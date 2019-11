Επιλέγοντας τους ηγέτες της επόμενης ημέρας

της Ρεβέκκας Πιτσίκα*

Στην εποχή της υψηλής τεχνολογίας, της τεχνητής νοημοσύνης και του ψηφιακού μετασχηματισμού, το μοντέλο ηγεσίας έχει αλλάξει ριζικά. Ο τρόπος όμως με τον οποίο οι επιχειρήσεις επιλέγουν τους ηγέτες τους φαίνεται να παραμένει ο ίδιος - η ανάληψη του επόμενου επιπέδου ευθύνης εξακολουθεί να αποτελεί σε σημαντικό βαθμό, ανταμοιβή για την προηγούμενη απόδοση ενός στελέχους. Με άλλα λόγια, οι εταιρείες συνεχίζουν να πιστεύουν ότι τα χαρακτηριστικά, που έχουν κάνει ένα στέλεχος επιτυχημένο έως σήμερα, θα εξακολουθούν να τον κάνουν επιτυχημένο και στο μέλλον, ακόμη και όταν αλλάξουν οι ευθύνες του και οι απαιτήσεις είναι εντελώς διαφορετικές.

Πόσο πετυχημένη είναι όμως μία τέτοια "συνταγή" τον 21ο αιώνα, όταν οι προκλήσεις δεν έχουν τέλος; Μάλλον καθόλου, είναι η απάντηση. Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας μας τροφοδοτεί με ένα πραγματικά ανεξέλεγκτο αριθμό πληροφοριών, που οι σύγχρονοι ηγέτες θα πρέπει να διαχειριστούν. Αυτό πρακτικά σημαίνει, ότι η επιτυχία πλέον στο ρόλο τους, δεν καθορίζεται από αυτό που γνώριζαν έως τώρα, αλλά από το πόσο γρήγορα μπορούν να μάθουν και να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες.

Έτσι πρακτικά απαιτούνται άλλου τύπου χαρακτηριστικά για να μπορέσουν να ανταποκριθούν σε ένα κόσμο που καθημερινά μεταμορφώνεται, χαρακτηριστικά που δεν διέθεταν έως τώρα ακόμα και ηγέτες που βρίσκονταν στην κορυφή, όπως ψηφιακές δεξιότητες.

Χαρακτηριστικά που είναι καθοριστικά για την πορεία του νέου μοντέλου ηγεσίας και την επιβίωση των επιχειρήσεων.

Πώς μπορούν όμως οι εταιρείες να ανταποκριθούν σε αυτή τη νέα πρόκληση; Τι χρειάζεται να κάνουν; Δύο βήματα είναι πολύ σημαντικά:

- να επανεξετάζουν συνεχώς τον τρόπο με τον οποίο επιλέγουν τους ηγέτες τους

- να προετοιμάζουν ενεργά τους ανθρώπους τους για το επόμενο βήμα στην καριέρα τους, με συστηματικές και στοχευμένες διαδικασίες

Στο σημερινό συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο, οι επιχειρήσεις αναπτύσσονται τόσο γρήγορα όσο οι τεχνολογίες που τις περιβάλλουν. Αυτό σημαίνει ότι τα μοντέλα τους πρέπει να βρίσκονται σε συνεχή μετασχηματισμό, καθώς αυτό που δούλευε στο παρελθόν και αυτό που δουλεύει στο παρόν, είναι πολύ πιθανόν να μην λειτουργεί καθόλου στο μέλλον. Θα πρέπει λοιπόν να σκέφτονται out of the box, να εμπιστεύονται ανθρώπους σε ηγετικούς ρόλους, που σκέπτονται διαφορετικά, δίνοντάς τους όμως ταυτόχρονα την υποστήριξη και το χρόνο που χρειάζεται για να αποδείξουν τις ηγετικές τους ικανότητες.

