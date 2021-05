ESG, επιχειρήσεις και ανάπτυξη

Του Σταύρου Κουμεντάκη

Πολύς ο λόγος για τα ESG κριτήρια: για την αξία τους, τη σημασία της υιοθέτησής τους από τις επιχειρήσεις αλλά και τον τρόπο που τα αξιολογούν οι επενδυτές, τα χρηματιστήρια και το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Η παγκόσμια συζήτηση έχει φτάσει, από καιρό, στη χώρα μας. Το θέμα δεν είναι πια θεωρητικό˙ αναφέρεται στην προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων, στην πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων και, εν τέλει, στην ανάπτυξη.

Τι είναι τα ESG κριτήρια;

ESG είναι η συντομογραφία των λέξεων Environmental (Περιβάλλον), Social (Κοινωνία), και Governance (Διακυβέρνηση). Τα συγκεκριμένα (ESG) κριτήρια είναι ένα σύνολο προτύπων, που χρησιμοποιούν κοινωνικά συνειδητοί επενδυτές για την αξιολόγηση επιχειρήσεων και επενδύσεων όσον αφορά τις συγκεκριμένες ενότητες.

Δεδομένης της σοβαρότητάς τους, έχει θεσπισθεί σωρεία νομοθετημάτων από μέρους της ΕΕ, γεγονός που αναδεικνύει το υψηλό, σχετικό, ενδιαφέρον της τελευταίας.

Η (αληθινή) αξία των ESG κριτηρίων

Το 2015 οι παγκόσμιοι ηγέτες ενέκριναν ομόφωνα την Ατζέντα 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Κατά τον ΓΓ του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, "Οι στόχοι για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη είναι το μονοπάτι που μας οδηγεί σε ένα κόσμο δικαιότερο, πιο ειρηνικό και ευημερούντα, και σε έναν υγιή πλανήτη". Κατά συνέπεια: το θέμα δεν έχει νομική, κατά βάση, αξία.

Αποδεικνύεται, όμως, πως έχει ιδιαίτερη αξία (και) για τις επιχειρήσεις.

Προλογίζοντας ο Γιώργος Σεραφείμ (καθηγητής στο Harvard Business School, Πρόεδρος του ΕΣΕΔ και μέλος της ΔΕ του XA) τον Οδηγό Δημοσιοποίησης Πληροφοριών ESG του Χρηματιστηρίου Αθηνών αναφέρει: "εταιρείες που βελτιώνουν τις επιδόσεις τους σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και εταιρικής διακυβέρνησης (ESG) ...βελτιώνουν την πρόσβασή τους σε κεφάλαια, τη δέσμευση των εργαζομένων τους, την ικανοποίηση των πελατών τους και τις σχέσεις τους με την κοινωνία και τα ενδιαφερόμενα μέρη".

To Σύμφωνο PRI

To Σύμφωνο PRI είναι μια επενδυτική πρωτοβουλία που αναπτύσσεται σε συνεργασία με την UNEP Finance Initiative και το UN Global Compact˙ μια πρωτοβουλία που προϋποθέτει τη δέσμευση των συμμετεχόντων στα ESG κριτήρια.

Τα δημοσιευμένα στοιχεία για την αυξανόμενη αποδοχή του Συμφώνου PRI μοιάζουν εντυπωσιακά: Στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία συμμετέχουν, ήδη, 170 επενδυτές που διαχειρίζονται 36τρισ.(!) USD καθώς και 26(!) Οργανισμοί Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας.

ESG: Winning in the long run

Στο κατά τα άνω πλαίσιο και η πρόσφατη (με υψηλή συμμετοχή) εκδήλωση του Χρηματιστηρίου Αθηνών: ESG: Winning in the long run. Σε δύο, μόνον, σημεία των εξαιρετικά ενδιαφερουσών τοποθετήσεων θα εστιάσουμε:

"Εταιρείες κοινωνικά υπεύθυνες προφανώς γίνονται ελκυστικότερες σε διεθνές επίπεδο και αντίστροφα" (κ. Βασ. Λαζαράκου, Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) και

"Σύμφωνα με εκτιμήσεις τα επόμενα τρία-τέσσερα χρόνια παραπάνω από το 50% των ΑΚ θα επενδύεται σε στρατηγικές οι οποίες θα έχουν κριτήρια ESG. (H υιοθέτηση των ESG κριτηρίων) δεν είναι κάτι, όπως θα λέγαμε, nice to have αλλά must have" (κ. Θεοφ. Μυλωνάς, Πρόεδρος Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών).

