετη άσκηση της ιδιότητας του πολίτη προϋποθέτει την απόσταση από τον ιδιοτελή εγωισμό και την αναγνώριση του καθολικού. Η ελευθερία μας δεν είναι απεριόριστη και δεν εμπεριέχει τη βλάβη των τρίτων. Η ισχύς της βρίσκεται εντός και όχι εκτός του νόμου. Στην υγειονομική κρίση, συνειδητοποιήσαμε πόσο επιδρούν οι πράξεις και οι αποφάσεις μας στους συνανθρώπους μας. Οι υποχρεώσεις μας στο κοινωνικό σύνολο είναι η άλλη όψη των δικαιωμάτων μας. Καθώς το τέταρτο κύμα εμφανίζεται ακόμη πιο μεταδοτικό, αντιλαμβανόμαστε τη σπουδαιότητα και την επείγουσα ανάγκη του μαζικού εμβολιασμού. Δεν υπάρχει καμία αμφισημία και αμφιβολία: το τέλος της πανδημίας δεν είναι πια ζήτημα καλής τύχης ή μεταφυσικής· είναι δική μας επιλογή και ευθύνη".

Η θέση της επιστημονικής κοινότητας: Ο τρόπος μετάδοσης του κορονοϊού

Ερευνητές από τα Πανεπιστήμια της Οξφόρδης, του Κολοράντο, της Καλιφόρνια, Βόρειας Καρολίνας, του Τορόντο και του Σαν Ντιέγκο δημοσίευσαν (απολύτως πρόσφατα-15.4.21) μελέτη τους στην έγκυρη Ιατρική Επιθεώρηση "The Lancet” με τίτλο " Ten scientific reasons in support of airborne transmission of SARS-CoV-2 ”.

Η συγκεκριμένη μελέτη καταλήγει: "Υπάρχουν σταθερές, ισχυρές ενδείξεις ότι το SARS-CoV-2 εξαπλώνεται μέσω αερομεταφερόμενης μετάδοσης ...η εναέρια διαδρομή είναι πιθανό να είναι κυρίαρχη. Η κοινότητα της δημόσιας υγείας πρέπει να ενεργεί αναλόγως και χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση".

Θα πρέπει εμείς, άραγε, να μένουμε άπραγοι και απαθείς σαν κοινωνία στη συγκεκριμένη διαπίστωση; Τι μας αναλογεί να κάνουμε-εκτός από ανοιχτά παράθυρα;

Υποχρεωτικότητα εμβολιασμού & συνέπειες της άρνησης: ο νέος νόμος

Ο εισαγωγικά αναφερόμενος-απολύτως πρόσφατος νόμος κινείται προς την κατεύθυνση που καταγράφει η ΠτΔ αλλά και η προαναφερθείσα επιστημονική μελέτη. Στοχεύει να μας υπενθυμίσει (αλλά και, αναγκαία, επιβάλλει) το δημοκρατικό μας καθήκον για τη διασφάλιση της ζωής και την υγείας των περισσότερο ευάλωτων συνανθρώπων μας.

Επιβάλλει, μεταξύ άλλων, την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού "για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας Υγείας" σε "όλο το προσωπικό των ιδιωτικών, δημόσιων και δημοτικών μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων και φροντίδας ατόμων με αναπηρία...". Επίσης σε "όλο το προσωπικό ...σε ιδιωτικές, δημόσιες και δημοτικές δομές υγείας...".

Η συγκεκριμένη υποχρέωση δεν καταλαμβάνει εκείνους που νόσησαν ("για διάστημα έξι (6) μηνών από τη νόσηση") καθώς και εκείνους που θα αποδεικνύουν συγκεκριμένους λόγους υγείας.

Οι εργοδότες, που θα απασχολούν ανεμβολίαστους εργαζόμενους, απειλούνται με βαρύτατα πρόστιμα (από 10.000€-200.000€ ανά παράβαση).

Οι συμβάσεις των εργαζόμενων που δεν θα συμμορφωθούν, τίθενται σε αναστολή-χωρίς αποδοχές. Για την κάλυψη των κενών από τις αναστολές συμβάσεων στον δημόσιο τομέα, προβλέπεται δυνατότητα προσλήψεων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Οι εργοδότες, στον ιδιωτικό τομέα, πράττουν κατά βούληση-χωρίς περιορισμό.

Προσδιορίζεται, τέλος, ως δυνατή η επέκταση των συγκεκριμένων μέτρων, με Κοινή Υπουργική Απόφαση, και σε άλλες κατηγορίες εργαζομένων. Φαίνεται πως θα ακολουθήσουν, πρώτοι στη σειρά, οι εκπαιδευτικοί.

Κι η μεγάλη κατηγορία των (λοιπών) επιχειρήσεων;

Οι παραπάνω ρυθμίσεις καταλαμβάνουν συγκεκριμένες, μόνον, κατηγορίες εργαζομένων κι επιχειρήσεων. Καμιά άλλη-τουλάχιστον επί του παρόντος.

Είναι προφανές, κατ’ ακολουθίαν, πως το σύνολο των λοιπών επιχειρήσεων καλούνται να διαχειριστούν αντίστοιχα προβλήματα, χωρίς οποιεσδήποτε κατευθύνσεις και κάλυψη.

Δυστυχώς.

Κλείναμε το τελευταίο άρθρο από τη σειρά της σχετικής, με το θέμα, αρθρογραφίας μας, με την επισήμανση πως: "οι επιχειρήσεις παρουσιάζονται απολύτως ανήμπορες απέναντι στον όποιο εργαζόμενο αρνείται (ακόμα και για μη ιατρικούς λόγους) να εμβολιασθεί. Ας ελπίσουμε πως, σύντομα, θα τους παρασχεθούν τα, απολύτως αναγκαία, νομοθετικά εργαλεία για τη διαχείριση τέτοιων καταστάσεων".

Η Πολιτεία, εντούτοις, επέλεξε να μην αναλάβει τη συνολική ευθύνη και το σχετικό (αναγκαίο όμως να ληφθεί) πολιτικό κόστος. Περιορίστηκε, επί του παρόντος, σε συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων.

Το βάρος κι η ευθύνη μετακυλίονται, ως εκ τούτου -αδίκως, στις επιχειρήσεις που καλούνται να λύσουν δυσεπίλυτα προβλήματα: Ανοχή(;) εκείνων που (ακόμα και για μη ιατρικούς λόγους) αρνούνται να εμβολιασθούν, διαχείριση των προβλημάτων που είναι δυνατό να παρουσιαστούν στη λειτουργία τους, διαφύλαξη της ζωής και υγείας των εργαζομένων και οικείων τους-ιδίως όσων ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες.

Ευκταία (στο πλαίσιο των κατευθύνσεων της ΠτΔ αλλά και, αυτονοήτως, της επιστημονικής κοινότητας) η λήψη των απολύτως αναγκαίων μέτρων από την Πολιτεία.

Το συντομότερο.