Το "μυστικό" λοιπόν για την επιλογή ηγετών με όραμα είναι να προβλέψουν οι οργανισμοί την πορεία τους στο μέλλον και όχι απλά να τους ανταμείψουν για το παρελθόν τους. Είναι σημαντικό όχι μόνο το παρελθόν αλλά και η προοπτική, οι δυνατότητες ενός εργαζόμενου – ακόμα και αν μοιάζουν να μην είναι έτοιμοι - η φιλοδοξία και το πάθος για την επιχείρηση. Συχνά οι πιο νεότεροι, πιο ευκίνητοι και αρκετά σίγουροι για τον εαυτό τους άνθρωποι, μετατρέπονται σε απίστευτους ηγέτες, παρόλο που η προηγούμενη επαγγελματική τους πορεία, μπορεί να μην φαίνεται τόσο αξιοθαύμαστη.

Παράλληλα, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να προετοιμάζουν έγκαιρα τους ανθρώπους τους για το επόμενο βήμα, ώστε να αναπτύξουν νέες δεξιότητες και να είναι πιο εύκολη και η οριζόντια ανάπτυξη εργαζομένων. Εξάλλου στις σύγχρονες επιχειρήσεις, οι δεξιότητες και όχι τα τεχνικά χαρακτηριστικά παίζουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Ένα κλασικό παράδειγμα, είναι ο πωλητής που ενώ πετυχαίνει τους προσωπικούς του στόχους, δεν σημαίνει ότι μπορεί να είναι και καλός διευθυντής πωλήσεων, γιατί σε αυτή την περίπτωση καλείται να πετύχει τους στόχους του μέσα από τη διοίκηση ανθρώπων και όχι μέσα από τις δικές του πωλήσεις. Ως πωλητής, μπορεί να διαθέτει εξαιρετικές τεχνικές δεξιότητες, γνώση του τομέα, πειθαρχία και ικανότητες αυτοδιαχείρισης, όμως η ηγεσία απαιτεί ένα ευρύτερο φάσμα χαρακτηριστικών γνωρισμάτων, όπως υψηλό επίπεδο ακεραιότητας, έλλειψη ναρκισσισμού, ενσυναίσθηση.

Η δημιουργία δομημένου πλάνου διαδοχής, σε βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη βάση αποτελεί βασική προϋπόθεση επιχειρηματικής συνέχειας και δεν μπορεί να αφήνεται στην τύχη. Ένα από τα εργαλεία που μπορούν να βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση είναι τα δομημένα κέντρα αξιολόγησης δεξιοτήτων. Ουσιαστικά αποτελούν επαγγελματικές προσομοιώσεις, οι οποίες με σύγχρονα κι εξειδικευμένα εργαλεία, αξιολογούν το βαθμό ανάπτυξης συγκεκριμένων δεξιοτήτων, που είναι απαραίτητες για την επιτυχία και την εξέλιξη ενός εργαζομένου σε νέους ρόλους.

Τα δομημένα κέντρα αξιολόγησης δεξιοτήτων είναι χρήσιμα τόσο για την εταιρεία και τους managers όσο και για τους εργαζόμενους-συμμετέχοντες.

Τα οφέλη για την επιχείρηση είναι ιδιαίτερα σημαντικά, με έμφαση στη μείωση ρίσκου επίτευξης επιχειρηματικών στόχων, στη σύνδεση των ατομικών στόχων των εργαζομένων με τους επιχειρηματικούς, στον εντοπισμό δεξιοτήτων προς ανάπτυξη για τα στελέχη, στη διασφάλιση κατάλληλων προσλήψεων με βάση την στρατηγική της εταιρίας και στη μείωση του ρίσκου για απώλεια ταλέντου.

Με άλλα λόγια, η φράση που χαρακτηρίζει τους τρόπους ανέλιξης των στελεχών και ανάδειξης νέων ηγετών είναι "με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον". Το παρελθόν δεν λειτουργεί ως τροχοπέδη, αλλά ως "μαγιά" πάνω στην οποία κτίζουμε τους ηγέτες του αύριο. Με σύγχρονους τρόπους, με καινοτομία, με δομημένο πλάνο, αλλά και με ευελιξία κι εμπιστοσύνη.

*Η Ρεβέκκα Πιτσίκα είναι CEO People for Business