Στη βάση (και) των συγκεκριμένων δεδομένων, ο CEO του Χρηματιστηρίου Αθηνών κ. Σωκράτης Λαζαρίδης γνωστοποίησε τον προγραμματισμό της δημιουργίας δείκτη, έως τον Οκτώβριο, που θα περιλαμβάνει τις επαρκώς ευαισθητοποιημένες, σε θέματα ESG, εισηγμένες εταιρείες.

Η αντιμετώπιση των ESG κριτηρίων από τα επενδυτικά κεφάλαια

Θα ανέμενε κάποιος πως η υιοθέτηση των συγκεκριμένων κριτηρίων συνιστά περίσσιο, μόνον, βάρος (και κόστος-χωρίς όφελος) για τις επιχειρήσεις. Είναι όμως έτσι;

H Morningstar είναι εταιρεία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών έρευνας και διαχείρισης επενδύσεων διεθνούς κύρους. Υψηλού κύρους, αντίστοιχα, και οι έρευνές της. Σε σχετικά πρόσφατη (30.6.20) έρευνά της ("How Does European Sustainable Funds’ Performance Measure Up?”) γίνεται συγκριτική επισκόπηση των αποδόσεων των Sustainable Funds (που επενδύουν με ESG κριτήρια) σε σχέση με τα παραδοσιακά -τα Traditional Funds. Τα πρώτα (Sustainable Funds) προκύπτει πως έχουν εμφανώς καλύτερα ποσοστά επιβίωσης αλλά και καλύτερες αποδόσεις έναντι των παραδοσιακών.

Οι επιχειρήσεις, λοιπόν, που πληρούν τα εν λόγω (ESG) κριτήρια είναι εκείνες που θα λαμβάνουν, ολοένα και περισσότερο, "τη μερίδα του λέοντος", όσον αφορά το ενδιαφέρον των σημαντικών επενδυτών. Τα κεφάλαια για την ανάπτυξη των συγκεκριμένων επιχειρήσεων αλλά και η ανάπτυξή τους εν τέλει μοιάζει να είναι, με τον τρόπο αυτό, ευκολότερα (αλλά και περισσότερο) εξασφαλισμένα.

Το ενδιαφέρον της παγκόσμιας κοινότητας, των επενδυτικών κεφαλαίων και των χρηματιστηρίων (τελευταία και των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων), είναι δεδομένο όσον αφορά την υιοθέτηση των ESG κριτηρίων. Το θέμα (θα πρέπει να) απασχολεί το σύνολο των επιχειρήσεων που βρίσκονται (ή είναι ενδεχόμενο να βρεθούν) στο στόχαστρο επενδυτών˙ εκείνες που επιθυμούν να προβάλλουν τα επιτεύγματά τους στους συγκεκριμένους (ESG) τομείς˙ εκείνες των οποίων, απλά, η πιστοληπτική ικανότητα αξιολογείται.

Σημαντικό όμως να υπομνησθεί, πως οι νεότερες γενιές καταναλωτών δεν ενδιαφέρονται μόνο για τη σχέση ποιότητας/τιμής του προϊόντος ή της υπηρεσίας που αγοράζουν˙ αντιμετωπίζουν με αυστηρότητα, ήδη, τις επιδόσεις των επιχειρήσεων (και) στους συγκεκριμένους, προαναφερθέντες, τομείς.

Είναι, λοιπόν, προφανές πως η υιοθέτηση (και γνωστοποίηση της υιοθέτησης) από κάποιες επιχειρήσεις των ESG-κριτηρίων τις τοποθετεί σε, πολυεπίπεδα, πλεονεκτικότερη θέση (ιδ. και το απονεμόμενο στις επιχειρήσεις "Σήμα Ισότητας" που προβλέπεται και στο ν/σ για τα εργασιακά θέματα-για το οποίο επόμενη αρθρογραφία μας).

Αναγκαίο, επομένως, το σχετικό ESG-"διαβατήριο" για την ανάπτυξη και, σε κάποιες περιπτώσεις, την επιβίωση των επιχειρήσεων.

* Ο κ. Σταύρος Κουμεντάκης είναι Managing Partner στην Koumentakis and Associates Law Firm